Harcama yüzde 50’yi aştıysa, kazanç da aşmış mıdır?(!)
Sigortalı çalışan sayısı 26.3 milyon kişiye yaklaştı…
Emekli sayısı 17 milyonu aştı…
Tahmini olarak 8 milyon çalışan ise kayıt dışı…
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Yani;
Yaklaşık 51 milyon kişinin ücreti, enflasyon farkı kadar (memur ve memur emeklilerinde 2-3 puanlık toplu sözleşme farkı avantajı olabiliyor…) artabiliyor…
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Harcama mı?
Ücret artışını fazlasıyla aşıyor…
Aradaki fark mı?
Hesaba yazılıyor!
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Kredi kartı harcamaları verisi, bu tespiti doğruluyor…
Veri, Ocak ayından 10 Temmuz’a kadar, banka ve kredi kartları ile yapılan toplam ödeme tutarındaki artışın (geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre) yüzde 50’ye yaklaştığını, ayrıntılandırıyor…
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Gıda harcamalarında yüzde 45’e, market harcamalarında yüzde 55’e yakın artış ise elektronikteki yüzde 21’lik ve eğitim/kırtasiyedeki yüzde 28’lik (…ki eğitimde yüzde 50’nin üzerinde harcama artışı yapanlar da var...) artışla karşılaştırıldığında:
Harcamaların hangi kalemlerde yoğunlaştığı, somut bir şekilde fotoğraflanabiliyor…
VELHASIL
Kazandığımızdan daha fazla (kira, enerji, eğitim, ulaştırma fiyatlarındaki ciddi artışların da etkisi…) harcıyoruz…
Ve kazancımız arttığında, harcamamızı daha fazla oranda artırıyoruz…
Sonuçta:
“Tasarrufları artırma” zorunluluğumuz varken, borç artırmaya devam ediyoruz…
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Kredi kartı harcamalarının ayrıntılarında da bunu görüyoruz…
Ancak:
Kredi kartı ile yapılan harcama artışında, son 3 ayda hızlanan, altın alımlarının etkisi olduğu da vurgulanıyor…
Doğru:
Kredi kartı ile altın alımında, geçtiğimiz yılın aynı “6.5 aylık” dönemine göre, yüzde 78’lik artış dikkat çekiyor…
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Doğru:
Kredi kartı ile altın alımındaki artış, (altın fiyatlarında son dönemde yaşanan ciddi düşüşe rağmen) tasarruf anlamı taşıyor…
Ancak:
Altın fiyatlarının yükseleceğini düşünüp, kredi kartı ile altın alarak kâr düşünenlerin ve borç miktarını daha da artıranların oranı bilinmiyor…
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