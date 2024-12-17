3 cisim problemi
İlk problem uzaylılar. New Jersey, New York semalarında (Tanımlanamayan Hava Fenomeni) UAP / UFO diye bilinen cisimler bu aralar cirit atıyor. UAP’lar için “drone” kelimesi daha çok ön planda. Kimileri askeri üsleri yabancı ülkelerin gözlediğini, kimileri Pentagon’un savunma amacı ile yeni testler yaptığını söylüyor, kimileri de uzaylı istilasının başlangıcı diyor.
İlk olarak İngiltere’deki üsler civarında görüldüler, Manchester havaalanında bir pilotun çektiği iddia edilen fotodaki küre çok ilgi çekti. Pentagon’un “bunlar insan yapımı değil” videosu viral oldu. Trump’ın 45. dönem son başkanlık kararnamesinde yer alan bir madde ile Pentagon’un uzaylılar için harcadığı bütçe gideri, hâlihazırda Kongre’de çeşitli oturumlarda sorgulanmaya devam ediyor.
Trump “Dünya Savaşı” başlatacak denmişti. Bu gidişle “Dünyalar Savaşı” başlatmasın sakın. H.G. Wells’in 140 yıl kadar önce yazdığı kitap, CBS radyo tiyatrosunda 1938 yılı “Cadılar Bayramında” okunduğunda, ABD’de yaklaşık 40 milyon kişi Marslılar dünyayı işgal ediyor sanmış ve NY Borsası çökmüştü. Ama korkulacak bir şey yok. ULAKBİM makalemde uzaylı istilasına karşı finansal hizmetlerde risk yönetimi için yapılması gerekenleri yazdım. En hazır olan biziz.
Bütçe demişken Arjantin’de 2008 Lehman Biraderler Krizinden bu yana ilk defa bütçe artıya geçti diye Buenos Aires’ten Milei geldi, ana akımda bir bayram havası var adeta. Milei ne başardı? Seçim sonrası aldığı rakamları aynı yere ancak geri düşürdü, bazıları hala yukarıda. Yanlış neoliberal alarm kısaca.
K-POP iktisat
İkinci problem neoklasik ana akım ezberler. Enflasyonun 1.5 sene sonunda hala düşmemesine karşı ana akımda “maliye politikası eşlik etmedi, yapısal reform yok” dışında bir başka argüman da “faiz artışı yavaş oldu, enflasyon o yüzden düşmedi”. Yine sorulması gereken bir soruyu hatırlatalım o zaman. Fed ve ECB de faizi yavaş arttırdılar, bütçe açıkları ile maliye politikası ABD ve Fransa’da para politikasına eşlik etmedi. Nasıl düştü enflasyonları?
Gerçi Fed başardı ve enflasyon düştüyse neden ekonomi nedeniyle Biden-Harris seçim kaybetti? Fransa’nın neden kredi notu düştü. Avrupa Merkez Bankası faizi indirdi geçen hafta. Euro Bölgesinde enflasyon yine yükseliyor. M2 para arzı da uzun zamandır artıyor. Kamu harcamaları da artıyor. Ayrıca ücretler enflasyonun üstünde artıyor sürekli.
Euro Bölgesinde tüketici kredileri, özel sektöre aktarılan kredilerle beraber kişisel tasarruflar da artıyor. Servet aktarımı sürerken, ECB iktisat bilimi kurallarına karşı çıkıyor eğer ana akım neoklasik iktisat inanışı tüm dünyada aynıysa. Cevap olarak, parası rezerv para olan ülkelerde bunun sorun olmadığı veriliyor. Öyleyse ABD Elon Musk ile bütçe açıklarını yönetmek için niye DOGE kuruyor, Fransa neden 400 firma ve 65.000 civarı en zenginden 2 yıl ek servet vergisi alacak, bütçe nedeni ile yine seçime gidiyorlar.
Kurumların önemi ana akımda dillerden düşmüyor. Önemsiz değiller tabii. Ancak Güney Kore örneğinde daha 2 ay geçmeden yaşananları da eleştirmek doğru değilmiş. Bu arada won dolar karşısında hızla değer kaybederken, Kore’nin bölünmüş olduğunu ve o Kore’ye çözüm için zamanında bizim gittiğimizi de hatırlatmak lazım. K-POP kültürü ile ana akım iktisat çağımızın sorunu.
Arabesk candır
2023 Mayıs sonrasının üzerinden 18 ay geçti. Heterodoks (aslında ortodoks olmayan) denilen dönemle aynı süre. Cari açıktaki fark önceki dönemin enerji (ve altın) fiyatları farkı(ndan) kadar. Bazı paylaşımlar bunu iki dönem arasındaki para politikasına bağlıyor. Altın para politikası ile alakalıymış. Iphone değil mi? Tüketim malı ithalatı, ara malının önünde. Grafiklerde verileri döneminin olaylarının bağlamından kopararak paylaşırsanız adı iktisat değil istatistik olur.
Enflasyon yılı %25 sapma ile Mayıs 2023’ün üstünde kapatacak. Bütçe açığı hızla devam ediyor. Bütçede faiz gideri, ana akımda deney denilen KKM maliyetinden 11 ayın toplamında %30 daha fazla. CDS düşüyor ama borç çevirme oranımız, DTH hacmi Mayıs 2023 ile neredeyse aynı seviyede. Döviz kredi riski artarken, finansal olmayan kesimin döviz varlığı da azalışta.
Çalışanlar iş beğenmiyor, 2 ay sonunda işi bırakıyormuş. Asgari ücret 17,002 TL. Yazıyla onyedi bin iki. Bu da üçüncü problem.