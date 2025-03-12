Bayram ikramiyesinde artış olacak mı? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz net konuştu

Enflasyondan en çok etkilenen grupta yer alan milyonlarca emekli bayram öncesi can suyu olacak ikramiyelerini bekliyordu.

Ancak emeklinin 2025 bayram ikramiyesi yüzde 33'lük artışla 4 bin lira olarak açıklandı. İki bayramda toplam 8 bin lira ikramiye alacak milyonlarca emeklinin beklentisi ise daha yüksekti.

Şimdi rakamı çok az bulan emekliler ikramiyee de artış olacak mı merak ederken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz TBMM’de eleştirilere yönelik açıklamada bulundu.

Yılmaz, emekli ikramiyelerinin 2018 yılında verilmeye başladığını hatırlatarak bunun kanunla yapılan bir düzenleme olduğuna dikkat çekti.

'Meclisimiz konuyu değerlendirecek'

Yılmaz, AK Parti grubunun 4 bin TL Ramazan Bayramı, 4 bin TL de Kurban Bayramı olmak üzere toplam 8 bin TL'lik ikramiye tekflifini Meclis'e sunduğunu belirterek, "Meclisimizin değerlendirmelerinde olan bir konu, kanunla düzenleme gerektiren bir husus. Meclisimiz konuyu değerlendirecek" dedi.