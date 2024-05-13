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Otomotivde dönem 'müşteri dönemi'

Volkan DEMİRKUŞAK
Volkan DEMİRKUŞAK Emniyet Şeridi volkan.demirkusak@dunya.com

Evet otomotiv sektöründe uzun süredir konuşulan, müşterinin kral olduğu dönem sanki geldi. Ardı ardına tüm markalardan, kampanya, finansman bültenleri haberleri geliyor. Bu da esasında paranın kıymetli olduğu bir dönemde olduğumuza işaret.

Otomobil almak için doğru dönem mi otomobil fiyatları düşer mi son dönemde ucundan otomotiv sektörüyle ilgilenen herkesin duyduğu, bizimse neredeyse her gün çok kez karşılaştığımız bir soru. İhtiyacınız ve paranız varsa tabii ki doğru dönem. Otomobilin finansmanı uygun olduğu müddetçe satışlar artacaktır. Peşin otomobil almak zorunda bırakılanlar da ihtiyaç yoksa otomobil almayacak, otomobilini değiştiremeyecektir.

ODMD rakamlarına göre sektör yine canlı, evet geçen yılın aynı dönemine oranla ay bazında düşüş var ama ilk dört aylık ortalamaya bakınca geçen yılın hala %11,3 önündeyiz. Sadece otomobil satışları ilk dört ayda yine bir yıl önceye oranla %16,62 artmış. Yani ihtiyaç var, pazarın potansiyeli zaten olanın en az iki katı bunu herkes söylüyor. Ceza gibi vergilendirme, ithalat zorlukları, yeni düzenlemeler zaten oldukça kısa olan ipin bir ileri bir geri gitmesine ve sonunda sabit kalmasına neden oluyor. Uzun süredir ülkemiz tüm yatırımları kaçırıyor. Otomotiv sektöründeki yatırımlar, Çek, Macaristan, İspanya’ya giderken Türkiye’nin taşıyıcı sektörü geleceğe bakarken biraz kontorllü bakıyor.

Tamamen ihracat bazlı çalışanların da maliyetleri yükseliyor, Fas gibi ülkeler çok daha fazla konuşuluyor. Milyonlarca kişinin ekmek yediği sektörün önünü açmak pazarı büyütmek için doğru vergilendirme şart, sektörün desteğe ihtiyacı var. Tren çok hızlı gidiyor kaçırmamak lazım.

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