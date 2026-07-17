Soğan fiyatları da gösteriyor ki: Üretmek önemli, planlama/ verimlilik daha önemli…

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü’nde…

Tarım İktisadı dersini 2 kez almak zo­runda kaldım…

***

“Örümcek Ağı Teoremi nedir? Örnek vere­rek anlatınız…”

Prof. Ahmet Şahinöz’ün (vize, final, bütün­leme dahil…) her sınavda sorduğu soruydu…

***

Şaşırırdık her sınavda sormasına…

Haklıydık da kendimize göre, başka soru mu yoktu, yüzlerce teorinin olduğu tarım iktisa­dında!?

***

Sonra; hayatın öğrettikleri, ekonomi gazete­ciliği (vb) ve anladım O’nu:

Türkiye’nin en büyük sorununu, genç be­yinlere, kazıya kazıya öğretmeye çalışıyordu…

***

Ve…

Sonra anladık:

O sorunun, ortaokuldan başlanarak sorul­ması gerektiğini, her sınavda…

***

Tasarruf/ücret/istihdam/ üretim politika­larına yönelik araştırmalarıyla 60’lı yıllarda Britanya’nın büyüme modeline katkı sunan Macar İktisatçı Nicholas Kaldor geliştirmiş Örümcek Ağı Teoremi’ni…

***

Arz/talep esnekliklerinin durumuna göre piyasa arz-talep dengesinin bozulacağını ya da istikrara kavuşacağını söylüyor…

Talep esnekliği arz esnekliğinden büyükse, piyasa otomatik olarak denge sağlıyor…

Arz talepten büyükse, piyasa dengesi giderek bozuluyor ve denge için müdahale gerekiyor…

VELHASIL

Basit anlatımla:

“Yatırımlar, o alanda, geçtiğimiz dönem oluşan fiyata/başarıya göre şekillenme­meli…” diyor…

***

Bugün soğan, patates fiyatlarını konuşuyo­ruz ya…

“Soğan üretimi çok olduğunda fiyatı düşü­yor…

Zarar eden çiftçi, ertesi yıl soğan ekmeyin­ce, fiyat yükseliyor…

Fiyat yükselince bütün çiftçiler tekrar so­ğana dönüp, çok ekince, fiyatlar düşüyor ve bu döngü plansız çiftçileri batırıyor…” diyor…

***

Yani, “Kafe/restoran/un fabrikası (vb) çok kazandırıyor diye kafe/restoran/un fabrikası kuranlar, kendi üzerine “örüm­cek ağı” örüyor!” diyor…

Sadece kendilerini değil; mevcudu, işini iyi yapanı da zor durumda bıraktığını söy­lüyor…

Bilime direnenin ağa takıldığını/takılaca­ğını, bilimden uzak olanlar düşünemiyor…