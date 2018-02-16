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TİM, hükümetten 4 yeni talepte bulundu

Ankara'da 6 bakan ile istişare toplantısı yapan TİM, hükümetten 4 talepte bulundu. Bu taleplerden biri İstanbul'da uluslararası standartlara uygun bir fuar alanının yapılması oldu.
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