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"OHAL'i kaldıralım, enflasyon 3 ayda 5 puan düşece"

CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Bakın bugün OHAL'i kaldıralım, enflasyon 3 ayda 5 puan düşecek. Ek olarak, bir dönem sonra 5 puan da faiz düşecektir." dedi.
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