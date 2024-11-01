Yatırımcılar, girişimciler ve strateji geliştiriciler için geleceğin 18 arenası
Gelecekte iş dünyasını dönüştürecek arenalar, önemli fırsatlar sunuyor. Yazımda, McKinsey Global Institute’un Ekim 2024’te yayımladığı “The Next Big Arenas of Competition” (Rekabetin Yeni Büyük Arenaları) raporunu özetlemeye çalıştım.
Yeni büyük arenalar: Dünya ekonomisinin dönüşümü
McKinsey’in raporunda, yakın gelecekte dünya ekonomisini ve iş dünyasını kökten dönüştürecek 18 arenaya odaklanılıyor. Bu arenalar, hızlı büyüme, teknolojik yenilik ve dinamik pazar değişimleriyle karakterize edilen endüstriler olarak tanımlanıyor. Önümüzdeki on yıllarda, bu arenaların küresel ekonomiyi yeniden şekillendireceği, iş dünyasını dönüştüreceği ve rekabet kurallarını yeniden yazacağı öngörülüyor.
Raporda, bu endüstrilerin dünya ekonomisinin %16’sına kadarını oluşturabileceği ve 2040 yılına kadar toplam gelirlerinin 29 ila 48 trilyon dolar arasında olacağı tahmin ediliyor. Yatırımcılar ve şirketler için büyük fırsatlar yaratacağı belirtiliyor. Bu bağlamda, teknolojik değişimleri anlamak, büyük yatırımlar yapmak ve yeni hedef pazarlara yönelmek, rekabet avantajı sağlamak açısından kritik hale geliyor.
Raporda ayrıca, projeksiyonların geniş verilere dayandığı belirtilmekte, jeopolitik değişiklikler, yapay zekânın benimsenmesi ve yeşil dönüşümün hızı gibi faktörlerin bu endüstrilerin gidişatını etkileyebileceği konusunda uyarılara da yer verilmiş durumda.
Arena formülü: Teknoloji, yatırım ve büyük pazarlar
McKinsey’e göre bir arenanın oluşması için üç temel bileşenin bir araya gelmesi gerekiyor: Teknolojik veya iş modeli değişiklikleri, yatırım teşvikleri ve büyük, büyüyen hedef pazarlar. Bu unsurlar bir araya geldiğinde, hızlı büyüme ve rekabet ortamı oluşuyor. Örneğin, elektrikli araçlardaki batarya teknolojisindeki gelişmeler, dijital reklamcılığın büyümesi, geleneksel medyanın yerini dijital platformların alması ile yeni devlerin ortaya çıkması vb.
Mevcut arenalar: Son 20 yılın dönüşümü
Son 20 yılda, teknoloji iş dünyasını dönüştürdü. E-ticaret, yapay zekâ yazılımları, bulut hizmetleri, elektrikli araçlar ve yarı iletkenler gibi endüstrilerdeki büyüme, geleneksel sektörlerin çok üzerinde gerçekleşti. 2005 yılında dünya ekonomisindeki kârın sadece %9’unu oluşturan bu sektörler, 2019’a gelindiğinde toplam kârın neredeyse yarısını elinde tutuyordu.
Geleceğin rekabetçi arenaları: Yapay zekâ, otonom araçlar ve daha fazlası
Yapay zeka yazılımları, paylaşımlı otonom araçlar, siber güvenlik, video oyunları ve robotik gibi alanlar, geleceğin büyüme motorları olarak öne çıkıyor. Özellikle yapay zekanın birçok sektörde uygulanabilir hale gelmesi, şirketlerin iş süreçlerini otomatikleştirmesine ve daha verimli hale gelmesine olanak tanıyacak. Otonom araçlar hem sektörü hem de ulaşımı tamamen dönüştürecek; paylaşımlı otonom araçlar, ulaşım maliyetlerini düşürecek ve şehir içi trafik sorununu azaltacak. Uzay endüstrisinde ticari uzay seyahatleri, uydu teknolojileri ve uzay keşifleri, devletlerin yanı sıra özel sektör tarafından da yoğun ilgi görecek.
Yatırımcılar, girişimciler ve strateji geliştiriciler için öneriler
Şirketlerin bu arenalara ayak uydurabilmesi ve dönüşümden kazanç sağlaması için yapay zekâ, robotik, otonom araçlar, bulut hizmetleri ve siber güvenlik alanlarında inovasyon kapasitelerini artırmaları gerekiyor. Aynı zamanda, yeni pazar fırsatlarına hızlı bir şekilde uyum sağlamak ve Ar-Ge harcamalarını artırmak da hayati önem taşıyor.
Arenalar, genellikle sınır ötesi operasyonlar gerektirdiğinden, bu arenalarda başarılı olabilecek şirketler, sadece teknolojiyi kullanmakla kalmayıp, büyük yatırımlar yaparak rekabet güçlerini artırmalı, küresel pazar dinamiklerine uyum sağlamalı ve uluslararası pazarlara açılmalıdır.
McKinsey’in belirttiği gibi, gelecekte ekonomiyi dönüştürecek olan arenaların çoğunda yazılım önemli bir rol oynayacak. Bu dönüşüm sürecinde başarılı olmak isteyen şirketler, yazılım geliştirme ve teknolojik inovasyon kapasitelerine yatırım yaparak rekabet avantajı elde edebilirler.
Son Söz: Geleceğin Arenaları Yazılımların Kritik Rolüyle Şekillenecek.