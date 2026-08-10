65’in üstünde hayat zor!

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65 ilginç bir rakam.

İnsan hayatında 65, uzun yıllardır önemli bir eşik kabul edilir. Emeklilik, yaş­lılık, çalışma hayatının so­nu… Hatta pek çok insan için “65’ten sonra ne olacak?” so­rusu başlı başına bir endişe konusudur.

Bu hafta finans dünyasında da benzer bir “65 sorunu” var.

Ama bu kez yaştan değil, Bitcoin’in 65 bin dolarından söz edi­yoruz.

Bitcoin son günlerde 65 bin dolar civarında gidip geliyor. Altına indi­ğinde alıcı geliyor, üzerine çıktığın­da ise satışlarla karşılaşıyor. Bu ne­denle 65 bin dolar sıradan bir rakam olmaktan çıktı; piyasanın yönünü anlamak için izlenen önemli bir sı­nır haline geldi.

Peki Bitcoin neden burada takıldı? Bunun üç basit nedeni var.

Birincisi, 64–65 bin dolar civarın­da alıcı var. Fiyat bu seviyelere düş­tüğünde bazı yatırımcılar bunu alım fırsatı olarak görüyor. Bu da Bitco­in’in daha hızlı düşmesini şimdilik engelliyor.

İkincisi, büyük yatırımcılar bekle­mede. Bitcoin’e yatırım yapan büyük Amerikan fonlarından ne çok güçlü para girişi ne de büyük bir kaçış gö­rüyoruz. Büyük para güçlü biçimde alırsa Bitcoin yukarı hareket edebi­lir. Satışa geçerse aşağıdaki destek­lerin işi zorlaşır.

Üçüncüsü ise borçla, yani kaldı­raçla Bitcoin alanlar. Piyasada yatı­rımcının elindeki paradan çok daha büyük işlemler yapmasını sağlayan bir sistem var. Bitcoin belli seviye­lerin altına düştüğünde bu işlemler otomatik olarak kapatılıyor. Bu da yeni satışlar doğuruyor. Yani küçük bir düşüş bir anda daha büyük bir dü­şüşe dönüşebiliyor.

Fiyattan ziyade davranışlar önem kazanıyor

Önümüzdeki günlerde rakamlardan çok “Bitcoin’in bu seviyelerde nasıl davranacağına” bakmak gerekiyor.

Düşüşlerde alıcılar gelmeye devam ediyorsa piyasa hala Bitcoin’e güveni­yor demektir. Ama her yükseliş satış fırsatı olarak görülmeye başlanırsa, bu güvenin zayıfladığını düşünebiliriz.

Asıl önemli işaret ise büyük yatı­rımcıların tavrı olacak. Büyük para yeniden alıma yönelir ve küçük ya­tırımcı da buna eşlik ederse Bitco­in üzerindeki baskı azalabilir. Tersi durumda, yani alıcılar geri çekilir­ken satışlar hızlanırsa bugüne ka­dar güçlü görünen destek de kolayca kaybolabilir.

Bu yüzden önümüzdeki birkaç gün için mesele Bitcoin’in hangi rakamı görüp görmeyeceğinden çok, düştü­ğünde kimin aldığı, yükseldiğinde ki­min sattığı olacak.

Kısacası Bitcoin şimdilik yönünü arıyor. Ne alıcılar tamamen vazgeçmiş durumda ne de satıcılar kontrolü ele geçirebilmiş görünüyor.

İnsan hayatında 65’ten sonrası için “daha dikkatli olmak gerekir” denir.

Görünen o ki bu hafta aynı tavsiye Bitcoin için de geçerli.