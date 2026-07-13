Yeşil Mutabakata yönelik uluslararası finansman kaynakları
İklim Finansmanı Hızlandırıcı (CFA)
Birleşik Krallık hükümetinin Enerji Güvenliği ve Net Sıfır Dairesi (DESNZ) aracılığıyla Uluslararası İklim Finansmanı (ICF) tarafından finanse edilen 12 milyon £ tutarında bir teknik yardım programıdır. CFA, orta gelirli ülkelerdeki hükümetlerin Paris Anlaşması kapsamındaki iklim taahhütlerini finanse etmelerine ve yerine getirmelerine yardımcı olacak pratik yollar sağlayarak, Birleşik Krallık’ın iklim eylemini geniş ölçekte destekleme çabalarının bir parçasıdır.
Teknik yardım: Kapasite geliştirme yoluyla projelerin finansman için daha çekici hale gelmesini sağlamayı amaçlamaktadır, doğrudan finansman sağlamamaktadır.
Sunulan finansman imkanının yaralanıcıları: Kamu sektörü projeleri aracılığıyla özel sektör, doğrudan özel sektör, aracı bankalar vasıtasıyla özel sektör, STK’lar
Finansmandan yararlanma şartları: Proje, doğrudan veya dolaylı olarak sera gazı emisyonunun azaltılmasına yönelik iklime dair ölçülebilir sonuçlar sağlamak üzere tasarlanmalıdır. Toplam finansman ihtiyacı 5-150 milyon ABD doları olmalıdır. Birden fazla küçük projeden oluşan fonlar veya benzeri yapılar da başvuruda bulunabilir. Projeler en azından teknik fizibilite öncesi aşamada olmalıdır. Uzun vadede kazanç sağlayan iş modeli olmalıdır. Sosyal etkisi yüksek projeler ile özellikle cinsiyet eşitliğini ve sosyal kapsamı artırıcı etkilere sahip projelerin başvurması desteklenmektedir.
Dünya Bankası
Türkiye programında pek çok farklı destek/ teşvik programı bulunmaktadır. Dünya Bankası gelişmekte olan ülkelere düşük ya da sıfır faizli krediler ve hibeler sağlamaktadır. Bunlar eğitim, sağlık, kamu yönetimi, altyapı, finans ve özel sektörün geliştirilmesi, tarım, çevre ve doğal kaynak yönetimi gibi alanlarda çok çeşitli yatırımları desteklemektedir. Projelerden bazıları hükümetler, diğer çok taraflı kuruluşlar, ticari bankalar, ihracat kredi kuruluşları ve özel sektör yatırımcıları ile ortak finanse edilmektedir.
Sunulan finansman imkanının yaralanıcıları: Kamu sektörü projeleri aracılığıyla özel sektör, Aracı bankalar vasıtasıyla özel sektör Finansmandan yararlanma şartlarına Dünya Bankası internet adresinden ulaşılabilir.
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)
Geniş bir yelpazede finansal araçlar sunmakta ve finansal ürünlerinin yapılandırılmasında esnek bir yaklaşım benimsemektedir. Sunulan başlıca doğrudan finansman biçimleri krediler, özsermaye ve garantilerdir.
Sunulan finansman imkanının yararlanıcıları: Kamu sektörü projeleri aracılığıyla özel sektör, doğrudan özel sektör, aracı bankalar vasıtasıyla özel sektör
Finansmandan yararlanma şartları: Firma büyüklüğü, proje büyüklüğü ile çoklu koşullara göre değişmektedir.
Fransız Kalkınma Ajansı (AFD)
Paris Anlaşması’na %100 uyum sağlayan, finansal aktörlerin uygulamalarının dönüşümünü destekleyerek ve sürdürülebilir finansmanı teşvik ederek iklim finansmanı konusunda güçlü taahhütlerde bulunan ilk kurumdur. Daha adil ve daha sürdürülebilir bir dünyaya geçişleri finanse etmekte, desteklemekte ve hızlandırmaktadır. İklim, biyoçeşitlilik, barış, eğitim, kentsel gelişim, sağlık ve yönetişim konularına odaklanarak Fransa’nın denizaşırı topraklarında ve diğer 150 ülkede 4.200’den fazla proje yürütmektedir.
Sunulan finansman imkanının yaralanıcıları: Kamu sektörü projeleri aracılığıyla özel sektör, doğrudan özel sektör, aracı bankalar vasıtasıyla özel sektör,
STK’lar finansmandan yararlanma şartları:1-)Şirket büyüklüğü, proje büyüklüğü, banka güvenilirliği, kurumsal kapasite, sahiplik durumu, riskler, çevresel ve sosyal etkiler, durum tespiti gibi çoklu koşullar 2-) Olumlu iklim etkisi, olumlu biyolojik çeşitlilik ve cinsiyet eşitliği etkileri 3-) Belediyeler için 50 milyon euro; kamu bankaları için 80 milyon euro; kamu sektörü için 100 milyon euro, özel sektör için 20-30 milyon euro minimum eşik değer bulunmaktadır.
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