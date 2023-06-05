Yer gök araba

Evet durmadan otomobil alıyoruz. Yukarı yönü değişmeyen döviz, dü­şük faiz denemesi, yüksek kredi­ler, parasının değerini korumaya çalışana, elindeki maldan para kazanmaya çalışana otomobil alma heyecanı olarak dönüyor.

Geçen haftalarda Mais AŞ Genel Müdü­rü Berk Çağdaş’ın “otomobil satışlarının %40’ı manüpilatif” açıklaması da bunu doğruluyor. Öte yandan Otomotiv Distri­bütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) ve­rilerinin açıklanmasıyla birlikte rekor üs­tüne rekor kırıyor hem sektör, hem marka­lar. Bulan getiriyor, getiren satıyor, bulan alıyor, bulamayan dona kalıyor. Öyle bir dönem yaşıyoruz. Markalar tıpkı AP, Pa­tek Philippe ve Rolex butikleri gibi satmak yerine teslimatçı ya da siparişi takip eden acente durumuna geçiyor. Hatta Merce­des-Benz çoktan bayi yerine acente deme­ye başladı bile. Dönelim rakamlara, Oto­motiv Distribütörleri ve Mobilite Derne­ği’nin Ocak- Mayıs rakamlarına göre bir önceki yıla oranla satışlar, yüzde 60.5 ora­nında artmış. Hem binek hem ticaride cid­di artışlar var. Bu da demek oluyor ki talep çok canlı, otomobil satışları bir önceki yı­lın aynı dönemine göre yüzde 58.8 artar­ken, bu artış ticarilerde yüzde 66.3 oldu.

Son 10 yıllık pazar ortalaması mayıs ayında 65 bin 836 iken 2023 yılında bu rakam 111 bin 356 olmuş. Pazarın yüz­de 89.3’ü nispeten vergi oranı daha düşük olan A,B ve C segmentlerinde yoğunlaşmış. Ama aslan payı C segmentinde. Yüzde 54.7. Tabii ki en çok tercih edilen segment SUV. Dizellerin payı düşmeye devam ediyor. 100 kişiden sadece 17.3’ü dizel alırken, 68 ben­zin, 3’ de elektrikli otomobilin oranı. Tür­kiye tıpkı Amerika gibi bir otomatik şan­zımanlı otomobil ülkesine dönüşüyor, sa­tılan otomobillerin yüzde 76.2’si otomatik şanzımanlı.

Peki bize çokça sorulan “ÖTV iner mi” sorusuna şimdi de bu rakamlarla cevap ve­relim. Hazine’nin durumu ortadayken, ka­sa boşken ÖTV indirimi beklemek hayalci­lik olur, “Artmasa bari” diyesim geliyor.