Otomobil kokusunu ihaleyle almak

Hafta sonu çok sevdiğim bir arkadaşım Can Atay’ın Bebek’te yeni açtığı kahveci Slowbebek’i ziyaret etmek için kendimi planlamıştım. 8 günlük Çin seferi sonrası ayağımız kara görsün derken, masada birbirinden kıymetli insanlarla sohbet ederken buldum kendimi. Yelken, klasik otomobil, kahve, saat derken tam bir erkek sohbetinin ortasında Can, “Haydi yürü ihaleye gidiyoruz” dedi.

Ben olayı tam idrak edememişken bir anda 2Plan’daki klasik otomobil ihalesi konusu gündemdeydi. Kendisine ait Land Rover ve Rolls-Royce’un ihalesini izleyecek ve diğer güzellere bakacaktık. Bu arada 2Plan terminal gerçekten devasa büyüklükte. Çok sevdiğim abim Mürşit Unat ve Orhan Ülgür’ün çabaları ortaya dev bir otomobil merkezi çıkarmış. Geç geldim kusura bakmasınlar.

Tepeden tırnağa otomobil için yapılmış bir alan, kokusu, dokusu her şeyi. Klasik de seven fakat şimdilik yeterli maddi gücü olmadığı için “bakıcı” kıvamındaki ben mutlu mesut, ağzı bir karış açık şekilde müzayedeyi izledim. Kartlar Amerikan filmlerindeki gibi çok kalkıp inmedi, esasında ilgi çok fazla ama talep sadece belirli modellereydi. İnce ve detaylı işleriyle dikkatimi çeken VLC’nin Defender’ı ile açılan ihalede yaklaşık 200’den fazla klasik otomobil tutkununu vardı. 1934-2003 model yılı arasında değişen toplam 26 klasik araç satışa çıktı.

Müzayede kapsamında 1996 model Porsche 911 Carrera, 10 milyon TL’den en pahalı araç olarak satılırken, 1968 model Aston Martin DBS Vantage 6 milyon 475 bin TL’den, 2000 model Land Rover Defender ise 2 milyon 960 bin TL’den sahibini buldu. Otomobil sevenler kaçırmasın.