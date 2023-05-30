Yapay Zekâ şirketlere nasıl yarar sağlar?

Her şeyden önce şunu belirteyim; hiçbir şirket, sektör ya da iş kolu Yapay Zekâ (YZ) kullanımının dışında kalamayacak. Yani YZ kullanmak ya da kullanmamak diye bir seçenek söz konusu değil.

Nasıl bilgisayar, internet, elektrik kullanmaksızın iş yapılamıyorsa, rekabete karşı durulamıyorsa, aynısı YZ içinde geçerli. Bilgisayar ve internetin tüm dünyaya, büyük ölçüde, yayılması 20 yıl almıştı. Bu sefer yaygınlaşma 10 yılda belki de daha kısa sürede gerçekleşir diyebiliriz. Diğerleri de jet hızıyla yok olur. Dikkat ederseniz “geride kalır” demedim.

O yüzden iş insanlarının, özellikle yatırımcıların ve üst düzey yöneticilerin tekno magazin kıvamında süregiden “YZ insanlara şöyle kötülük yapacak, şu zararları olacak” söylentilere kapılmaksızın YZ’ye en çabuk ve en etkin nasıl geçeriz, kullanırız, vb. konularına yoğunlaşmasını öneririm.

Peki YZ’ya geçiş nasıl olmalı, hangi alanlardan başlanmalı?

YZ’nın iş süreçlerine dahil edilmesi genellikle, veriye dayalı karar verme ve süreç otomasyonu gerektiren alanlardan başlamalıdır.

Müşteri hizmetleri, tedarik zinciri yönetimi, kalite kontrol ve operasyonel süreçlerde gelişmiş, ileri seviyede otomatik analiz, yanıt sistemi, sık sorulan soruların, şikayetlerin çözümünde kullanılabilir. Tedarik zinciri yönetiminde, YZ, talep tahminleme ve envanter yönetiminde önemli rol oynar. Şirketin gelecekteki talebi tahmin etmesini ve stokları optimize etmesini sağlar.

Aranızda “Bunlar şu anda da yapılıyor, ben çok da büyük bir fark göremedim.” diyenler olabilir. Aman dikkat! Burada bahsedilenler ve sizin “Halen zaten yapıyoruz…?” dedikleriniz kurşun kalemle yazmaksa YZ, en hafif benzetme ile klavye ile bile değil, sesli komutla yazmak gibi bir performans farkını ifade eder.

Yapay Zekanın İş Süreçlerine Dahil Edilmesi İçin Yapılması Gerekenler:

Her şeyden önce özellikle şirketin vizyon ve strateji geliştirmekten sorumlu yöneticileri, ekipleri YZ'yı çok iyi anlamalı, öğrenmeli, öğrendiklerini sürekli güncellemeli, YZ'nın operasyonlarını nasıl iyileştirebileceği, neler yapabileceği gibi konularda derin bilgi sahibi olmalılar.

Ondan sonra ve aslında daima eş zamanlı olarak YZ’nın iş süreçlerine entegrasyonu, uygun veri alt yapısının kurulması, eğitim ve geliştirme süreçlerinin oluşturulması, en uygun YZ teknolojilerinin Ar-Ge’sinin yapılması ve seçilmeleri gibi adımlar atılmalıdır.

Öncelikli ve en hızlı geçiş yapılabilecek fonksiyonlar:

Müşteri Hizmetleri: Görevlerini otomatikleştirilmesi, soruların yanıtlanması, tırmanan ya da tekrarlanan sorunların tespiti ve çözüm önerileri yapılması.

Satış ve Pazarlama: Kampanyaların kişiselleştirilmesi, potansiyel müşterilerin saptanması ve müşteri davranışlarının analizi, satışları artıracak eğilimlerin tahmini, yeni kampanyalar dizayn edilmesi, müşteri sadakatini artıracak iyileştirmelere yardımcı olunması.

Operasyonel süreçler: Envanter yönetimi, kalite kontrol, risk yönetimi, dolandırıcılık, siber saldırılar ve tedarik zinciri aksaklıklarının önlenmesi, hafifletilmesi. Finans: Dolandırıcılığın tespit edilmesi, risk yönetimi, müşterilere kişiselleştirilmiş finansal tavsiyelerinde bulunmak, robo-danışmanlarla hizmet ve yeni finansal ürünler geliştirilmesi.

Dikkat edilecekler:

Toparlayacak olursak iş süreçlerine YZ'yı dahil etmenin faydaları saymakla bitmez ama olumsuz diyeceğimiz etkileri de düşünülmelidir. Mesela, daha önce insanlar tarafından yapılan görevleri gerçekleştirme kapasitesine ulaşması zaman alacağından nitelikli insan kaybı yaşanabilir. Veri gizliliği endişeleri, önyargılı, hatalı işlemler olabilir. O yüzden YZ'yı iş süreçlerine dahil ederken, pilot projelerle başlanmalı ve kademeli olarak ölçeklendirilmelidir. Bunlar, yaratabileceği olumsuzlukların olası zararlarının minimize edilmesini sağlayacaktır.

Kısacası durmayın ama temkinli ilerleyin.