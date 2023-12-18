Yıldırım, şimdi de Makedonyalı Euronickel’i satın almak istiyor

Türkiye’nin en önemli madencilik şirketlerinden biri olan Yıldırım Holding, son iki yıldır bu alanda yurtdışında önemli yatırımlara imza atıyor, şirketleri satın alıyor. Yıldırım Holding’in madencilikle ilgili yaptığı bu yatırımları sizlere DÜNYA Gazetesi’nde yaptığımız haberlerle duyurmuştuk.

Hatırlayacağınız üzere 2021 yılının Aralık ayında Arnavutluk’un en büyük krom şirketi olan Albcrome’u satın alan Yıldırım Holding, bu kez Kuzey Makedonya’nın en önemli nikel şirketi Euronickel Industries’i satın almak istiyor. Bu satın alma görüşmelerinden önce sizlere 2 yıl önce yine Aralık ayında yapılan Arnavutluk haberini hatırlamakta fayda var.

2 yıl öncesine kadar 7 ülkede altın, krom gibi metallere yönelik madencilik işi yapan Yıldırım Holding, kromda büyüme planlarına Avrupa’yı da eklemişti. 1948 yılında dönemin Arnavutluk lideri olan Enver Hoca tarafından kurulan, bin 100 çalışanıyla 50’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Albchrome, dünyanın da en büyük ferrokrom üreticilerinden biri olarak biliniyor. 2000 yılında özelleştirilen şirketi önce Rus-Avusturyalı Darfo adlı bir şirket almış, ardından kısa bir süre sonra Balfin Group’a devredilmişti. Arnavutluk'un ilk ve tek milyarderi olan Saimir Mane’nin sahibi olduğu Balfin Group’a ait Albchrome'u almak için görüşmeleri geçen yıl tamamlamış ve Arnavutluk pazarına girmiş oldu.

İki haberi de dünya duyurmuştu

Yıldırım Holding, bu satın almanın hemen ardından da Hırvatistan’ın en önemli ikinci petrokimya tesisi Petrokemija için görüşmelere başlamış, bu satışı da ilk kez DÜNYA Gazetesi olarak bu sayfalarda duyurmuştuk. Bu satış görüşmeleri de bu yılın ortalarında tamamlandı ve ülkenin sanayi devi INA-Industrija nafte, d.d. adlı firmanın bir parçası olan, Macar MOL’ün de ortakları arasında bulunduğu Petrokemija’nın yüzde 55’lik hissesi Yıldırım Holding’e geçmiş oldu. Bu anlaşmanın ardından Yıldırım Holding, Petrokemija’nın işlettiği Hırvatistan’ın en önemli limanlarından biri olan Sibenik kentindeki limanı da bünyesine katmış ve 53 milyon dolarlık yatırım planını devreye almıştı.

Yaklaşık 1000 çalışanı var

Eski Doğu Bloku ülkelerinde büyümesini sürdürmek isteyen Yıldırım Holding, geçtiğimiz hafta ise Kuzey Makedonya'nın en önemli metal şirketlerinden Euronickel Industries şirketini satın almak için masaya oturdu. Şu anda ülkedeki yerel kredi veren kuruluşlardan Komercijalna Banka'nın mülkiyetinde olan, eski adı Feni Industries olan Kuzey Makedonya'nın ferronikel üreticisi Euronickel Industries'in yaklaşık 38 milyon euroya satılacağı ifade ediliyor. Maden geçmişi 1960’lı yıllara dayanan Euronickel Industries, 1982 yılında üretime başladı. Euronickel, yaklaşık bin çalışanıyla Kuzey Makedonya’daki en büyük işverenlerden biri olarak biliniyor.