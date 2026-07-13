Yeşil Mutabakata yönelik uluslararası finansman kaynakları

İklim Finansmanı Hızlandırıcı (CFA)

Birleşik Krallık hükümetinin Ener­ji Güvenliği ve Net Sıfır Dairesi (DES­NZ) aracılığıyla Uluslararası İklim Fi­nansmanı (ICF) tarafından finanse edi­len 12 milyon £ tutarında bir teknik yardım programıdır. CFA, orta gelirli ülkelerdeki hükümetlerin Paris Anlaşması kapsamın­daki iklim taahhütlerini finanse etmeleri­ne ve yerine getirmelerine yardımcı olacak pratik yollar sağlayarak, Birleşik Krallık’ın iklim eylemini geniş ölçekte destekleme ça­balarının bir parçasıdır.

Teknik yardım: Kapasite geliştirme yo­luyla projelerin finansman için daha çekici hale gelmesini sağlamayı amaçlamaktadır, doğrudan finansman sağlamamaktadır.

Sunulan finansman imkanının yara­lanıcıları: Kamu sektörü projeleri aracılı­ğıyla özel sektör, doğrudan özel sektör, ara­cı bankalar vasıtasıyla özel sektör, STK’lar

Finansmandan yararlanma şartla­rı: Proje, doğrudan veya dolaylı olarak se­ra gazı emisyonunun azaltılmasına yönelik iklime dair ölçülebilir sonuçlar sağlamak üzere tasarlanmalıdır. Toplam finansman ihtiyacı 5-150 milyon ABD doları olmalı­dır. Birden fazla küçük projeden oluşan fon­lar veya benzeri yapılar da başvuruda bulu­nabilir. Projeler en azından teknik fizibili­te öncesi aşamada olmalıdır. Uzun vadede kazanç sağlayan iş modeli olmalıdır. Sosyal etkisi yüksek projeler ile özellikle cinsiyet eşitliğini ve sosyal kapsamı artırıcı etkile­re sahip projelerin başvurması desteklen­mektedir.

Dünya Bankası

Türkiye programında pek çok fark­lı destek/ teşvik programı bulunmakta­dır. Dünya Bankası gelişmekte olan ülkele­re düşük ya da sıfır faizli krediler ve hibeler sağlamaktadır. Bunlar eğitim, sağlık, kamu yönetimi, altyapı, finans ve özel sektörün geliştirilmesi, tarım, çevre ve doğal kaynak yönetimi gibi alanlarda çok çeşitli yatırım­ları desteklemektedir. Projelerden bazıları hükümetler, diğer çok taraflı kuruluşlar, ti­cari bankalar, ihracat kredi kuruluşları ve özel sektör yatırımcıları ile ortak finanse edilmektedir.

Sunulan finansman imkanının yara­lanıcıları: Kamu sektörü projeleri aracılı­ğıyla özel sektör, Aracı bankalar vasıtasıyla özel sektör Finansmandan yararlanma şart­larına Dünya Bankası internet adresinden ulaşılabilir.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)

Geniş bir yelpazede finansal araçlar sun­makta ve finansal ürünlerinin yapılandırıl­masında esnek bir yaklaşım benimsemekte­dir. Sunulan başlıca doğrudan finansman bi­çimleri krediler, özsermaye ve garantilerdir.

Sunulan finansman imkanının yarar­lanıcıları: Kamu sektörü projeleri aracılı­ğıyla özel sektör, doğrudan özel sektör, ara­cı bankalar vasıtasıyla özel sektör

Finansmandan yararlanma şartla­rı: Firma büyüklüğü, proje büyüklüğü ile çoklu koşullara göre değişmektedir.

Fransız Kalkınma Ajansı (AFD)

Paris Anlaşması’na %100 uyum sağlayan, finansal aktörlerin uygulamalarının dönü­şümünü destekleyerek ve sürdürülebilir fi­nansmanı teşvik ederek iklim finansmanı konusunda güçlü taahhütlerde bulunan ilk kurumdur. Daha adil ve daha sürdürülebilir bir dünyaya geçişleri finanse etmekte, des­teklemekte ve hızlandırmaktadır. İklim, bi­yoçeşitlilik, barış, eğitim, kentsel gelişim, sağlık ve yönetişim konularına odaklanarak Fransa’nın denizaşırı topraklarında ve diğer 150 ülkede 4.200’den fazla proje yürütmek­tedir.

Sunulan finansman imkanının yarala­nıcıları: Kamu sektörü projeleri aracılığıyla özel sektör, doğrudan özel sektör, aracı ban­kalar vasıtasıyla özel sektör,

STK’lar finansmandan yararlanma şartları:1-)Şirket büyüklüğü, proje büyük­lüğü, banka güvenilirliği, kurumsal kapasi­te, sahiplik durumu, riskler, çevresel ve sos­yal etkiler, durum tespiti gibi çoklu koşul­lar 2-) Olumlu iklim etkisi, olumlu biyolojik çeşitlilik ve cinsiyet eşitliği etkileri 3-) Bele­diyeler için 50 milyon euro; kamu bankaları için 80 milyon euro; kamu sektörü için 100 milyon euro, özel sektör için 20-30 milyon euro minimum eşik değer bulunmaktadır.