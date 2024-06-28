Yeni vergi paketi, bilişim yazılım teknolojileri ekosistemine hasar verir
Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni vergi paketinde düzenlemeler yapılmaz ve TBMM’ye bu haliyle sunulursa, bilişim yazılım teknoloji ve Ar-Ge ekosistemini büyütme, işgücü ve istihdamı ve ihracatı artırmaya yönelik tüm planlar ve stratejilerdeki hedefleri ve planları yok sayarak ekosisteme hasar verecektir.
Son zamanlarda yayınlanmış ve uygulamaya geçmiş plan, program ve stratejiler; Orta Vadeli Program (2024-2026), YOİKK 2024 Yılı Eylem Planı, Cumhurbaşkanlığı 2024 Programı, 12. Kalkınma Planı, Yapay Zekâ Stratejisi, Dijital Dönüşüm, MGK Yapay Zekâ ve Siber Güvenlik ile ilgili Basın Bildirisi, Milli Teknoloji Hamlesi, 1 Milyon İsithdam, Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi, Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi, TURCORN 100 Programı, 2024 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi, Dijital Devlet - Dijital Türkiye Stratejisi, Ulusal Veri Stratejisi, Kamu Bulut Bilişim Stratejisi, Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı, Cumhurbaşkanlığı Kamuda Açık Kaynak Kodlu Yazılımlara Geçiş Genelgesi Tüm bu plan, programlar, stratejilerin temelinde özellikle yazılım alanında endüstrinin dünyada rekabet edebilir standartlara ulaşması, nitelikli işgücü yetiştirme, istihdamın artırılması, yurtdışına uzaktan çalışarak döviz getirilmesi, Ar-Ge, patent sayıları ve ihracatın artırılması gibi önemli hedefler var.
Teknoloji Geliştirme ve İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Teknoparklar, Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde faaliyet gösteren on binlerce firmamız var. Uzaktan çalışma sistemiyle Anadolu’dan da istihdam imkanlarını artırıp, bu illerde teknoloji yazılım geliştirmeyi artırıcı çalışmalar yürütülmekte.
Dünyada yazılım sektörü, trilyonlarca dolarlık devasa bir ekosisteme sahip, yönlendirici ve sürükleyici önemli bir güç, devletler için de ekonomik büyümede vazgeçilmez milli ve stratejik bir güç konumuna gelmiş, sektörlerin, kamunun, milli güvenliğin en önemli bir bileşeni haline gelmiştir. Bu, sadece ekonomik bir tercih değil, aynı zamanda milli bir mecburiyet olmuştur.
Türkiye yazılım sektörü, üretimde 51 yıl, ihracatta 31 yıllık geçmişe sahip olup, en çok katma değer üretebilen, 2023 ‘te 3.5 milyar dolar ihracata ulaşmış, 2024 ‘te 5 milyar dolara odaklanmış, 2030 hedefi 30 milyar dolar olan, 30.000‘e yakın yazılım şirketi ve 200.000’e yakın yazılım bilişim geliştiricisi olan, toplam verimlilik hesabı yaptığınızda devlete en az masrafı olan, ülkemizin küresel rekabet gücünü artırma, teknolojik bağımsızlığını artırma, ekonomik büyümesine katkı sağlayan bir endüstri. Yurtdışından yılda 4 milyar dolar lisans ve yazılım ithalatımız var.
Hedefimiz bunu yarı yarıya azaltarak yerli milli yazılım endüstrisine dönüşümünü sağlamak. AB 2030 hedefi 20 milyon bilişimci yazılımcı siber güvenlik uzmanı yetiştirmek.Türkiye’de de 1 milyona ulaşma hedefimiz var.
Pakette yer alan maddeler ;
Teknoparklarda, Ar-Ge Merkezleri’nde ;
-Teknokent kazanç istisnasının kaldırılması
-Ar-Ge personeline uygulanan ücret istisnasına üst limit getirilmesi
Son cümle: Türkiye’yi yazılımda globalde güvenilir bir limana dönüştürme hedefine giderken, endüstrinin ayarlarını bozacak vergisel teşvikleri kaldırmak bir takım limitlemeler yapmak yerine daha fazla desteklenmelidir.