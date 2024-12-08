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  4. Muhalifler Suriye Konsolosluğu binasında: Suriye bayrağını indirildi

Muhalifler Suriye Konsolosluğu binasında: Suriye bayrağını indirildi

Suriye’de Esad rejiminin kontrolü yitirmesinin ardından Nişantaşı'nda bulunan Suriye Konsolosluğu'nda bayrak indirildi. Muhalifler, 'Özgür Suriye' yazılı bayrak açarken caddede toplananlar çeşitli sloganlar attı. Türkiye'deki Suriyeliler, İstanbul dışında Şanlıurfa, Gaziantep ve Kilis'te de kutlama için sokaklara çıktılar.

Haber Merkezi
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Suriye'de silahlı muhalifler başkent Şam'ı ele geçirdi. 

Türkiye'de yaşayan Suriyeliler, Özgür Suriye Ordusu bayraklarıyla sevinç gösterilerinde bulundular. 

Suriye Konsolosluğu'nun bulunduğu Nişantaşı'nda muhalifler konsolosluk binasına girerek, konsolosluk önünde toplanan kalabalık sloganlar attı. Konsolosluk binasına giren muhalifler, rejim bayrağını indirerek 'Özgür Suriye' yazılı bayrak açtı. Bu sırada caddede toplanan kalabalık sevinç gösterilerinde bulundu.

Tekbirler getirip, havai fişekler patlattı

Şanlıurfa'daki Suriyeliler, Beşar Esad'ın devrilmesiyle sokaklara çıkarak kutlamalara katıldı. Haliliye ilçesindeki Rabia Meydanı, kutlamaların merkezi haline geldi. Meydanda toplanan kalabalık, tekbirler getirerek havai fişekler patlattı ve sevinç içinde şarkılar söyledi.

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