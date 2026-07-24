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6 ayda 26,5 milyar dolarlık Çin Malı’nın anlattığı…

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Ferit Barış PARLAK

Ferit Barış PARLAK

AYRINTI

ferit.parlak@dunya.com
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Yıl 2016…

“Çin’den yaptığımız yıllık itha­lat 25 milyar doları aştı” haberlerini, dönemsel/geçici/spesifik diye geçiştir­miştik…

Fırsatları konuşup, tehdit olarak da değerlendirmemiştik…

***

Oysa…

Özellikle makine sektöründe yaptığı­mız ithalatın, 200 binin üzerindeki makine üreticimiz için tehdit olduğunu/olacağını dillendirmiştik…

Bu alanda yaptığımız ihracatta ise yerli­lik oranının daha da düştüğüne/düşeceğine de dikkat çekmiştik…

***

Ucuz ürünlerin, üretimden uzaklaşmaya ve üretim kabiliyeti kaybına neden olabile­ceğinin;

Bu sonucun ise, ithalat rakamını geomet­rik olarak artırabileceğinin altını çizmiş­tik…

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2024 yılını:

“Çin’den yaptığımız ithalat 40 milyar do­ları aştı” haberleri ile bitirdik…

***

Bugün mü?

İlk 6 ay verilerine göre:

Çin’den yaptığımız ithalat 26.5 milyar doları aştı…

***

Soru:

Şarj üniteleri, elektronik komponentler, kameralar, CNC makineleri, plastik enjek­siyon makineleri, paketleme hatları, tekstil makineleri, endüstriyel kompresörler gibi ürünleri “yerli üretici” de geliştirip, ürete­bilirken;

Çin ürünlerine yerli marka montajı ve/ veya kamu ihalelerinde dahi Çin ürünleri­nin tercih edilmesi (İhaleye katılan firma yerli olsa da) neden?

VELHASIL

Çoğunluğu parasız:

250 bin anaokulu kurmuş Çin…

***

Bu anaokullarının amacı:

3 ile 6 yaş arası çocuklara;

Takım/ekip ruhuyla iş ve işbirliği yap­mak;

Ve iş geliştirme becerisi kazandırmak…

Disiplinleri öğretmek, sorumluluk ala­bilme kabiliyetlerini artırmak…

***

3 yaşındaki çocuğun zorunlu dersleri:

Matematik/fizik giriş, yabancı dil ve sanat…

***

Çin:

Bu kültürün/öngörünün/disiplinin/ça­banın/ahlakın karşılığını alıyor…

Kısacası ekilen biçilebiliyor…

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