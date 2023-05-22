-50 dereceye dayanıklı yapı, hem de Antalya’da!
Milletvekili aday adayları toplantısında gelip kendini tanıtmıştı..
Yeni açılan inşaat mühendisliği fakültelerinin birinden mezun olduğuna vurgu yapmıştı…
Yaptıkları 2 katlı evin depremde yıkıldığını, Antalya’da seracılık yapacağını; ailesinin birikimini ve kredi kullanarak yatırıma başladığını anlatmıştı…
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Adıyaman’dan milletvekili olmak için de çabaladığını, 200’e yakın aday adayı içinde şansının yüksek olduğunu vurgulamıştı…
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“Neden seracılık?” sorumu, “Uygun fiyata seralar var” diye yanıtlamıştı…
Belli ki, fiyatın uygun olmasının nedenini sorgulamamıştı!
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Önceki gün aradı, serayı tamamladıklarını söyledi…
“Her ayrıntıyı düşündük, hatta -50 dereceye, dona dayanıklı bir yapı inşa ettik…” dedi…
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Antalya’da, -50 dereceye dayanıklı bir yapı!!!
VELHASIL…
“Teoriler ve pratik“ temelli tecrübeler ışığında geliştirilen fikirler…
Ve bu sayede belirlenen politikalar…
Ve uygulamalar…
Verimliliğe, tasarrufa, sürdürülebilir büyümeye, kalkınmaya, refaha kapı aralar…
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Bilimden/gerçekçilikten uzaklık ise öncelik belirlemekte güçlük çektirir…
Bu yolu seçen toplulukların “yatırım olarak bildiği şeyler” ise genelde israf ve sorun üretir…