21.yüzyılın en etkin silahı, gümrük vergileri
Artık tüm dünya gümrük vergisinin ne olduğunu bilir hale geldi. Kimin sayesinde, tabi ki bay Trump’ın sayesinde. Son dönemin tüm dünyadaki baş aktörü, TV programlarının yıldızı, hatta gerçek televizyon starı Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den bile daha aktör olan Trump sayesinde.
Öyle ki düne kadar bu vergiyi sadece işin içerisinde olanlar yahut bizim gibi gümrük müşavirleri telaffuz ederken, bugün herkesin dilinde bir gümrük vergisi ifadesi var. Öyle sorular alıyorum ki anlatamam; gümrük vergisini arttırınca ne olur, enflasyonla ne ilgisi var bu verginin, Çin artık mal satamaz mı, Kanada diye bir ülke kalmaz mı, Türkiye’yi nasıl etkiler. Kimseyi de eleştirmemek lazım, zira Başkan Trump göreve geldiğinden bu yana tüm dünyanın beynini allak bullak etti.
Şimdi bir bakalım, nedir bunun sebebi. Gümrük vergisi ile ülkelerin mal ve hizmetlerine koydukları ve dışarıdan ithal edilen ürünleri kontrol etmeyi hedeflediklerini görürüz. Ülke için gerekli mal ve hizmetlerin girişini hızlandırabilmek için gümrük vergilerini düşük tutarken, ülkeye girişlerini zorlaştırmak istedikleri mal ve hizmetlerin gümrük vergilerini artırırlar. Temel hedef ülke içindeki dengeleri korumak. Başta üreticiyi, ardından tüketiciyi ve fiyat dengesini de muhafaza etmek. Ülkeler için korumacı olmak istediklerinde de en önemli silah halini alır.
Ve sonunda olanlar oldu
Bu kadar çok gündeme gelmez ve sokaktaki tüketici bu denli karşılaşmazdı gümrük vergileri kavramı ile, ama bu bir süredir değişti. Yaparım diyen ABD Başkanı, söylediklerini yaptı ve ticaret savaşları resmen başlamış oldu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika ve Kanada'dan yapılan ithalata uyguladığı %25'lik yeni gümrük vergileri salı günü yürürlüğe girerken, Çin mallarına uygulanan vergi oranı da %20'ye çıkarıldı. Bu durum, ABD'nin en büyük üç ticaret ortağıyla yeni ticaret anlaşmazlıklarını beraberinde getirdi. Hemen ardından Çin’den cevap geldi ve 10 Mart'tan itibaren belirli ABD ürünlerine %10-15 oranında ek gümrük vergileri ve belirli ABD kuruluşlarına yönelik bir dizi yeni ihracat kısıtlaması olacağı belirtildi. Vergi uygulanacak ürünler arasında tavuk, domuz eti, soya ve sığır eti gibi ağırlıklı olarak ABD çiftlik ürünleri bulunuyor. Ve sonrasında Kanada Başbakanı Justin Trudeau da ABD'den ithal edilen ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağını anons etti. ABD geri çekmeden biz de geri çekmeyiz diye de sözlerine ekledi.
Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum ise sükunet ve sabırla bekleyeceğiz, bu ABD hükümetinin alacağı bir karardır ve bu çok önemli. Ilımlı, sakin ve sabırlı olmamız gerekiyor derken, A planı, B planı, C planı ve D planımız var, kimse endişe etmesin diyerek gelebilecek vergilerin sinyalini vermiş oldu.
Bunlar realize olan gümrük vergileri; bir de Trump’ın tehditleri var malum. Avrupa Birliği’ne yönelik yüzde 25 gümrük vergileri konusu da halen gündemde. Öte yandan Başkan Donald Trump, Amerikan otomotiv devleri General Motors ve Ford’un CEO'ları ve Stellantis’in Başkanı ile yaptığı görüşmenin ardından Kuzey Amerika'da üretilen bazı motorlu araçlara uygulanan gümrük vergilerini bir ay süreyle ertelemeyi kabul etti.
Şu ana dek doğrudan ülkemizin adı geçmese de, ülkemiz ürünleri için özellikle metal ve çelik sektörlerine yönelik gelecek bir vergi artışı öngörümüz olduğunu belirtmeliyim. Bu sektörlere gelecek genel bir vergi artışı hiç şüphesiz ülkemizdeki pek çok ihracatçıyı da olumsuz etkileyecek. Diğer sektörlere yönelik genel bir vergi artışı olur ise o da elbette bizi etkileyecektir.
Asıl hedef Çin
ABD’nin bu tutumunda en çok rakip gördüğü ve asıl savaş verdiği ülkenin Çin olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Gelen vergiler pek çok ülkeye yönelik olmasına karşın, gerçekte ülke içerisinde daha fazla millileşme ve üretimi hedeflerken, öte yandan da Çin’i zayıflatmaya çalıştığını görebilmek zor değil. Ve geçtiğimiz gün Çin'in Washington Büyükelçiliği, "ABD savaş istiyorsa, bu ister bir tarife savaşı, ister ticaret savaşı ya da başka bir tür savaş olsun, biz sonuna kadar savaşmaya hazırız" diyerek tavrını ortaya koymuş oldu.
ABD kamuoyunun başkan Trump’ın gümrük tarifelerine olan inancının altında; tarifelerin nihai olarak Amerika’yı yeniden zenginleştireceği, geliri arttıracağı, Amerika’nın borçlarını ödemesine yardım edeceği, en önemlisi de istihdamı geri getireceği yatıyor. Özellikle küçük işletmeler ve sıradan vatandaşların bu işten kazançlı çıkacaklarına inançları bir hayli yüksek. Trump’ın en önemli endişesi, yapay zekâ ve teknolojiye yatırımları ile son derece güçlenen Çin’in dünyanın süper gücü olarak ABD’yi tahtından indirmesi. Trump’ın Elon Musk’ı yanından ayırmayarak gövde gösterisi yapması da bundan olsa gerek.