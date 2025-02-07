Yüksek sesle öneriyoruz…
6 Şubat 2023’te büyük felaketle sarsıldık. Giden canlar, harabeye dönen şehirler, hayatlarda açılan derin yaralar…
Teknoloji odaklı ulusal afetler eylem planı şart
Bir sonraki felakete hazır mıyız? Bilinçlenme, önlem alma, öncesi haberleşme, anında organize olma, anlık iletişim gibi konularda projeler, çalışmalar yeterli mi değil mi, neler yapılıyor, kime ne görev düşüyor, organizasyon, koordinasyon planları, Ar-Ge projeleri, simülasyonlar, senaryolar, teknolojik dönüşüm vb. sorular sorular...
Yapay zekâ, büyük veri ve analitiği, nesnelerin interneti (IoT), robotik gibi ileri seviye teknolojilere yatırım şart.
Yapay zekâ destekli projeler
Yapay zekâ üssü: Riskli bölgeleri analiz eden bir ulusal deprem üssü ve enstitüler. Yer kabuğundaki hareketleri anlık analiz eden süper bilgisayarlar. 81 ilde sismik sensör ağları, uydu destekli deprem veri haritaları ile büyük veri analizi.
Biliçlendirme: Herkesin cebinde ve yaşadığı mahallede sürekli deprem bilinci oluşturan bir sistem, “Afet Simülasyon Uygulaması”, deprem bilinci mobil uygulamalarına zorunlu entegrasyon.
Felaket tahmini: Geçmiş depremlerden öğrenerek tahmin yapabilen bir model geliştirme. İklim değişikliği, zemin değişimi ve tektonik hareketleri analiz eden bir sistem oluşturma, şehir planlamalarında zorunlu kullandırma.
Veri paylaşımı: Sismik sensörler, bina sağlık kayıtları, hava ve zemin ölçümlerinden gelen verilerin analiz edildiği, halkın erişimine açık, yaşadığı bölgedeki riskleri görebileceği, sigorta firmaları, emlakçılar ve belediyelerin risk değerlendirmesi yapabileceği bilgi paylaşım platformu.
Güvenlik puanı ve karne: Binalara “Deprem Direnci Puanı”, mahalleler genel zemin durumu, yapı risk haritası, deprem güvenliği düşük yerlerde kira emlak alım-satım işlemleri sınırlandırma, bina sağlık kontrol sistemleriyle yapıları düzenli izleme. Binalara dijital deprem skoru etiketi. Yapı malzemesi, yaş, zemin etüdü bilgileri veri tabanı, bina risk faktörü analizi ve puanı, deprem dayanıklılık sertifikası.
Yönlendirme: Sokaklara dijital işaretler, en yakın güvenli kaçış ve toplanma alanlarına sesli ve ışıklı yönlendirme panoları, bina çökme ihtimali olan noktalar, en kısa ve güvenli yolu hesaplayan hızlı tahliye algoritmaları.
Acil bildirim yardım sistemi: Anlık mesajlaşma uygulamalarına, resmi “Deprem Acil Bildirim” botları ekleme. Depremden saniyeler önce, etkilenecek bölgelerdeki vatandaşlara otomatik mesaj ile acil uyarı verme. Deprem anında ve sonrasında, vatandaşların enkaz altından SOS mesajı gönderebileceği “Acil Yardım Modülü”.
Uyarı sistemi: Deprem anında sosyal medyadan acil uyarı gönderme. Analizleri, sosyal medya üzerinden paylaşılan deprem bilgilerini doğrulayarak anında yetkililere iletme. Bölgedeki en güncel hasar tespitleri ve güvenli kaçış noktalarını duyurma.
Acil şebeke modu: Telefon hatlarının çökmesini önleyici GSM şebekelerini acil durum moduna geçirip, öncelikli AFAD, hastaneler ve kurtarma ekiplerine tahsis etme. Kullanıcılara 1 dakikalık acil durum arama hakkı tanıma. Deprem bölgelerindeki baz istasyonlarını güneş enerjili ve taşınabilir tasarlama.
Dronlar ve robotlar: Deprem sonrası, dronların havalanarak, ses algılama ve termal kameralarla enkaz altındaki insanları tespit etme, anlık görüntüleri acil yardım ekiplerine yönlendirme, müdahaleyi hızlandırma. Yer altına girebilen enkaz altı tespit, ses hareket vücut ısısı algılayan, insanların bulunduğu noktaları tespit eden robotlar.
Lojistik ağı: Yardımların kaosa dönüşmemesi için hangi yardımın nereye gideceğini analiz eden, yerel yardım kuruluşları, belediyeler ve gönüllüler ile koordinasyonu sağlayan, ihtiyaç noktalarını sürekli güncelleyen, akışı optimize eden lojistik yönetim sistemi platformu.
Bilgi yönetimi: Bilgi kirliliği ve kaosu önleyici yanıltıcı bilgiler, yalan haberleri, panik yaratıcı paylaşımların anında tespiti. Yetkililerden gelen resmi açıklamaları sosyal medyadan otomatik yayma. Enkaz altından yardım çağrısı içeren mesajları filtreleyerek arama-kurtarma ekiplerine yönlendirme.
Son söz: Afetler kaçınılmaz, ama ileri teknoloji ile kayıpları azaltmak mümkün.