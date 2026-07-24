6 ayda 26,5 milyar dolarlık Çin Malı’nın anlattığı…
Yıl 2016…
“Çin’den yaptığımız yıllık ithalat 25 milyar doları aştı” haberlerini, dönemsel/geçici/spesifik diye geçiştirmiştik…
Fırsatları konuşup, tehdit olarak da değerlendirmemiştik…
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Oysa…
Özellikle makine sektöründe yaptığımız ithalatın, 200 binin üzerindeki makine üreticimiz için tehdit olduğunu/olacağını dillendirmiştik…
Bu alanda yaptığımız ihracatta ise yerlilik oranının daha da düştüğüne/düşeceğine de dikkat çekmiştik…
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Ucuz ürünlerin, üretimden uzaklaşmaya ve üretim kabiliyeti kaybına neden olabileceğinin;
Bu sonucun ise, ithalat rakamını geometrik olarak artırabileceğinin altını çizmiştik…
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2024 yılını:
“Çin’den yaptığımız ithalat 40 milyar doları aştı” haberleri ile bitirdik…
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Bugün mü?
İlk 6 ay verilerine göre:
Çin’den yaptığımız ithalat 26.5 milyar doları aştı…
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Soru:
Şarj üniteleri, elektronik komponentler, kameralar, CNC makineleri, plastik enjeksiyon makineleri, paketleme hatları, tekstil makineleri, endüstriyel kompresörler gibi ürünleri “yerli üretici” de geliştirip, üretebilirken;
Çin ürünlerine yerli marka montajı ve/ veya kamu ihalelerinde dahi Çin ürünlerinin tercih edilmesi (İhaleye katılan firma yerli olsa da) neden?
VELHASIL
Çoğunluğu parasız:
250 bin anaokulu kurmuş Çin…
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Bu anaokullarının amacı:
3 ile 6 yaş arası çocuklara;
Takım/ekip ruhuyla iş ve işbirliği yapmak;
Ve iş geliştirme becerisi kazandırmak…
Disiplinleri öğretmek, sorumluluk alabilme kabiliyetlerini artırmak…
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3 yaşındaki çocuğun zorunlu dersleri:
Matematik/fizik giriş, yabancı dil ve sanat…
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Çin:
Bu kültürün/öngörünün/disiplinin/çabanın/ahlakın karşılığını alıyor…
Kısacası ekilen biçilebiliyor…
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