Petlas yönetim kurulu üyesi Abdülkadir Özcan'ın THY uçağını birbirine kattığı anlar ortaya çıktı
Dubai-İstanbul seferinde alkolün etkisiyle taşkınlık çıkardığı gerekçesiyle kelepçelenerek etkisiz hale getirilen Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Özcan'ın uçaktaki eylemlerinin kayıtları ortaya çıktı. Konuya ilişkin açıklama yapan Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün " Dubai-İstanbul seferimizde alkolün etkisiyle uçuşta taşkınlık çıkaran yolcu, kabin ekibimiz ve diğer yolcularımıza sözlü saldırıda bulunmuş, kelepçelenerek etkisiz hale getirilmiştir" demişti.
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