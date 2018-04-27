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HDP Eş Genel Başkanı Buldan'dan Demirtaş mesajı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partililerin "Selahattin Demirtaş" sloganı üzerine, "Cumhurbaşkanlığı seçimi bizim için önemli. Çıkaracağımız aday sizlerin istediği bir aday olacak. Hiç merak etmeyin, siz kimi istiyorsanız adayımız o olacak." dedi.
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