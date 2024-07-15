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 40 yıllık planlarını bozup yeni nesillere zafer armağan ettik

15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere birçok bakandan açıklamalar geldi.

Dünya Gazetesi
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Tarihin en büyük ihaneti olarak görülen 15 Temmuz'la ilgili açıklamalar şöyle:

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Erdoğan: 40 yıllık planı bozup, yeni nesillere zafer armağan ettik

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Şehit Mustafa Cambaz 3. Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'cü hainler tarafından şehit edilen Cambaz'ı bir kez daha şükranla yad ettiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Milletimiz unutulmaz bir destan yazdı

Türk milleti, büyük haslet­leri olan, tarihin her say­fasına şanla ve şerefle imzasını atmış büyük bir millettir. Türk milletinin metanetli, acıyı bal eylemesini bilen, merhametli, mazlumun yanında olan, dar­da olanın yardımına koşan da­yanışmacı ruhu, kendisini 15 Temmuz gecesi bir kez daha gösterdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Tarihin en büyük ihanetine bu alçaklar imza attı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay İkinci Başkanı olan kendim ve vatansever silah arkadaşlarım düşman askerine bile yapılmayacak bir muamele ile karşılaştı. Milli iradeye karşı olan bir grup alçak, tarihimizin en büyük ihanetine imza attı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Türk milleti dünyaya demokrasi dersi verdi

Milletimiz meydanlara indi, kahramanca mücadelesini yaptı ve o karanlık geceyi aydınlatmayı başardı. Bütün dünyaya bir demokrasi mücadelesinin, insan hakları mücadelesinin nasıl verilmesi gerektiğinin en güzel örneğini o gece vermiş oldu.

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