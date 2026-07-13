Ayşe Teyze’ye sözleşme imzalatmışlar, ‘akıllı’ymış

Yapay zekâ, blokzincir ve akıllı kontratlar finans dünyasını sessiz ama köklü bir şekilde dönüştürüyor. Bugün hisse senedi alırken aracı ku­rumlar, takas kuruluşları, sak­lama sistemleri ve bankalar gi­bi birçok kurum birlikte çalışı­yor.

Gelecekte ise bu süreçlerin önemli bir kısmı, önceden ta­nımlanmış kuralları otoma­tik olarak yerine getiren akıllı kontratlar tarafından yürütüle­bilecek. Peki, bu durumda tek­nolojiyle çok iç içe olmayan bir yatırımcı, örneğin Ayşe Teyze, akıllı kontratlar aracılığıyla his­se alabilecek mi? Büyük olası­lıkla evet. Üstelik bunu yapar­ken blokzincir kullandığının veya bir akıllı kontratın çalıştı­ğının farkında bile olmayacak.

Akıllı kontratlar, belirlenen şartlar gerçekleştiğinde insan müdahalesine ihtiyaç duymadan çalışan dijital sözleşmelerdir. Bir yatırımcının hesabında ye­terli bakiye varsa, satıcının elin­deki hisse doğrulanabiliyorsa ve tüm yasal koşullar sağlanmışsa, öde­me, sahiplik dev­ri ve kayıt işlemle­ri tek bir dijital sü­reç içinde otomatik olarak tamamlana­bilir. Böylece işlem­ler daha hızlı ger­çekleşirken, ma­nuel kontrollerden kaynaklanan hata riski azalır ve tüm kayıtlar değiştirilemez bir altyapıda güvenli şekilde sakla­nır. Bu yapı, finansal işlemlerde hem şeffaflığı artırır hem de ope­rasyonel maliyetleri önemli ölçü­de düşürme potansiyeli taşır.

Yapay zekâ işlemleri yapar ‘Akıllı Sözleşme’ rıza teyidini garantiler

Akıllı kontratların sağlayaca­ğı en önemli kazanımlardan biri de finansal ürünlerin program­lanabilir hale gelmesidir. Örne­ğin bir yatırımcı, “Her ay ma­aşımdan 5.000 TL’yi temettü hisselerine yatır”, “Portföyüm belirli bir risk seviyesini aşarsa otomatik olarak yeniden denge­le” veya “Çocuğum üniversiteye başlayana kadar bu yatırımı sat­ma” gibi kurallar tanımlayabilir.

Bu talimatlar, herhangi bir ara­cıya ihtiyaç duymadan sistem tarafından otomatik olarak uy­gulanabilir. Özellikle yapay zekâ ile birlikte düşünüldüğünde, yatırımcının risk profiline uy­gun portföy önerileri oluşturu­labilir, piyasa gelişmeleri analiz edilebilir ve kullanıcının onayı doğrultusunda yatırım işlemleri akıllı kontratlar üzerinden ger­çekleştirilebilir.

Bu dönüşüm yalnızca hisse senetleriyle sınırlı kalmayacak. Gayrimenkuller, yatırım fonları, tahviller, emtialar ve hatta sanat eserleri bile dijital olarak temsil edilerek küçük paylara bölüne­bilecek ve daha geniş yatırımcı kitlelerine açılabilecek. Böylece yüksek sermaye gerektiren yatı­rımlar daha erişilebilir hale ge­lirken, küresel ölçekte yatırım yapmanın teknik engelleri de önemli ölçüde azalacaktır.

Elbette bu teknolojilerin yay­gınlaşması için sermaye piya­sası düzenlemeleri, dijital kim­lik doğrulama sistemleri, vergi uygulamaları, siber güvenlik ve yatırımcıların korunmasına yö­nelik hukuki altyapının da aynı hızda gelişmesi gerekiyor. An­cak yön belli görünüyor. Gele­cekte yatırımcılar, tıpkı bugün internet bankacılığı kullanırken arka planda çalışan teknolojile­ri bilmek zorunda olmadıkları gibi, akıllı kontratların nasıl ça­lıştığını da merak etmeyecekler.

Onlar için önemli olan, işlem­lerinin güvenli, hızlı ve düşük maliyetle gerçekleşmesi olacak. Belki de çok yakın bir gelecekte Ayşe Teyze, cep telefonundaki yatırım uygulamasında yalnızca “Hisse Al” düğmesine dokuna­cak; geride kalan tüm süreçler ise yapay zekâ ve akıllı kontrat­lar tarafından saniyeler içinde güvenle tamamlanacak. İşte fi­nans dünyasının yöneldiği yeni dönem tam olarak budur.

Zaten bunalmıştın… Etra­fında herkes ve her şey “akıllı”. Şimdi bir de senin adına yatırım yapan yapay zekâlar ve kendi kendine çalışan akıllı kontratlar geliyor. İnsan, “Bu kadar akıllı­nın arasında bana ne gerek kal­dı?” diye düşünmeden edemi­yor. Ama unutma; geleceği dur­durmak mümkün değil. Nasıl bugün ıslak imzanı atmadan ön­ce sözleşmeyi dikkatle okuyor­san, yarın da akıllı kontratlarını yalnızca güvendiğin kurumlarla ve neye onay verdiğini bilerek imzalamayı öğrenmelisin. Çün­kü gelecekte asıl güven, kâğıtta değil; kodda yazıyor olacak.