Ayşe Teyze’ye sözleşme imzalatmışlar, ‘akıllı’ymış
Yapay zekâ, blokzincir ve akıllı kontratlar finans dünyasını sessiz ama köklü bir şekilde dönüştürüyor. Bugün hisse senedi alırken aracı kurumlar, takas kuruluşları, saklama sistemleri ve bankalar gibi birçok kurum birlikte çalışıyor.
Gelecekte ise bu süreçlerin önemli bir kısmı, önceden tanımlanmış kuralları otomatik olarak yerine getiren akıllı kontratlar tarafından yürütülebilecek. Peki, bu durumda teknolojiyle çok iç içe olmayan bir yatırımcı, örneğin Ayşe Teyze, akıllı kontratlar aracılığıyla hisse alabilecek mi? Büyük olasılıkla evet. Üstelik bunu yaparken blokzincir kullandığının veya bir akıllı kontratın çalıştığının farkında bile olmayacak.
Akıllı kontratlar, belirlenen şartlar gerçekleştiğinde insan müdahalesine ihtiyaç duymadan çalışan dijital sözleşmelerdir. Bir yatırımcının hesabında yeterli bakiye varsa, satıcının elindeki hisse doğrulanabiliyorsa ve tüm yasal koşullar sağlanmışsa, ödeme, sahiplik devri ve kayıt işlemleri tek bir dijital süreç içinde otomatik olarak tamamlanabilir. Böylece işlemler daha hızlı gerçekleşirken, manuel kontrollerden kaynaklanan hata riski azalır ve tüm kayıtlar değiştirilemez bir altyapıda güvenli şekilde saklanır. Bu yapı, finansal işlemlerde hem şeffaflığı artırır hem de operasyonel maliyetleri önemli ölçüde düşürme potansiyeli taşır.
Yapay zekâ işlemleri yapar ‘Akıllı Sözleşme’ rıza teyidini garantiler
Akıllı kontratların sağlayacağı en önemli kazanımlardan biri de finansal ürünlerin programlanabilir hale gelmesidir. Örneğin bir yatırımcı, “Her ay maaşımdan 5.000 TL’yi temettü hisselerine yatır”, “Portföyüm belirli bir risk seviyesini aşarsa otomatik olarak yeniden dengele” veya “Çocuğum üniversiteye başlayana kadar bu yatırımı satma” gibi kurallar tanımlayabilir.
Bu talimatlar, herhangi bir aracıya ihtiyaç duymadan sistem tarafından otomatik olarak uygulanabilir. Özellikle yapay zekâ ile birlikte düşünüldüğünde, yatırımcının risk profiline uygun portföy önerileri oluşturulabilir, piyasa gelişmeleri analiz edilebilir ve kullanıcının onayı doğrultusunda yatırım işlemleri akıllı kontratlar üzerinden gerçekleştirilebilir.
Bu dönüşüm yalnızca hisse senetleriyle sınırlı kalmayacak. Gayrimenkuller, yatırım fonları, tahviller, emtialar ve hatta sanat eserleri bile dijital olarak temsil edilerek küçük paylara bölünebilecek ve daha geniş yatırımcı kitlelerine açılabilecek. Böylece yüksek sermaye gerektiren yatırımlar daha erişilebilir hale gelirken, küresel ölçekte yatırım yapmanın teknik engelleri de önemli ölçüde azalacaktır.
Elbette bu teknolojilerin yaygınlaşması için sermaye piyasası düzenlemeleri, dijital kimlik doğrulama sistemleri, vergi uygulamaları, siber güvenlik ve yatırımcıların korunmasına yönelik hukuki altyapının da aynı hızda gelişmesi gerekiyor. Ancak yön belli görünüyor. Gelecekte yatırımcılar, tıpkı bugün internet bankacılığı kullanırken arka planda çalışan teknolojileri bilmek zorunda olmadıkları gibi, akıllı kontratların nasıl çalıştığını da merak etmeyecekler.
Onlar için önemli olan, işlemlerinin güvenli, hızlı ve düşük maliyetle gerçekleşmesi olacak. Belki de çok yakın bir gelecekte Ayşe Teyze, cep telefonundaki yatırım uygulamasında yalnızca “Hisse Al” düğmesine dokunacak; geride kalan tüm süreçler ise yapay zekâ ve akıllı kontratlar tarafından saniyeler içinde güvenle tamamlanacak. İşte finans dünyasının yöneldiği yeni dönem tam olarak budur.
Zaten bunalmıştın… Etrafında herkes ve her şey “akıllı”. Şimdi bir de senin adına yatırım yapan yapay zekâlar ve kendi kendine çalışan akıllı kontratlar geliyor. İnsan, “Bu kadar akıllının arasında bana ne gerek kaldı?” diye düşünmeden edemiyor. Ama unutma; geleceği durdurmak mümkün değil. Nasıl bugün ıslak imzanı atmadan önce sözleşmeyi dikkatle okuyorsan, yarın da akıllı kontratlarını yalnızca güvendiğin kurumlarla ve neye onay verdiğini bilerek imzalamayı öğrenmelisin. Çünkü gelecekte asıl güven, kâğıtta değil; kodda yazıyor olacak.
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