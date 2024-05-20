Yüzde 5’e girmek

Aylar birbirini o kadar hızlı kovalıyor ki takip etmekte zorladığımı düşünüyorum.

Otomotiv sektörü nisan ayını yine 10 yıllık rakamlara göre yüksek ama bir önceki yıla göre nispeten daha düşük tamamlayıp, kampanyalar peşi sıra gelmeye başlayınca “otomotivde acaba işler kötüye mi gidiyor” soruları çokça sorulmaya başlandı. Ben de Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik’e bu soruyu sordum.

Tiftik, yılsonunda binek araçta 700- 750 bin rakamına ulaşılacağına inandıklarını söylerken, ticarilerle birlikte yine rakamın 1 milyonun altında kalmayacağı yönünde yorum yaptı. Tiftik oldukça pozitif konuştu. Yani nüfus artışı, ehliyet sayısı, yeni vatandaşlarla birlikte genel pazarda bir plato oluşmuş gibi.

Bu rakam zaten Türkiye’nin potansiyelinin çok altında hatta ithalat ihracat noktasında bolca da baskılanmış. Tiftik, yüksek Amerikan vergileriyle ithal edilen X7 modelinin bile tercih edildiğini her malın bir alıcısı olmaya başladığını söyledi. Yani sözün özü Türkiye’de her premium restoranı dolduracak, lüks otomobili alacak kemik bir yüzde 3-5’lik dilim var, konu o dilimin içinde olup olmamak.