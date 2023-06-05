Yer gök araba
Evet durmadan otomobil alıyoruz. Yukarı yönü değişmeyen döviz, düşük faiz denemesi, yüksek krediler, parasının değerini korumaya çalışana, elindeki maldan para kazanmaya çalışana otomobil alma heyecanı olarak dönüyor.
Geçen haftalarda Mais AŞ Genel Müdürü Berk Çağdaş’ın “otomobil satışlarının %40’ı manüpilatif” açıklaması da bunu doğruluyor. Öte yandan Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinin açıklanmasıyla birlikte rekor üstüne rekor kırıyor hem sektör, hem markalar. Bulan getiriyor, getiren satıyor, bulan alıyor, bulamayan dona kalıyor. Öyle bir dönem yaşıyoruz. Markalar tıpkı AP, Patek Philippe ve Rolex butikleri gibi satmak yerine teslimatçı ya da siparişi takip eden acente durumuna geçiyor. Hatta Mercedes-Benz çoktan bayi yerine acente demeye başladı bile. Dönelim rakamlara, Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin Ocak- Mayıs rakamlarına göre bir önceki yıla oranla satışlar, yüzde 60.5 oranında artmış. Hem binek hem ticaride ciddi artışlar var. Bu da demek oluyor ki talep çok canlı, otomobil satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 58.8 artarken, bu artış ticarilerde yüzde 66.3 oldu.
Son 10 yıllık pazar ortalaması mayıs ayında 65 bin 836 iken 2023 yılında bu rakam 111 bin 356 olmuş. Pazarın yüzde 89.3’ü nispeten vergi oranı daha düşük olan A,B ve C segmentlerinde yoğunlaşmış. Ama aslan payı C segmentinde. Yüzde 54.7. Tabii ki en çok tercih edilen segment SUV. Dizellerin payı düşmeye devam ediyor. 100 kişiden sadece 17.3’ü dizel alırken, 68 benzin, 3’ de elektrikli otomobilin oranı. Türkiye tıpkı Amerika gibi bir otomatik şanzımanlı otomobil ülkesine dönüşüyor, satılan otomobillerin yüzde 76.2’si otomatik şanzımanlı.
Peki bize çokça sorulan “ÖTV iner mi” sorusuna şimdi de bu rakamlarla cevap verelim. Hazine’nin durumu ortadayken, kasa boşken ÖTV indirimi beklemek hayalcilik olur, “Artmasa bari” diyesim geliyor.