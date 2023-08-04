Yeni dönemin adımları iyi geldi, ihracatta 20 milyar dolar aşıldı

Türkiye’nin temmuz ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4 artışla, 20,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yedi aylık ihracat ise 143,4 milyar dolara ulaştı. Otomotiv 2,7 milyar dolarla temmuz ayında en çok ihracat yapan sektörler arasında yine ilk sırada yer aldı. Kilogram başına birim ihracat değeri ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 artışla 1,40 dolara yükseldi.

Türkiye’nin temmuz ayı ihracatı alınan ekonomik kararlarla yeniden 20 milyar doların üzerine çıktı. Temmuz ayı ihracat verileri Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın da katılımıyla 6 Şubat’ta iki büyük depremle sarsılan Kahramanmaraş’ta açıklandı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, takvim etkisiyle temmuza durağan başlayan ihracatın ikinci yarıda vites yükselttiğini bildirdi.

Geçen ay tüm zamanların en yüksek temmuz ayı ihracat değerine ulaştıklarını bildiren Gültepe, şöyle devam etti: “Genel Ticaret Sistemi (GTS) kayıtlarına göre temmuzu 20,1 milyar dolar ihracatla tamamladık. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,4 artıdayız. Yedi aylık ihracatta 143,4 milyar dolara ulaştık. Geçen yılla başa baş noktadayız. Temmuz’da ihracatımıza en yüksek katkıyı 2,7 milyar dolarla yine otomotiv sektörü verdi. İlk beşteki diğer sektörlerimiz 2,1 milyar dolarla kimya, 1,6 milyar dolarla hazır giyim, 1,4 milyar dolarla hububat ve 1,3 milyar elektrik elektronik şeklinde sıralandı.

Bu sektörlerimizin yanı sıra, gemi ve yat, zeytin ve zeytinyağı ile Savunma ve havacılık sektörlerinde çok ciddi artışlar kaydedildi. Temmuzda 45 ilimiz ihracatını artırdı. En çok ihracat yapan 5 ilimiz İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara ve İzmir şeklinde sıralandı. Bin 198 firmamız ilk kez ihracat yaptı. Birim ihracat değerimiz ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 artışla 1,40 dolara yükseldi.

Nisan’dan önceki 12 ayda 10 milyar dolar kayba neden olan parite, ihracatımıza dört aydır pozitif katkı veriyor. Temmuz’da parite farkı 715 milyon dolarlık katkı sundu. Son dört aydaki parite katkısı ise 1,5 milyar dolara ulaştı. Geçen ay en fazla ihracat yaptığımız ülkeler Almanya, İtalya, ABD, Irak ve Birleşik Krallık şeklinde sıralandı. Suudi Arabistan’a yüzde 189, Kanada’ya yüzde 162, Birleşik Arap Emirlikleri’ne yüzde 126’lık ihracat artışı kaydettik.”

Deprem bölgesinden 7 ayda 10 milyar dolar

Depremden etkilenen illerin ihracat performansı konusunda da bilgi veren Gültepe, bölgenin hem ihracatında hem de geçici barınma sorununun çözümünde sevindirici gelişmeler olduğunu vurguladı.

TİM olarak ayni ve nakdi yardımların yanı sıra, bölgedeki istihdam kaybının önlenmesi için de 320’si Kahramanmaraş’ta olmak üzere bölgede yaklaşık bin 500 yaşam ünitesi inşa ettiklerini anlatan Gültepe, sözlerini şöyle sürdürdü: “Depremin bu yıl 2,5 milyar dolarlık bir ihracat kaybına neden olacağını öngörüyoruz.

Beklentilerimize paralel olarak yedi ayda 11 ilimiz 10 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Geçen yıla göre yüzde 15 eksideyiz. Kahramanmaraşlı firmalarımız geçen ay 68 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Yılbaşından bu yana toplam ihracat ise 563 milyon dolara ulaştı. İnşallah bu güzel ilimiz yılı bir milyar doların üzerinde ihracatla tamamlayacak.”

Döviz kuru ve atılan adımlar rahatlattı

Güncel konularla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Gültepe, son iki aydaki gelişmelerin ihracatçıları önemli ölçüde rahatlattığını bildirdi. Uzun süre yatay seyreden döviz kurlarının rekabetçi bir düzeye geldiğini hatırlatan Gültepe, sözlerini şöyle noktaladı: “İhracatçımızın finansmana erişimi konusunda geçen ay olumlu gelişmeler oldu. Reeskont kredilerinin günlük limiti 1,5 milyar TL’ye çıkarılarak erişim şartları kolaylaştırıldı. KOBİ’lerin reeskont kredilerinden aldığı pay artırıldı.

Reeskont kredisi kullanımında yüzde 30 ilave ihracat bedeli satış koşulu kaldırıldı. Merkez Bankası’nın ihracat kredilerini sıkılaştırma kararlarının dışında tutmasını destekliyoruz. Bu düzenlemeleri ihracatımızın hedeflerine ulaşmasına doğrudan katkı sağlayacak önemli adımlar olarak görüyoruz. Depreme ve en büyük ihracat pazarlarımızdaki durgunluğa rağmen ekonomimiz büyümesini sürdürüyor. IMF, Türkiye’nin 2023 yılı için büyüme beklentisini yukarı yönlü revize ederek yüzde 3’e çıkardı.

ABD ve Avrupa’da faiz artışı ve sıkılaştırma politikasının bir süre daha devam edeceği beklenmekle birlikte söz konusu pazarlarda son çeyrekte canlanma öngörüyoruz. Ana pazarlarımızdaki ekonomik canlanmanın elbette ihracatımıza pozitif yansımaları olacak. Biz bu yıl 265 milyar dolarlık bir hedef belirlemiştik. İnşallah önümüzdeki 5 ayı en iyi şekilde değerlendirerek yıl sonunda hedefimize ulaşacağız.”

Pariteden 4 ayda 1.5 milyar dolar

Euro/dolar paritesindeki artış ihracata katkı vermeye başladı. Nisandan önceki 12 ayda parite kaynaklı 10 milyar dolara yakın kayıp yaşanırken son dört ayda parite farkı ihracata 1,5 milyar dolar pozitif etki yaptı. Temmuz ayında parite farkının katkısı 715 milyon dolar oldu.

2023 yılı hedefi 100 ülkeye ticaret heyeti

Ülkeler Stratejisi kapsamında çoğunluğu uzak ülkelere olmak üzere 7 ayda 86 ticaret heyeti düzenledi. Bu yılın ilk 7 ayında 25 alım heyetini Türkiye’de ağırlandı. İhracatçılar bu hafta sonu Brezilya ve Şili’ye heyet gönderiyor. Mustafa Gültepe yakın dönemde Körfez ülkeleri başta olmak üzere İslam ülkelerine yönelik ticari heyetlerin sıklaşacağını belirterek, ticaret diplomasisinin aralıksız ve mesafe tanımadan süreceğini ifade etti. Gültepe 2023 yılını 100 ticaret heyeti ve 45 alım heyeti ile tamamlamayı hedeflediklerini bildirdi.