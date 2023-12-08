2022 Bilgi değişimi rakamları

Bilgi değişimine ilişkin güncel gelişmeler artık banka sırrı veya vergi kaçakçılığı konusunda çemberin gittikçe daraldığını ortaya koymaktadır.

Vergi amaçlı şeffaflık ve bilgi alışverişi, küresel vergi iş birliği yoluyla banka sırrına ve vergi kaçakçılığına son verme faaliyetlerini konu edinmektedir. OECD nezdinde bu amaca özgülenen Küresel Forum, uluslararası vergi şeffaflığı standartlarının uygulanması konusunda çalışan öncü uluslararası bir organdır. İzleme, akran değerlendirmesi ve kapasite geliştirme faaliyetleri yoluyla bu yüksek standartların dünya çapında uygulanmasını sağlamaktadır. Forum, yıl sonuna yaklaşırken 2022 yıllık genel değerlendirme raporunu kamuoyuyla paylaştı*.

Küresel Forum Raporunun Kapsamı

Küresel Forum, 2006 yılından bu yana faaliyetlerine ilişkin yıllık genel bir rapor yayınlamaktadır. Yıllık raporlar, talep üzerine bilgi değişimi (EOIR) ve finansal hesap bilgilerinin otomatik değişimi (AEOI) uluslararası standartlarının izlenmesi ve uygulanmasında kaydedilen ilerlemeleri ele almaktadır. Ayrıca Küresel Forum'un kapasite geliştirme ve teknik yardım faaliyetleri de detaylandırılmaktadır.

2022 yılında genel görünüm

130'dan fazla ülke talep üzerine bilgi değişimi yaptı. Ülkeler arasında devam eden vergi incelemelerini desteklemek amacıyla 26 bin 600'den fazla bilgi talebi gönderildi. 2022'de yaklaşık 12 trilyon euro tutarındaki varlığı kapsayan 123 milyondan fazla finansal hesaba ilişkin bilgi değişimi yapıldı. Gelişmekte olan ülkeler, 2022'de yaklaşık 2,9 trilyon euro tutarında varlığı kapsayan 33 milyondan fazla hesaba ilişkin bilgi aldı ve yaklaşık 0,5 trilyon euro karşılığı 16 milyondan fazla hesaba ilişkin bilgi gönderdi.

Şeffaflık politikalarının gelir etkisi

Gönüllü ifşa programları, benzer girişimler ve offshore vergi incelemeleri sayesinde 2009 yılından bu yana, gelişmekte olan ülkeler tarafından tespit edilen 41 milyar euronun üzerindeki tutar da dâhil olmak üzere, 126 milyar euroya yakın ek gelir (vergi, faiz, cezalar) tespit edilmiştir. Offshore'da tutulan çok çeşitli bilgilerin vergi makamları tarafından erişilebilir hale gelmesiyle birlikte vergi kaçakçılığı önemli ölçüde zorlaşmıştır.

Mahremiyet ve veri güvenliği

Küresel Forum, bilgi değişim öncesi ve sonrası değerlendirmeler yoluyla, vergi mükellefleri ve mükelleflerin uluslararası yatırımlarının korunması gereğinin farkındadır. Hassas bilgileri içeren ve otomatik olarak değişime tabi tutulan bilgilerin uygun şekilde korunması ve bilgilerin amacı dışında kullanılmaması amaçlanmaktadır. Bunu sağlamak için bilgi değişimi yapan tüm ülkeler, değişim öncesi ve sonrası değerlendirmeden geçmektedir.

Türkiye’nin pozisyonu

Akran değerlendirmesine göre, talep üzerine bilgi değişimi ve otomatik bilgi değişimi konusunda Türkiye büyük ölçüde uyumlu statüsündedir. 17 Kasım 2023 tarihi itibariyle, 2022 yılında 78 ülke ile otomatik bilgi değişimi yapmıştır. Bu sayı bir önceki yıl 73’tür. *https://www.oecd.org /tax /transparency/documents/2023-global-forum-plenary-meeting.htm