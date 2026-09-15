60 Yaş: Kariyerin yeni zirvesi
Dünyada 65 yaşını geçenlerin sayısı, tarihte ilk kez beş yaşın altındaki çocukları geçti. ABD Nüfus Bürosu'nun 31 Ağustos 2026'da yayımladığı An Aging World: 2025 (Yaşlanan Dünya) raporu eşiğin 2020 ile 2025 arasında aşıldığını, 65 yaş üstünün payının 2060'a kadar %10,5'ten %19,6'ya çıkacağını söylüyor.
Birleşmiş Milletler aynı dönüşü daha erkene alıyor. Tarih tartışmalı, yön tartışmasız.
Kurumlar ise hâlâ 20. yüzyılın yaş takvimiyle çalışıyor. Emeklilik yaşı, terfi eşiği, işe alım filtresi, kredi vadesi, hepsi 70 yıl yaşayan bir insana göre kurulmuş. İş dünyası bir yandan yetenek kıtlığından yakınıyor, diğer yandan en deneyimli çalışanını doğum tarihine bakarak eliyor.
Zirve nerede?
Gilles Gignac ve Marcin Zajenkowski'nin Intelligence dergisinde yayımlanan çalışması, 16 psikolojik boyutu tek bir bileşik ölçüye indiriyor. Genel zihinsel işlevsellik 55 ile 60 yaş arasında zirve yapıyor. Akışkan zekâ, yani yeni sorunu hızla çözme kapasitesi ise 20'li yaşlardan sonra düşüyor. Buna karşılık bilgi birikimi, duygusal denge ve batık maliyete takılıp hatalı kararı sürdürmeme becerisi yıllar geçtikçe gelişiyor. Sorumluluk bilinci 65, duygusal denge 75 civarında tepe yapıyor. Araştırmacılar bir uyarı da koyuyor. Düşüş 65'ten sonra başlıyor, 75'ten sonra hızlanıyor. Zirve sonsuz değil. Tam da bu yüzden şirketlerin insanları 55-60 bandında sistemin dışına itmesi, en verimli anı ıskalamak demek.
Sayılar aynı yöne bakıyor
Harvard Business School'un BiGS analizine göre 75 yaş üstü, ABD işgücünün en hızlı büyüyen kesimi; sayısının 2020-2030 arasında neredeyse ikiye katlanması bekleniyor. 50 yaş üstü, ABD tüketim harcamalarının yaklaşık %56'sını yapıyor. HBS profesörü Joseph Fuller, işgücünün kendiliğinden büyümeyeceğini, bunun tersini varsayan şirketlerin zorlanacağını söylüyor. Çünkü işgücü artık kendi başına büyümüyor, en iyi ihtimalle sabit kalıyor. Bu durumda şirketin tek kaldıracı dışarıdan insan almak değil, elindekini tutmak ve yeniden konumlandırmak.
Türkiye tablosu biraz farklı
TÜİK'e göre 65 yaş üstünün payı beş yılda %9,5'ten %11,1'e çıktı, yaşlı nüfus 9,58 milyona ulaştı. Yaşlıların işgücüne katılımı da %10'dan %13,1'e yükseldi. Ancak çalışan yaşlıların %56,9'u tarımda, yalnızca %7,7'si sanayide. Yani artan katılım çoğunlukla emeklilik maaşının yetmediği yerden geliyor, muhakemenin değerlendiği yerden değil. Ofiste, fabrikada, hastanede kırk yıl bilgi biriktirmiş insan 65'inde sistemin dışına çıkıyor ve o birikim hiçbir yere aktarılmadan buharlaşıyor. Türkiye'nin ihtiyacı yaşlıyı çalıştırmak değil, deneyimi dolaşımda tutmak. Kademeli emeklilik, mentorluk kadroları ve 50 yaş sonrası beceri yenileme programları bunun altyapısı. Kurulmazsa nüfus yaşlanır, bilgi yaşlanmaz; sadece kaybolur.
Yönetim kurulunun iki riski
Birincisi, kurumsal hafızayı toplu emekliliklerle kaybetmek. İkincisi, satın alma gücü en yüksek tüketiciyi gençlik saplantılı ürünle ıskalamak. Yaşı maliyet hanesine yazan şirket, çalışanını ve müşterisini rakibine kaptırır.
İş tasarımı değişmeli. Kademeli emeklilik, esnek çalışma, proje bazlı roller, ikinci kariyer eğitimi ve kuşaklararası ekipler artık tercih değil zorunluluk. Performans ölçümü doğum tarihinden uzaklaşmalı; öğrenme hızı, teknoloji kullanımı ve üretilen sonuç ölçülmeli. Genç çalışan yeni araçları ve farklı soruları getirir, deneyimli çalışan bağlamı ve örüntüyü taşır.
Zirve sözcüğünü boşuna seçmedim. Dağcılıkta da hayatta da zirve, insanın en geniş açıyla gördüğü yerdir. Yolun tamamı, geçilen çıkmazlar ve ilerideki hava aynı anda görünür. 65+ da öyle. Şirketinizde ciddi bir sorun çıktığında kime telefon açtığınızı düşünün. Muhtemelen aklınıza gelen ilk isim en genç çalışanınız değil. O ismin emeklilik tarihi ne zaman? Ve o gün geldiğinde telefonu kime açacaksınız?
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