İhracatta da, üretimde de, ilk düğmeyi doğru iliklemeyince…

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Avrupa’ya ihracatı­mızda, fiyatlarımız yüksek kalmaya başla­dı/başlayacak… Bu ne­denle kârlar da azalma­ya, hatta, zarar dönme­ye başladı/başlayacak…

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Yani…

Ürünün kalitesini ar­tıramamak, çeşitlendi­rememek; verimliliği artırama­mak, teknolojiyi geliştirememe­nin de ötesinde kullanamamak:

Üretim ve ihracatta elimizde olan potansiyeli/avantajları da iyi değerlendiremememize ne­den oldu/oluyor/olacak…

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“Avantajımız!” diye nitelen­dirdiğimiz:

Genç nüfus, ucuz işgücü, stratejik konum gibi paramet­reler de üretim/ihracat artışı için tek başına yetmedi/yetmi­yor/yetmeyecek…

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Yani…

Her alanda olduğu gibi, üre­timde de, ihracatta da, ilk düğ­me doğru iliklenmedikçe sonuca ulaşılmadı/ulaşılmıyor/ulaşıla­mayacak…

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Yeteneğini, becerisini geliş­tiremediğin; çağın meslekleri­ne yönlendiremediğin; disiplin, merak, sorgulama, analiz yetene­ği kazandıramadığın genç nüfus­tan:

Teknoloji geliştirmesi bekle­nebilir mi?

Bırakın teknoloji geliştirmeyi, başkasının geliştirdiği teknoloji­yi doğru kullanmasını beklemek dahi, ne kadar gerçekçi?

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Geldiğimiz noktayı dün ASO Başkanı Seyit Ardıç da anlattı:

“…Sanayimiz üretmeye, ihracat yapmaya ve ekonominin ana ta­şıyıcı kolonu olmaya devam edi­yor…

Ama, bunu artık çok daha zor koşullarda yapıyor...

Nitekim üretimden satışlar nominal olarak yüzde 28 artmış görünse de, bu artışın reel karşı­lığı yalnızca yüzde 2,1 düzeyinde kalıyor…

Yani rakamların büyük, ka­zançların küçük olduğu bir dö­nem yaşanıyor…”

VELHASIL

Teknoloji geliştiremeyin­ce; Ve verimliliği artırama­yınca, yani başkası tarafın­dan geliştirilen teknolojiyi, amacı doğrultusunda kul­lanamayınca…

Birincisi, rakiplerine gö­re fiyatın artıyor; ikincisi, rakiplerine göre karın aza­lıyor; dolayısıyla üretme is­teğin, kabiliyetin eriyor…

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Bu kısır döngüden kurtu­luş için: İlk düğmenin doğru iliklenmesi yetecek...

İlk düğmenin “gençlerin nitelikli eğitimi” olduğunu söylememize gerek var mı?