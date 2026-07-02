“Bu şartlarla çalışmam” diyenler sayesinde, işsizlik düşüyorsa…

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TÜİK’e göre, çalışan sayısı 32 milyon 463 ki­şiye yükseldi…

Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre, si­gortalı (4/A (SSK - Özel Sektör ve Kamu İşçile­ri); 4/B (Bağ-Kur - Esnaf ve Şirket Ortakları); 4/C (Emekli Sandığı - Memurlar)) çalışan sayı­sı, 26 milyon kişiye geriledi…

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Dahası…

TÜİK verilerine göre, işsizlik azalıyor…

Yine TÜİK verileri, 2024 yılının Mayıs ayın­da 9.9 milyon olan geniş tanımlı işsiz sayısının; 2025 yılının Mayıs ayında 12.3 milyona, 2026 yılının Mayıs ayında ise 12.7 milyona yaklaştı­ğını gösteriyor…

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Yani:

İşgücü niteliği taşıyan, yaklaşık 13 milyon ki­şi, üretime katılmadan tüketiyor… İşgücü nite­liği taşıyan, yaklaşık 26 milyon kişinin (4A, 4B, 4C sigortalılar, kayıtlı çalışanlar) ise mal ve­ya hizmet üretimine katıldığı, ancak ortalama yüzde 35 verimlilikle çalıştığı ifade ediliyor…

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Verimlilik oranını:

Kamu personelinin (Bankamatik olarak ni­telendirilen, fazla kadro nedeniyle yapacak işi olmayan vb sayısındaki artış nedeniyle) düşür­düğüne dikkat çekiliyor…

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Kısacası…

86.1 milyon nüfuslu, yıllık 60-70 milyon “ya­bancı turist” hedefleyen Türkiye’yi, tam verim­le çalışan 3-4 milyon üretici taşıyor…

VELHASIL

“Bu şartlarda (ücret, sosyal imkânlar, işin ağırlı­ğı…) çalışmam!” diyenlerin sayısı artıyor…

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(“AVM’de güvenlik görevlisi de, mühendis kadar ücret alıyor ve rahat ortamda” gibi cümleleri ku­ranlar da çoğalıyor)

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“Her koşulda çalışırım; kendimi böyle geliştire­bilirim…” diyenlerin sayısı mı?

Burada da kültür devreye giriyor…

Çalışma kültürü olanlar/edinenler/edindirilen­ler, istemesen de, engeller koysan da, emeğinin karşılığını alamasa da çalışıyor… Daha fazla çalış­manın/çabalamanın da yollarını arıyor…

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Örnek mi?

Yine TÜİK’in araştırması...

Haftalık 40 saatten daha az çalışan ve imkânı ol­ması durumunda daha çok çalışmayı isteyenlerin sayısı: Son iki yılda 3 milyondan 4.3 milyona yük­selmiş…

1.3 milyon kişi artmış…

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(Tabi ki bu artışta, alım gücündeki düşüşün, geçim sıkıntısındaki artışın “büyük etkisini” de unutmamak gerekiyor…)