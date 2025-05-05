CHP lideri Özel'e saldıran Tengioğlu'nun son görüntüleri ortaya çıktı!

3 Mayıs günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için dün Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) bir tören düzenlendi.

Törene katılan isimlerden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tören çıkışı AKM önünde saldıraya uğradı.

CHP lideri Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun saldırı öncesi Beyoğlu'nda konakladığı oteldeki kamera görüntüleri ortaya çıktı.

66 yaşındaki saldırganın, otelin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Tengioğlu'nun otelde çay içip otel görevlisi ile sohbet ettiği anlar görüldü.

"Gün husumet, kin çıkarma günü değildir"

Saldırı sonrası CHP İstanbul İl Binası önünde konuşan Özel, "Gün husumet, kin çıkarma günü değildir" ifadelerini kullanmıştı.

Olayın ardından gözaltına alınan Tengioğlu, ilk ifadesinde şunları söylemişti:

"Ben daha önceden yemek kartı için Cumhuriyet Halk Partisi'ne başvurdum ancak partili olmadığım için bana yemek vermediler. Bundan dolayı da uzun zamandır sinirliydim. CHP'nin sokağa gençleri çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içimde muhafaza ediyordum. Taksim'de kaldığım apart otelden çıktım, program olduğunu duydum. Oraya gittiğimde aslında bir saldırı niyetim yoktu ancak gördüğüm anda da sinirlerime hakim olamadım."

Öte yandan, Tengioğlu'nun gözaltı süresinin 1 gün daha uzatıldığı açıklandı.