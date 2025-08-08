  1. Dünya Gazetesi
Çanakkale'deki yangın hastaneye yaklaştı

Çanakkale'de bugün meydana gelen yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangın tarım arazisine de sıçradı. Ayrıca, alevler Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne de yaklaştı.

Çanakkale'nin Merkez ilçesine bağlı Sarıcaeli köyünde bugün meydana gelen yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yangın rüzgarın da etkisiyle hızla yayılırken; Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne de yaklaştı. Vatandaşların yangın nedeniyle büyük panik yaşadığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
