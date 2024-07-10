50 bin kooperatifimiz varmış!
Kooperatif:
Üretimden tüketime kadar her alanın, maliyetlerden verimliliğe kadar her kaleminde avantaj sağlayan birliktelik…
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“Türkiye’de kooperatifleşme kültürü yok” diyorduk…
Ticaret Bakanı Ömer Bolat anlattı:
“50 bin kooperatif var.
35 bini aktif durumda…”
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Örneğin…
Denizi balıkla dolu Japonya’da 6 kooperatif aktif…
İnsanlar, el ele üretiyor…
Problemleri “birlikte” çözüyor…
Denizleri “kol kola girerek” koruyor…
Gerektiğinde kendisini cezalandırıyor, “gelecek için” bir sezon balığa çıkmıyor…
Doğanın yasasına da, yazılı yasalara da saygı duyup ‘harfiyen’ uyguluyor…
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Örneğin…
Hollanda’da meyve-sebze üretimi ve pazarlamasını, pazarın yüzde 95’ini elinde bulunduran 15 kooperatif yürütüyor…
Eğitim, arz, talep, üretim, planlama, ihracat, maliyet kalemlerindeki olası sorunlar, elbirliğiyle çözülüyor…
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Çin’de ABD’de kalkınma getiren, binlerce kooperatif var…
Neyi/nasıl/ne kadar/ hangi maliyetle ürettiğini, nasıl pazarladığını, kazancını her yıl şeffaf bir şekilde açıklamak ve kar payı dağıtmak zorunda olan…
VELHASIL
35 bin kooperatifimiz aktifmiş…
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Hatta…
2021’de 157 koop. için 14.3, 2022’de 190 koop. için 20.4 ve 2023’de 151 koop. için 27.4 milyon lira hibe verilmiş…
Bu yılın 6 ayında ise 89 koop. için 21 milyon liralık hibe için karar alınmış…
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Japonya vatandaşı, “6 kooperatif sayesinde” balık bereketine ulaşıp, düşük maliyetle balık tüketirken…
Hollanda’nın 15 kooperatif sayesinde meyve-sebze durumu ortadayken…
Bizim kooperatiflerin, hibe alma dışında, üretime/katma değere/enflasyona/kalkınmaya katkısı nedir acaba?!