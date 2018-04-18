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34 ülkeden 167 gıda sektörü temsilcisi fuarda

BTSO tarafından Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (Ur-Ge) Projesi kapsamında düzenlenen ve 34 ülkeden 167 yabancı firma temsilcisini Bursalı gıda firmalarıyla buluşturan "Bursa Food Point B2B Meeting" başladı.
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