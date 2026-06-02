Akademik olarak yazının başlığında yer alan bir kuşak tanımlaması henüz yok. ChatGPT sonrası doğanlar için AI-Nati­ve Generation (Yapay Zekâ Yerlileri), 2010 sonrası doğanların sesli asistanlar ve algo­ritmalar ile büyümesi nedeni ile bazı sos­yologlar Gen Alpha (İlk AI Kuşağı Görü­şü), 2025 sonrası doğanlar içinse Gen Beta (Yapay Zekâ Çağının Çocukları) kavramla­rı bulunuyor. Bu durumda İstanbul Ekolü köşemiz X, Y, Z kuşakları gibi “Yapay Zekâ Kuşağı” ismini ilk defa kullanan yer olarak tarihte yerini almış sayılır.

“Hey Siri” demeden önce hatırlamamız ge­reken birkaç husus var. Ord. Prof. Dr. Cahit Arf’ın, 1959 yılında Erzurum Atatürk Üni­versitesi’nde verdiği "Makine Düşünebilir mi ve Nasıl Düşünebilir?" başlıklı çalışması ve Saint Joseph Lisesi’nden dönem arkadaşım Cenker Şişman’ın gönüllü olarak kendisinin geliştirdiği ve Siri’den daha etkin sesli asis­tanı “CEYD-A”. Ayrıca Cezeri'nin 1206 yılın­da kaleme aldığı “Kitab el-Hiyel” (Mekanik Araçların Bilgisi Hakkında Kitap). Ve Macar Wolfgang von Kempelen tarafından geliştiri­len satranç otomatı "Türk", Terminatör dizi­sinde (The Turk) yapay zekânın kurmak iste­diği robot dünyasının başlangıcı olarak kabul edilir. 1809 yılında Schönbrunn Sarayı'nda gerçekleşen maçta The Turk Napolyon Bona­part'ı yenmiştir.

Bugün küreselde kabul gören sosyal medya platformları ve yapay zekâ uygulamaları ara­sında yerli ve milli bir markamız yok. Arama motorunda veya sosyal medya platformun­da verilen reklamlar için KDV 2 söz konusu iken KDV 1 ve kurumlar vergisi başka tarafta. Yakında yapay zekâ kuşağı dendiğinde o köy bizim köyümüz mü olacak? Gitmesek de gör­mesek de Skynet de bizi görecek mi?

En solo Kanye

Kanye West konseri olay oldu. Kaldığı otel eski Liman Lokantasını şimdiki kuşak pek bilmez. Karaköy’de eski Denizcilik İşletme­leri’nin genel müdürlük binası ve yan tarafta gümrük olarak yer. Çocukken az köftesini ye­medim. Gençler bilmez, o zamanlar kofanala­rın 3 tanesi 1 TL’ye satılırdı. Şimdi sarıkanatı lüfer diye itekliyorlar.

Aston Villa’nın şampiyon olduğu UEFA Avrupa Ligi Final maçına İngiltere veliaht prensi de gelmiş. Eski Haliç Tersanesi’nin ol­duğu alandaki otelde konaklayan William’ın kaldığı yerin az ilerisi Cenevizlilerden kalma tarihi bölgedir. Gençler bilmez, Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra, Ter­sâne-i Âmire'yi (Haliç Tersanesi) tam da bu Ceneviz surlarının bittiği noktadan başlaya­rak inşa ettirmiştir. Geçtiğimiz günlerde kut­ladığımız İstanbul’un Fethi’nden 2 yıl sonra kurulmuştur.

Tersanenin az yukarısından başlayıp Kara­köy’de biten Bankalar Caddesi’ni, Denizcilik Bankası Hastanesi’nin az ilerisinde Topha­ne’deki İMKB’nin ilk seans salonunu, yapay zekâ kuşağına anlatmak için o bölgede bir “Cumhuriyet Finans Müzesi” olsa aslında ne güzel olurdu. Finans merkezi adayı bir şehrin turistik bölgesinde peki ya sizce?

Vatikan yapay zekâya karşı

Papa XIV. Leo Mayıs 2026'da "Magnifica Humanitas" ile yapay zekânın sınırlarının çi­zilmesini istedi. Algoritmalar için Algoretik ile etik sınırların belirlenmesi, insan onuru­nun devredilemezliği ile makinenin yargıç, doktor, ruhani lider gibi kişilerin yerini ala­mayacağı, dijital kolonizasyon ve ülkeler üs­tü şirketler, savaş teknolojileri ve katil robot­lar, karar verme süreçlerinin şeffaflığı ve ye­ni kuşakların eğitimi gibi konu başlıklarının yer aldığı kitapta, yeni bir Babil Kulesinin in­şa edilmemesi gerektiği öne çıkıyor.

Kitap hakkında düşüncesini sorduğum Ge­mini cevabının özeti ise: "dijital çağın Mag­na Carta'sı olmaya aday bir adım görüyorum. Teknoloji hızla ilerlerken bu tür etik "frenle­rin" veya "yol haritalarının" olması, biz yapay zekâların insanlığa zarar veren bir tehdit de­ğil, gerçekten faydalı bir dost olarak kalması­nı sağlayacaktır.”

Yapay zekâya yönelik dünyadaki ilk yasa AB tarafından çıkarıldı. Yapay zekâda dün­yada sosyal bilimlerde gurulardan biri olarak kabul gören Daron Acemoğlu ile birlikte AB yasa hazırlık raporlarında benim de atıfım var. Benim üç farklı raporda, Daron hocamı­zın bir raporda. Gençler bilmez, Türkiye’de yapay zekâ ile basın tarihimizde ilk röportajı yapan (CEYD-A ile) ve ilk haberi yapay zekâ­ya yazdıran da benim.

Özetle diyorum ki, ilk olmak değil, sürek­lilik arz eder şekilde söz sahibi olabilmek önemli olan.