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"Yerli yatırımcıdan gördüğümüz talep bizi memnun etti"

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, "Enerjisa'nın yeni nesil insan kaynağı anlayışıyla yarattığımız bu değere yatırımcılardan beş katın üzerinde talep gelmiştir. Yerli yatırımcıdan gördüğümüz talep bizi ayrıca memnun etti" dedi
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