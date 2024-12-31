2030’a doğru, gelecekle gelenler
Yılın son gününe denk gelen bu yazıda, önümüzdeki beş yıl içinde yapay zeka (YZ) entegrasyonu, karbonsuzlaşma ve veri yönetimi; iş dünyasını dönüştürecek temel unsurlar olarak öne çıkacak. Aşağıda en önemli gelişmeleri listeliyorum. Önceliklerinizi belirlerken dikkate almanızda fayda var:
1 2030’da şirketlerin %70’inden fazlası, kararlarını büyük ölçüde YZ destekli sistemlerle alacak. YZ ile karar alan firmalar, %30 daha hızlı büyüyecek. Şirketler, tüm süreçlerini sürdürülebilirlik kriterlerine uyumlu hale getirmek zorunda kalacak. Teknoloji altyapılarını yenilemek, uç nokta cihazlarını güncellemek ve ürünlerini, işyerlerini sensörlerle donatmak için büyük yatırımlar yapmak kaçınılmaz olacak.
2 Üretim odaklı sanayi şirketleri için otomasyon ve robotik teknolojiler, tasarımdan başlayarak tüm ürünleri ve süreçleri kökten değiştirecek. Şirketler işlerini adeta baştan dizayn etmek zorunda kalacak. Global robotik endüstrisinin 2030’da 90 milyar doları aşması bekleniyor. Otomasyona geçemeyen firmalar, maliyet dezavantajına dayanamayacak. Adaptasyon hızı, rekabet avantajı sağlayan en kritik unsur olacak.
3 5G, Endüstri 5.0, robotlar ve IoT cihazları, 2030’a kadar 15 milyar makine müşteriye dönüşecek. Bu, e-ticareti yeniden şekillendirecek ve trilyonlarca dolarlık yeni gelir kaynakları yaratacak. İşletmeler, bu makine müşterilere hizmet verebilmek için stratejilerini şimdiden geliştirmeli.
4 Enerji dönüşümü, karbon nötrlüğünü “İkiz Dönüşümü” tüm iş modellerinin merkezine koymayı gerektiriyor. ESG (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) yatırımları olmayan şirketler, sermaye piyasalarında finansman bulmakta zorlanacak. 2030’a kadar yenilenebilir enerji maliyetlerinin %50 oranında düşeceği öngörülüyor. Fosil yakıtlara bağımlı kalan şirketler, rekabet avantajını kaybedecek ve ciddi risklerle karşı karşıya kalacak.
5 Blockchain, sadece finans değil, tedarik zincirinden veri güvenliğine kadar her alanda anahtar bir teknoloji haline gelecek ve standart kullanıma dönüşecek. McKinsey’in analizine göre, 2030’da blockchain çözümleri yıllık 3,1 trilyon dolarlık ekonomik değer yaratacak çünkü kripto varlıklar da devreye girmeye başlayacak. Blockchain entegrasyonu yapmayan şirketler, dijital dönüşümde geride kalacak ve kesinlikle rekabet gücünü yitirecek.
6 Dönüşüm odaklı liderlik, 2030’a kadar şirketlerin yaşam döngüsünde belirleyici faktör olacak. Yöneticilerin %60’ı, “statükoyu koruma” yaklaşımı nedeniyle gelecek beş yıl sadece beyaz yakalı sıradan çalışanlar için değil, orta ve üst düzey yöneticiler için de iş kaybı riski yaratacak. Herkesin kendi geleceğini yeniden dizayn etmesi gerekecek.
7 Veri güvenliği tehditleri, iş dünyasının en büyük ve artan oranda karmaşıklaşan riski olmaya devam edecek. Siber güvenlik harcamalarının 2030’a kadar 400 milyar doları aşması bekleniyor. Her üç firmadan biri büyük çaplı bir veri ihlaliyle karşı karşıya kalacak. Güvenlik sistemlerinizi güçlendirirken asla cimri davranmayın.
8 Çalışma düzenleri daha da çeşitli hale gelecek, haftalık çalışma günleri ve saatleri azalacak. 2030’da çalışanların %70’i uzaktan veya hibrit çalışacak. Bordrolu olmayan, proje bazlı, dönemsel ve bağımsız çalışanların sayısı hızla artacak. Çalışan bağlılığı ve üretkenliği; dijital altyapı, esnek yönetim yaklaşımları ve doğa-çevre-insan odaklı politikalara çok daha duyarlı hale gelecek. Ofis merkezli bir modele sıkışanlar, yetenek savaşını kaybedecek.
9 Müşteri beklentileri hız ve kişiselleştirme üzerine kurulu olacak. Satın almak yerini kiralama ve paylaşım modellerine, müşteri hizmetleri ise yapay zekalı asistanlara bırakacak. 2030’da müşterilerin %85’i, tamamen dijital ve yapay zeka destekli, hızlı, hatasız ve bütüncül bir müşteri hizmetleri deneyimi bekleyecek.
10 İyice düşünün, bu maddeyi de siz yazın.
2030 giden yollar, değişimi kabul edenler için fırsatlar, statükoyu koruyanlar, teknolojiye, yetkinlik gelişimine yatırım yapmaktan kaçınanlar için tehlikelerle dolu. Hemen harekete geçin. Geriye dönüş yok…