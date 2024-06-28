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Yeni vergi paketi, bilişim yazılım teknolojileri ekosistemine hasar verir

Ertan BARUT
Ertan BARUT YAZILIM MASASI eb@globalnet.com.tr

Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni vergi pake­tinde düzenlemeler yapılmaz ve TBMM’ye bu haliyle sunulursa, bilişim yazılım teknolo­ji ve Ar-Ge ekosistemini büyütme, işgücü ve istihdamı ve ihracatı artırmaya yönelik tüm planlar ve stratejilerdeki hedefleri ve planları yok sayarak ekosisteme hasar ve­recektir.

Son zamanlarda yayınlanmış ve uygu­lamaya geçmiş plan, program ve strateji­ler; Orta Vadeli Program (2024-2026), YO­İKK 2024 Yılı Eylem Planı, Cumhurbaşkanlı­ğı 2024 Programı, 12. Kalkınma Planı, Yapay Zekâ Stratejisi, Dijital Dönüşüm, MGK Yapay Zekâ ve Siber Güvenlik ile ilgili Basın Bildiri­si, Milli Teknoloji Hamlesi, 1 Milyon İsithdam, Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi, Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi, TURCORN 100 Progra­mı, 2024 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi, Dijital Devlet - Dijital Türkiye Stratejisi, Ulusal Veri Stratejisi, Kamu Bulut Bilişim Stratejisi, Ulu­sal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı, Cumhurbaşkanlığı Kamuda Açık Kaynak Kod­lu Yazılımlara Geçiş Genelgesi Tüm bu plan, programlar, stratejilerin temelinde özellikle yazılım alanında endüstrinin dünyada rekabet edebilir standartlara ulaşması, nitelikli işgücü yetiştirme, istihdamın artırılması, yurtdışına uzaktan çalışarak döviz getirilmesi, Ar-Ge, pa­tent sayıları ve ihracatın artırılması gibi önem­li hedefler var.

Teknoloji Geliştirme ve İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Teknoparklar, Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde faaliyet gös­teren on binlerce firmamız var. Uzaktan çalış­ma sistemiyle Anadolu’dan da istihdam imkan­larını artırıp, bu illerde teknoloji yazılım geliş­tirmeyi artırıcı çalışmalar yürütülmekte.

Dünyada yazılım sektörü, trilyonlarca do­larlık devasa bir ekosisteme sahip, yönlendirici ve sürükleyici önemli bir güç, devletler için de ekonomik büyümede vazgeçilmez milli ve stra­tejik bir güç konumuna gelmiş, sektörlerin, ka­munun, milli güvenliğin en önemli bir bileşeni haline gelmiştir. Bu, sadece ekonomik bir ter­cih değil, aynı zamanda milli bir mecburiyet ol­muştur.

Türkiye yazılım sektörü, üretimde 51 yıl, ihracatta 31 yıllık geçmişe sahip olup, en çok katma değer üretebilen, 2023 ‘te 3.5 milyar dolar ihracata ulaşmış, 2024 ‘te 5 milyar dolara odaklanmış, 2030 hedefi 30 milyar dolar olan, 30.000‘e yakın yazılım şirketi ve 200.000’e ya­kın yazılım bilişim geliştiricisi olan, toplam verimlilik hesabı yaptığınızda devlete en az masrafı olan, ülkemizin küresel rekabet gücü­nü artırma, teknolojik bağımsızlığını artırma, ekonomik büyümesine katkı sağlayan bir en­düstri. Yurtdışından yılda 4 milyar dolar lisans ve yazılım ithalatımız var.

Hedefimiz bunu yarı yarıya azaltarak yerli milli yazılım endüstrisi­ne dönüşümünü sağlamak. AB 2030 hedefi 20 milyon bilişimci yazılımcı siber güvenlik uz­manı yetiştirmek.Türkiye’de de 1 milyona ulaş­ma hedefimiz var.

Pakette yer alan maddeler ;

Teknoparklarda, Ar-Ge Merkezleri’nde ;

-Teknokent kazanç istisnasının kaldırıl­ması

-Ar-Ge personeline uygulanan ücret istis­nasına üst limit getirilmesi

Son cümle: Türkiye’yi yazılımda global­de güvenilir bir limana dönüştürme hede­fine giderken, endüstrinin ayarlarını boza­cak vergisel teşvikleri kaldırmak bir takım limitlemeler yapmak yerine daha fazla des­teklenmelidir.

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