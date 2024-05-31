Yapay zekâ, siber güvenlik, açık veri, blockchain, fetih, MGK ve İstanbul

29 Mayıs oldukça hareketli ve tarihi bir gündü. Yeryüzü medeniyetlerinin akışına yön vererek, tarihin tüm seyrini değiştiren Fatih Sultan Mehmet‘in 29 Mayıs 1453‘de gerçekleştirdiği fethin 571. yıldönümüydü.

29 Mayıs aynı zamanda doğum günümdü. İstanbul programımda oldukça yüklüydü. Açık Veri ve Teknoloji Derneği Florya İPA Kampüsü’ndeki Açık Veri Zirvesi Etkinliği “Özel Sektör İçin Açık Kaynak” paneline katılacak, İstanbul’da gerçekleşecek Blockchain Expo World Fuarı ile ilgili temaslarda bulunacaktım. Akşam yola hazırlanırken 28 Mayıs MGK (Milli Güvenlik Kurulu) basın açıklaması gündemimize bomba gibi düştü. Anadolu Ajansı’na bu konuyla ilgili yazı gönderecektim.

Geceden başlayan telefon, sosyal medya, whatsapp doğum günü kutlama mesajlarını yanıtlama, AA yazısı, panele hazırlık ve blokchain fuarına yönelik çalışmalar… Çok şükür yolculuk, stres, mutluluk, heyecan, yorgunluk, doğa, deniz havası, araba vapuru sefası hepsini aynı anda yaşadım ve 30 Mayıs sabahı Ankara’ya döndüm.

Açık Veri Zirvesi

Açık Veri Zirvesi’nde açık kaynak kodlu yazılım ve önemi, TOBB Yazılım Meclisi olarak açık kaynak ekosistemine yönelik çalışmalarımız, gerçekleştirdiğimiz çalıştay ve sonuçları, açık kaynağı teşvik politikaları ve stratejileri, açık veri ve yapay zekâ ilişkisi, yazılım sektörümüzün yapay zekâ üretimleri, gelişmeler olmak üzere kapsamlı bilgilendirici bir panel oldu.

MGK’nın yapay zekâ ve siber tehditler basın açıklaması

Tarihi bir milat olarak kayıtlara girecek MGK’nın yapay zekâ ve siber tehditlerin önemi ve buna ilişkin ülke olarak kabiliyetlerimizi geliştirmemiz gerektiğine işaret eden basın açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz.

Askeri, ekonomik ve sosyal alanlarda devrim yaratma potansiyeline sahip olan yapay zekâ, milli güvenlik açısından da stratejik bir öneme sahiptir. Türkiye’nin bu alanda yerli ve milli üretim yapma zorunluluğu, bağımsızlık ve güvenlik perspektifinden bakıldığında elzemdir. Yazılım endüstrisi ekosistemi olarak göreve hazır olduğumuz mesajımızı içeren yazım da AA’da yayımlandı.

Blockchain Expo World Fuarı

Blockchain ve kripto para birimleri alanında dünyanın dört bir yanından sektör profesyonellerini ve yenilikçileri bir araya getirecek olan Blockchain Expo World Fuar düzenleyici firma ile de toplantıya katıldım.

Türkiye’nin ilk ve tek blockchain fuarı olmaya aday Blockchain Expo World Fuarı (www. blockchainexpoworld.com), 4-7 Temmuz 2024 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek. Avrupa, Afrika, Körfez, CIS bölgesindeki en büyük fuar olma sınırlarını zorlayacak gibi. 700’ün üzerinde katılımcı şirket, 100.000’den fazla ziyaretçi bekleniyor.

40’tan fazla ülkeden sektör profesyonellerini ağırlamaya hazırlanıyor. Aldığım bilgiye göre 150’den fazla sponsor desteği, 360 üzeri konuşmacı, 31 blockchain kulübü, 20 STK ve 50’den fazla üniversite, bu küresel etkinliğe katılım sağlayacak. TOBB onaylı fuar, Blockchain ve kripto ekosisteminin yeniliklerle buluştuğu bir platform olarak öne çıkma hedefinde. Katılımcılara hackathonlar, ideathonlar, ticaret alanları, yan etkinlikler, ağ kurma ve iş geliştirme fırsatlar sunulması, blockchain teknolojisinin tüm spektrumunu kapsaması hedefleniyor.