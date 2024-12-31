2030’a doğru, gelecekle gelenler

Yılın son gününe denk gelen bu yazıda, önümüzdeki beş yıl içinde yapay zeka (YZ) entegrasyonu, karbonsuzlaşma ve veri yönetimi; iş dünyasını dönüştürecek temel unsurlar olarak öne çıkacak. Aşa­ğıda en önemli gelişmeleri listeliyorum. Önceliklerinizi belirlerken dikkate alma­nızda fayda var:

1 2030’da şirketlerin %70’inden fazlası, kararlarını büyük ölçüde YZ destekli sistemlerle alacak. YZ ile karar alan fir­malar, %30 daha hızlı büyüyecek. Şirket­ler, tüm süreçlerini sürdürülebilirlik kriter­lerine uyumlu hale getirmek zorunda kala­cak. Teknoloji altyapılarını yenilemek, uç nokta cihazlarını güncellemek ve ürünlerini, işyerlerini sensörlerle donatmak için büyük yatırımlar yapmak kaçınılmaz olacak.

2 Üretim odaklı sanayi şirketleri için otomasyon ve robotik teknolojiler, ta­sarımdan başlayarak tüm ürünleri ve sü­reçleri kökten değiştirecek. Şirketler işle­rini adeta baştan dizayn etmek zorunda kala­cak. Global robotik endüstrisinin 2030’da 90 milyar doları aşması bekleniyor. Otomasyo­na geçemeyen firmalar, maliyet dezavantajı­na dayanamayacak. Adaptasyon hızı, rekabet avantajı sağlayan en kritik unsur olacak.

3 5G, Endüstri 5.0, robotlar ve IoT ci­hazları, 2030’a kadar 15 milyar ma­kine müşteriye dönüşecek. Bu, e-ticareti yeniden şekillendirecek ve trilyonlarca do­larlık yeni gelir kaynakları yaratacak. İşlet­meler, bu makine müşterilere hizmet vere­bilmek için stratejilerini şimdiden geliştir­meli.

4 Enerji dönüşümü, karbon nötrlüğünü “İkiz Dönüşümü” tüm iş modelleri­nin merkezine koymayı gerektiriyor. ESG (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) yatırımla­rı olmayan şirketler, sermaye piyasalarında finansman bulmakta zorlanacak. 2030’a ka­dar yenilenebilir enerji maliyetlerinin %50 oranında düşeceği öngörülüyor. Fosil yakıt­lara bağımlı kalan şirketler, rekabet avanta­jını kaybedecek ve ciddi risklerle karşı kar­şıya kalacak.

5 Blockchain, sadece finans değil, teda­rik zincirinden veri güvenliğine ka­dar her alanda anahtar bir teknoloji ha­line gelecek ve standart kullanıma dönü­şecek. McKinsey’in analizine göre, 2030’da blockchain çözümleri yıllık 3,1 trilyon do­larlık ekonomik değer yaratacak çünkü krip­to varlıklar da devreye girmeye başlayacak. Blockchain entegrasyonu yapmayan şirket­ler, dijital dönüşümde geride kalacak ve ke­sinlikle rekabet gücünü yitirecek.

6 Dönüşüm odaklı liderlik, 2030’a ka­dar şirketlerin yaşam döngüsünde be­lirleyici faktör olacak. Yöneticilerin %60’ı, “statükoyu koruma” yaklaşımı nedeniyle ge­lecek beş yıl sadece beyaz yakalı sıradan ça­lışanlar için değil, orta ve üst düzey yöneti­ciler için de iş kaybı riski yaratacak. Herke­sin kendi geleceğini yeniden dizayn etmesi gerekecek.

7 Veri güvenliği tehditleri, iş dünyası­nın en büyük ve artan oranda karma­şıklaşan riski olmaya devam edecek. Si­ber güvenlik harcamalarının 2030’a kadar 400 milyar doları aşması bekleniyor. Her üç firmadan biri büyük çaplı bir veri ihlaliyle karşı karşıya kalacak. Güvenlik sistemleri­nizi güçlendirirken asla cimri davranmayın.

8 Çalışma düzenleri daha da çeşitli ha­le gelecek, haftalık çalışma günleri ve saatleri azalacak. 2030’da çalışanların %70’i uzaktan veya hibrit çalışacak. Bordro­lu olmayan, proje bazlı, dönemsel ve bağım­sız çalışanların sayısı hızla artacak. Çalışan bağlılığı ve üretkenliği; dijital altyapı, esnek yönetim yaklaşımları ve doğa-çevre-insan odaklı politikalara çok daha duyarlı hale ge­lecek. Ofis merkezli bir modele sıkışanlar, yetenek savaşını kaybedecek.

9 Müşteri beklentileri hız ve kişisel­leştirme üzerine kurulu olacak. Satın almak yerini kiralama ve paylaşım model­lerine, müşteri hizmetleri ise yapay zekalı asistanlara bırakacak. 2030’da müşterilerin %85’i, tamamen dijital ve yapay zeka destek­li, hızlı, hatasız ve bütüncül bir müşteri hiz­metleri deneyimi bekleyecek.

10 İyice düşünün, bu maddeyi de siz ya­zın.

2030 giden yollar, değişimi kabul eden­ler için fırsatlar, statükoyu koruyanlar, teknolojiye, yetkinlik gelişimine yatırım yapmaktan kaçınanlar için tehlikelerle dolu. Hemen harekete geçin. Geriye dö­nüş yok…