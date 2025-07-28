5G’li telefonlar pazarı büyütecek

Türkiye’de yıllık 11 milyon cep telefonu satılıyor. Bu cihazların yalnızca yüzde10’unun 5G destekli olduğu tahmin ediliyor. 5G altyapısının tamamlanmasına yönelik çalışmalar sürerken, operatörler de tüketicilerin uygun fiyatlı 5G cihazlara erişimini artırmak amacıyla üreticilerle iş birliğine gidiyor.

Türkiye’de mobil ileti­şimde 5G teknolojisi­ne geçiş hazırlıkları sürerken, cep telefonu paza­rında da hareketlilik yaşanı­yor. Yılda ortalama 11 milyon telefon satılan Türkiye’de, 5G destekli cihazların oranı he­nüz düşük seviyelerde. Bu durumu değiştirmek isteyen GSM operatörleri ve cep tele­fonu üreticileri, tüketicileri 5G’li cihazlarla buluşturmak için çeşitli işbirlikleri yapıyor. Vodafone Türkiye de bu kap­samda TECNO ile önemli bir anlaşmaya imza attı.

Vodafo­ne, TECNO’nun yeni 5G des­tekli TECNO CAMON 40 Pro 5G 8/256GB modelini Türki­ye’de ilk kez satışa sunuyor. Tüketiciler, bu uygun fiyatlı telefona faturaya ek 12 aya va­ran taksit seçenekleriyle sa­hip olabilecekler. Lansmana özel olarak, CAMON 40 Pro 5G alanlara 4.000 TL değerin­de TECNO Watch Pro 2 akıllı saat hediye edilecek.

Küresel akıllı telefon pazarı 2024 yılında önemli bir büyü­me kaydetti. Dünya genelinde akıllı telefon satışları, bir ön­ceki yıla göre %7 artarak 1.22 milyar adede ulaştı. Bazı araş­tırma kuruluşları, bu satışla­rın üçte ikisinden fazlasının 5G uyumlu cihazlardan oluş­tuğunu belirtiyor. Bu küresel eğilimin Türkiye’deki pazarı da etkilemesi bekleniyor.

Türkiye’nin 5G’ye geçiş sü­reci ise devam ediyor. 5G iha­lesinin 2025 yılı içinde yapıl­ması ve ilk sinyalin ise 2026’da alınması bekleniyor. 2024 iti­barıyla Türkiye akıllı telefon pazarının yaklaşık 5,9 milyar dolar büyüklüğe ulaştığı tah­min ediliyor. Pazarın 2030’a kadar yıllık ortalama %5,8 ora­nında büyüyerek 8,3 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Marka indirimleriyle 7 bin TL’lik kazanç

Pazardaki büyümede 5G’ye geçişin etkisi olacağına dikkat çeken Vodafone Türkiye İc­ra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “5G’ye geçişle birlikte 5G uyumlu cep cihazlara geçiş hızlanacak. Vodafone olarak vatandaşın bu talebine cevap vermek için cihaz üreticileriyle işbirlikle­ri yapıyoruz” dedi.

Meltem Bakiler Şahin, “Müşterilerimizin çok daha fazla ekonomik konuda, ken­di alışverişleri konusunda des­tek istediğini fark ettik” diye­rek yeni sadakat programları Vodafone Happy platformunu anlattı. “18 milyonluk tüm fa­turalı müşteri bazımıza açarak daha mutlu ve sadık müşteri­ler yaratmak istiyoruz” diyen Şahin, “Herhangi bir fatura­lı müşterimiz Vodafone Hap­py çatısı altında sunduğumuz marka indirimlerinin tama­mını kullandığında yıllık mini­mum 7 bin TL’lik kazanç sağlı­yor. Bir yılda 2 milyona yakın kampanyanın bu platformda kullanılacağını tahmin ediyo­ruz. Bu da faturalı müşterile­rimize toplam 325 milyon TL fayda sunulması anlamına ge­liyor” diye konuştu.

‘Şahin Gözü’ ile yeni Vargas’lar keşfedilecek

Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar Ana Sponsoru ve Sultanlar Ligi İsim Sponsoru olan Vodafone, sporcuya olan desteğini önümüzdeki dönemde de sürdürecek. Son olarak Polonya’da oynanan 2025 Voleybol Milletler Ligi çeyrek finalinde Japonya ile karşı karşıya gelen milli takıma destek vermek amacıyla bir grup gazeteci ile biraraya gelen Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi: “Türk kadın voleybolunun dünyada ve Türkiye’de bilinirliğinin artmasına katkı sağlamak amacıyla çalışmalarımız sürecek.

Bu sponsorluğun en önemli teknolojik entegrasyonlarından biri ise Şahin Gözü teknolojisi. Şahin Gözü, sahanın etrafına yerleştirilen kameralarla anlık istatistiksel ölçümler yaparak sporcuların performansını değerlendirmelerine olanak tanıyor. Bu teknolojiyi kullanmak isteyen başka kulüplerden teklif alıyoruz. 5G tüm ülkeye yayıldığında biz bu teknolojiyi çok daha rahat tüm Türkiye ile buluşturacağız.”

“Ülkemizde voleybolu daha da yaygınlaştırmak için çalışmayı, Federasyonumuz ile yeni sosyal sorumluluk projeleri geliştirmeyi ve var olan çalışmalara dahil olmayı hedeflerimiz arasına koymuştuk” diyen Şahin, “Malatya’nın Orduzu Köyü’nde kısıtlı imkânlarla kurulan Malatya 44 Voleybol Akademi’nin genç voleybolcularını Vodafone 5G teknolojisinin eşzamanlı bağlantısı sayesinde A Milli Kadın Voleybol Takımı ile aynı sahada buluşturduk. Böylece, Malatya’da bulunan genç voleybolcular ile İstanbul’da bulunan milli takım oyuncuları karşılıklı maç yaptı. Amacımız yeni Vargas’ları keşfetmek” diye konuştu.

Japonya’ya deprem ziyareti

6 Şubat depremlerinde yaşanan iletişim kopukluklarıyla ilgili eleştirilere yanıt veren Şahin, “Şu anki iletişim altyapısı herkesin aynı anda arama yapmasına veya WhatsApp görüşmesi yapmasına uygun değil. Biz deprem hazırlıklarıyla ilgili en sık depremlerin yaşandığı ülke olan Japonya'ya ziyarette bulunduk. Oradaki yetkililerden aldığımız geri bildirime göre deprem öncesinde Türkiye'deki AFAD benzeri bir anlık koordinasyon merkezi kuruluyor. Kamu, telekomünikasyon, sağlık, güvenlik gibi tüm birimler bu merkeze bağlı olarak işlerini yürütüyor. Bu kapsamda biz de yetkililere taleplerimizi götürdük. Umarız benzeri bir yapı bizde de kurulur. Allah korusun ama afet durumlarında böylece sorunlar minimuma inebilir” yanıtını verdi.