65’in üstünde hayat zor!
65 ilginç bir rakam.
İnsan hayatında 65, uzun yıllardır önemli bir eşik kabul edilir. Emeklilik, yaşlılık, çalışma hayatının sonu… Hatta pek çok insan için “65’ten sonra ne olacak?” sorusu başlı başına bir endişe konusudur.
Bu hafta finans dünyasında da benzer bir “65 sorunu” var.
Ama bu kez yaştan değil, Bitcoin’in 65 bin dolarından söz ediyoruz.
Bitcoin son günlerde 65 bin dolar civarında gidip geliyor. Altına indiğinde alıcı geliyor, üzerine çıktığında ise satışlarla karşılaşıyor. Bu nedenle 65 bin dolar sıradan bir rakam olmaktan çıktı; piyasanın yönünü anlamak için izlenen önemli bir sınır haline geldi.
Peki Bitcoin neden burada takıldı? Bunun üç basit nedeni var.
Birincisi, 64–65 bin dolar civarında alıcı var. Fiyat bu seviyelere düştüğünde bazı yatırımcılar bunu alım fırsatı olarak görüyor. Bu da Bitcoin’in daha hızlı düşmesini şimdilik engelliyor.
İkincisi, büyük yatırımcılar beklemede. Bitcoin’e yatırım yapan büyük Amerikan fonlarından ne çok güçlü para girişi ne de büyük bir kaçış görüyoruz. Büyük para güçlü biçimde alırsa Bitcoin yukarı hareket edebilir. Satışa geçerse aşağıdaki desteklerin işi zorlaşır.
Üçüncüsü ise borçla, yani kaldıraçla Bitcoin alanlar. Piyasada yatırımcının elindeki paradan çok daha büyük işlemler yapmasını sağlayan bir sistem var. Bitcoin belli seviyelerin altına düştüğünde bu işlemler otomatik olarak kapatılıyor. Bu da yeni satışlar doğuruyor. Yani küçük bir düşüş bir anda daha büyük bir düşüşe dönüşebiliyor.
Fiyattan ziyade davranışlar önem kazanıyor
Önümüzdeki günlerde rakamlardan çok “Bitcoin’in bu seviyelerde nasıl davranacağına” bakmak gerekiyor.
Düşüşlerde alıcılar gelmeye devam ediyorsa piyasa hala Bitcoin’e güveniyor demektir. Ama her yükseliş satış fırsatı olarak görülmeye başlanırsa, bu güvenin zayıfladığını düşünebiliriz.
Asıl önemli işaret ise büyük yatırımcıların tavrı olacak. Büyük para yeniden alıma yönelir ve küçük yatırımcı da buna eşlik ederse Bitcoin üzerindeki baskı azalabilir. Tersi durumda, yani alıcılar geri çekilirken satışlar hızlanırsa bugüne kadar güçlü görünen destek de kolayca kaybolabilir.
Bu yüzden önümüzdeki birkaç gün için mesele Bitcoin’in hangi rakamı görüp görmeyeceğinden çok, düştüğünde kimin aldığı, yükseldiğinde kimin sattığı olacak.
Kısacası Bitcoin şimdilik yönünü arıyor. Ne alıcılar tamamen vazgeçmiş durumda ne de satıcılar kontrolü ele geçirebilmiş görünüyor.
İnsan hayatında 65’ten sonrası için “daha dikkatli olmak gerekir” denir.
Görünen o ki bu hafta aynı tavsiye Bitcoin için de geçerli.
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