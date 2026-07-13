Harcama yüzde 50’yi aştıysa, kazanç da aşmış mıdır?(!)

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Sigortalı çalışan sayısı 26.3 milyon kişi­ye yaklaştı…

Emekli sayısı 17 milyonu aştı…

Tahmini olarak 8 milyon çalışan ise ka­yıt dışı…

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Yani;

Yaklaşık 51 milyon kişinin ücreti, enf­lasyon farkı kadar (memur ve memur emeklilerinde 2-3 puanlık toplu sözleşme farkı avantajı olabiliyor…) artabiliyor…

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Harcama mı?

Ücret artışını fazlasıyla aşıyor…

Aradaki fark mı?

Hesaba yazılıyor!

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Kredi kartı harcamaları verisi, bu tespiti doğruluyor…

Veri, Ocak ayından 10 Temmuz’a kadar, banka ve kredi kartları ile yapılan toplam ödeme tutarındaki artışın (geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre) yüzde 50’ye yaklaştı­ğını, ayrıntılandırıyor…

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Gıda harcamalarında yüzde 45’e, market harcamalarında yüzde 55’e ya­kın artış ise elektronikteki yüzde 21’lik ve eğitim/kırtasiyedeki yüzde 28’lik (…ki eği­timde yüzde 50’nin üzerinde harcama artı­şı yapanlar da var...) artışla karşılaştırıldı­ğında:

Harcamaların hangi kalemlerde yoğun­laştığı, somut bir şekilde fotoğraflanabili­yor…

VELHASIL

Kazandığımızdan daha fazla (kira, ener­ji, eğitim, ulaştırma fiyatlarındaki ciddi ar­tışların da etkisi…) harcıyoruz…

Ve kazancımız arttığında, harcamamızı daha fazla oranda artırıyoruz…

Sonuçta:

“Tasarrufları artırma” zorunluluğumuz varken, borç artırmaya devam ediyoruz…

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Kredi kartı harcamalarının ayrıntıla­rında da bunu görüyoruz…

Ancak:

Kredi kartı ile yapılan harcama artışın­da, son 3 ayda hızlanan, altın alımlarının etkisi olduğu da vurgulanıyor…

Doğru:

Kredi kartı ile altın alımında, geçtiğimiz yılın aynı “6.5 aylık” dönemine göre, yüzde 78’lik artış dikkat çekiyor…

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Doğru:

Kredi kartı ile altın alımındaki artış, (al­tın fiyatlarında son dönemde yaşanan cid­di düşüşe rağmen) tasarruf anlamı taşı­yor…

Ancak:

Altın fiyatlarının yükseleceğini düşü­nüp, kredi kartı ile altın alarak kâr düşü­nenlerin ve borç miktarını daha da artıran­ların oranı bilinmiyor…