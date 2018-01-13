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MHP'li Usta: Türkiye'nin reforma ihtiyacı var

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, ekonomi alanında ciddi reform ihtiyacı olduğunu belirterek, "Bizim de hükümete hep söylediğimiz bir şey var; biz bu memleketin hayrına olacak her şeyde elimizi taşın altına koymaya, desteklemeye hazırız." dedi.
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