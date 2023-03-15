Yaraları sarıyoruz, ihracat bu ay toparlanıyor

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, depremlerin üretim bölgelerine verdiği zararı geçen ayın ihracat rakamlarında hissettiklerini belirterek, " Mart ayıyla beraber rakamlarımızda olumlu sinyaller var” dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Kahramanmaraş merkezli depremlerin üretim bölgelerine verdiği zararı geçen ayın ihracat rakamlarında hissettiklerini belirterek, "Mart ayıyla beraber rakamlarımızda olumlu sinyaller var.

En kısa sürede yaralarımızı sararak ihracatımızın yükseliş ivmesini sürdürmeyi hedefliyoruz" dedi. Marmara Grubu Vakfı (MGV) tarafından bu yıl 26'ncısı düzenlenen ve Rusya-Ukrayna savaşı, bölgesel çatışmalar, küresel belirsizlikler, enerji krizi, gıda güvenliği, iklim değişikliği ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği gibi başlıkların ele alınacağı "Avrasya Ekonomi Zirvesi" başladı.

TİM ile İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) desteğiyle bu yıl "Güvensizliği bitir, iş birliğine başla" parolasıyla gerçekleştirilen zirvenin açılışında konuşan TİM Başkanı Gültepe, organizasyonun her yıl 40'ı aşkın ülkeden siyasi liderleri, diplomatları, akademisyenleri, inanç önderlerini, iş insanlarını bir araya getirdiğini söyledi.

Zirvede küresel sorunların mercek altına alındığını, barışın, adaletin, huzurun egemen olduğu daha yaşanabilir bir dünya için çözümler önerildiğini belirten Gültepe, zirvenin bugünlere gelmesinde en büyük payın kuşkusuz Marmara Grubu Vakfı Başkanı Akkan Suver'e ait olduğunu ifade etti.

Tüm ihracatçılar seferber oldu

Gültepe, 26'ıncı zirvenin hazırlıkları devam ederken Kahramanmaraş merkezli büyük bir deprem felaketinin yaşandığını hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Depremin ilk anından itibaren tüm ülke gibi ihracat ailemiz de seferber oldu. TİM ve ihracatçı birlikleri olarak afetzedelere yardım için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Afetzedelerin geçici barınma sorununun çözümü konusunda üzerimize düşeni yapmaya çalıştık.

Konteyner ve prefabrik konut projesini hayata geçirdik. Bölgedeki işletmelerimizde çalışanlarımızın barınabileceği alanlar oluşturduk."Gültepe, bu büyük afette sadece yurt içinde değil, uluslararası ölçekte de örnek bir dayanışma sergilendiğine dikkati çekerek, şu açıklamalarda bulundu: "Benzerine az rastlanan bu dayanışma için tüm ülkelere teşekkürü borç biliyorum. Deprem bölgesindeki üretim tesislerimizde üretim geçici bir süre durdu. Bu süreçte iş ortaklarımız bizimle büyük bir dayanışma gösterdi.

Hem bağışlarıyla depremzedelerimizin yanında oldular, hem de üretimdeki geçici aksaklıklar konusunda anlayış gösterdiler. Ben huzurlarınızda tüm iş ortaklarımıza şükranlarımı sunuyorum." Türkiye'nin küresel ticaret ve tedarik zincirleri adına son derece önemli bir ülke olduğunu vurgulayan Gültepe, "2022'yi 254 milyar doların üzerinde ihracatla kapattık. 2023 yılı için 265 milyar dolarlık bir hedefimiz var.

Depremin üretim bölgelerimize verdiği zararı, ne yazık ki geçtiğimiz ay ihracat rakamlarımızda hissettik. Mart ayıyla beraber rakamlarımızda olumlu sinyaller var. En kısa sürede yaralarımızı sararak ihracatımızın yükseliş ivmesini sürdürmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Zirve, düşüncesi olanların oluşturduğu bir platformdur"

Marmara Grubu Vakfı Başkanı Akkan Suver de Avrasya Ekonomik Zirvesi'nin entelektüel bir platform olduğunu belirterek, zirvelerin 26 yıldır Asyalı, Avrupalı, Afrikalı, zaman zaman da Amerika'nın ünlü düşünürlerini, devlet insanlarını, akademisyenlerini, iş insanlarını ve din adamlarını bir araya getirdiğini söyledi.

Avrasya Ekonomi Zirvelerinin ticareti geliştirmenin ve yüksek yaşam standartlarına yönelik en iyi koşulları yaratmanın peşinde olduğunu ifade eden Suver, "Avrasya Ekonomik Zirvesi bir zenginler zümresi değildir. Avrasya Ekonomik Zirvesi sadece parası olanların katılabildiği bir platform da değildir. Aksine Avrasya Ekonomi Zirvesi bir düşüncesi olan, üretken bir değer sahibi olanların oluşturduğu bir platformdur" ifadelerini kullandı.