Yatırımcılar, girişimciler ve strateji geliştiriciler için geleceğin 18 arenası

Gelecekte iş dünyasını dönüştürecek are­nalar, önemli fırsatlar sunuyor. Yazımda, McKinsey Global Institute’un Ekim 2024’te yayımladığı “The Next Big Arenas of Compe­tition” (Rekabetin Yeni Büyük Arenaları) ra­porunu özetlemeye çalıştım.

Yeni büyük arenalar: Dünya ekonomisinin dönüşümü

McKinsey’in raporunda, yakın gelecek­te dünya ekonomisini ve iş dünyasını kök­ten dönüştürecek 18 arenaya odaklanılıyor. Bu arenalar, hızlı büyüme, teknolojik yenilik ve dinamik pazar değişimleriyle karakterize edilen endüstriler olarak tanımlanıyor. Önü­müzdeki on yıllarda, bu arenaların küresel ekonomiyi yeniden şekillendireceği, iş dün­yasını dönüştüreceği ve rekabet kurallarını yeniden yazacağı öngörülüyor.

Raporda, bu endüstrilerin dünya ekonomi­sinin %16’sına kadarını oluşturabileceği ve 2040 yılına kadar toplam gelirlerinin 29 ila 48 trilyon dolar arasında olacağı tahmin edi­liyor. Yatırımcılar ve şirketler için büyük fır­satlar yaratacağı belirtiliyor. Bu bağlamda, teknolojik değişimleri anlamak, büyük ya­tırımlar yapmak ve yeni hedef pazarlara yö­nelmek, rekabet avantajı sağlamak açısından kritik hale geliyor.

Raporda ayrıca, projeksiyonların geniş ve­rilere dayandığı belirtilmekte, jeopolitik de­ğişiklikler, yapay zekânın benimsenmesi ve yeşil dönüşümün hızı gibi faktörlerin bu en­düstrilerin gidişatını etkileyebileceği konu­sunda uyarılara da yer verilmiş durumda.

Arena formülü: Teknoloji, yatırım ve büyük pazarlar

McKinsey’e göre bir arenanın oluşması için üç temel bileşenin bir araya gelmesi ge­rekiyor: Teknolojik veya iş modeli değişiklik­leri, yatırım teşvikleri ve büyük, büyüyen he­def pazarlar. Bu unsurlar bir araya geldiğinde, hızlı büyüme ve rekabet ortamı oluşuyor. Ör­neğin, elektrikli araçlardaki batarya teknolo­jisindeki gelişmeler, dijital reklamcılığın bü­yümesi, geleneksel medyanın yerini dijital platformların alması ile yeni devlerin ortaya çıkması vb.

Mevcut arenalar: Son 20 yılın dönüşümü

Son 20 yılda, teknoloji iş dünyasını dönüş­türdü. E-ticaret, yapay zekâ yazılımları, bulut hizmetleri, elektrikli araçlar ve yarı iletkenler gibi endüstrilerdeki büyüme, geleneksel sek­törlerin çok üzerinde gerçekleşti. 2005 yılın­da dünya ekonomisindeki kârın sadece %9’unu oluşturan bu sektörler, 2019’a gelindiğinde top­lam kârın neredeyse yarısını elinde tutuyordu.

Geleceğin rekabetçi arenaları: Yapay zekâ, otonom araçlar ve daha fazlası

Yapay zeka yazılımları, paylaşımlı otonom araçlar, siber güvenlik, video oyunları ve ro­botik gibi alanlar, geleceğin büyüme motorları olarak öne çıkıyor. Özellikle yapay zekanın bir­çok sektörde uygulanabilir hale gelmesi, şir­ketlerin iş süreçlerini otomatikleştirmesine ve daha verimli hale gelmesine olanak tanıya­cak. Otonom araçlar hem sektörü hem de ulaşı­mı tamamen dönüştürecek; paylaşımlı otonom araçlar, ulaşım maliyetlerini düşürecek ve şe­hir içi trafik sorununu azaltacak. Uzay endüst­risinde ticari uzay seyahatleri, uydu teknoloji­leri ve uzay keşifleri, devletlerin yanı sıra özel sektör tarafından da yoğun ilgi görecek.

Yatırımcılar, girişimciler ve strateji geliştiriciler için öneriler

Şirketlerin bu arenalara ayak uydurabil­mesi ve dönüşümden kazanç sağlaması için yapay zekâ, robotik, otonom araçlar, bulut hizmetleri ve siber güvenlik alanlarında ino­vasyon kapasitelerini artırmaları gerekiyor. Aynı zamanda, yeni pazar fırsatlarına hızlı bir şekilde uyum sağlamak ve Ar-Ge harca­malarını artırmak da hayati önem taşıyor.

Arenalar, genellikle sınır ötesi operasyon­lar gerektirdiğinden, bu arenalarda başarılı olabilecek şirketler, sadece teknolojiyi kul­lanmakla kalmayıp, büyük yatırımlar yapa­rak rekabet güçlerini artırmalı, küresel pazar dinamiklerine uyum sağlamalı ve uluslarara­sı pazarlara açılmalıdır.

McKinsey’in belirttiği gibi, gelecekte eko­nomiyi dönüştürecek olan arenaların ço­ğunda yazılım önemli bir rol oynayacak. Bu dönüşüm sürecinde başarılı olmak isteyen şirketler, yazılım geliştirme ve teknolojik inovasyon kapasitelerine yatırım yaparak re­kabet avantajı elde edebilirler.

Son Söz: Geleceğin Arenaları Yazılımların Kritik Rolüyle Şekillenecek.