Sabit dedin hor gördün!
Bitcoin ile hayatımıza girdi; “stablecoin”. İlk duyduğum anı hatırlıyorum, gerçeği varken neden kimin ürettiği bilinmeyen dijitalini alsınlar, hem de birebir aynı değerdeyse! Büyük yanılgı olduğunu anladığımda biraz zaman almıştı. Değer katkısı çok muhteşem; kullanıcı elindekini kolay transfer edebiliyor, üreten ise nemalanacak sermayeyi toparlıyor. Müthiş bir kazan-kazan modeli, ve şuan aktif olarak çalışıyor.
En popüleri Tether. Şirketin kökeni 2014 yılına uzanıyor. İlk çıkışı “Realcoin” adıyla oldu; kısa süre sonra adı Tether’e çevrildi. Kurucusu bir hekim. Temel fikir çok basit: 1 adet dijital token üretilecek ve bu tokenın değeri 1 Amerikan dolarına eşit tutulacak. Yani kullanıcı, elindeki parayı blockchain üzerinde hızlıca taşıyabilecek ama Bitcoin’deki gibi sürekli fiyat dalgalanmasına maruz kalmayacaktı. Bu fikir özellikle kripto borsaları için büyük bir çözüm sundu. Çünkü insanlar bir borsadan çıkıp tekrar bankaya dönmeden, dijital dolar benzeri bir varlıkla sistem içinde kalabiliyordu.
Tether’i önemli yapan şey teknoloji kadar zamanlamasıydı. Kripto piyasası hızla büyürken, doların blockchain üzerindeki karşılığına çok büyük ihtiyaç doğdu. Tether bu ihtiyacı büyük ölçekte karşılayan ilk oyuncu oldu. Zamanla USDT, yani Tether’in dolar sabitli tokenı, kripto piyasasının adeta nakit parası haline geldi. Bugün birçok yatırımcı için USDT, “bankadaki dolar” ile “kripto piyasasındaki işlem gücü” arasında bir köprü işlevi görüyor.
Tether parayı nereden kazanıyor?
Cevap çarpıcı ve çok basit: Tether, sattığı dijital doların karşılığında topladığı gerçek dolarları kasada boş boş bekletmiyor. Bu paraları riski az yüksek faiz getiren rezervlerde tutuyor. Özellikle altın, kısa vadeli ABD Hazine bonoları, nakit benzerleri ve benzeri düşük riskli araçlar burada ana rolü oynuyor. Yani Tether’in iş modeli, “doları dijitalleştirmekten ücret almak”tan çok, “toplanan büyük rezervi işletmek” üzerine kurulu.
Bunu basit bir örnekle düşünelim. Diyelim ki piyasada 100 milyar adet USDT var. Bu, Tether’in elinde buna karşılık gelen devasa bir rezerv bulunduğu anlamına gelir. Eğer bu rezervin büyük kısmı yıllık yüzde 4-5 faiz getiren kısa vadeli Amerikan tahvillerinde duruyorsa, Tether yalnızca bu rezervleri işleterek milyarlarca dolarlık gelir üretebilir. Kullanıcının elindeki USDT yine 1 dolar olarak kalır; ama o 1 doların arkasındaki rezerv, Tether için gelir üretmeye devam eder. Şirketin asıl kazanç motoru budur.
Tether, kullanıcı için bir banka gibi; USD’nin değerinden saklanmasını, transferini sağlıyor; ama asıl kendisi için de bir portföy yönetim şirketi gibi, topladığı kaynaklar ile yatırım yapıp kazanıyor, hatta kârını temettü olarak dağıtmıyor. Kâr payı beklemeyen bir müşteri portföyün olduğunu düşün, bir PYŞ daha ne ister ki.
Esas büyük güç, ölçekten gelir. Yani ne kadar çok USDT dolaşımda olursa, Tether’in yönettiği rezerv de o kadar büyür. Rezerv büyüdükçe faiz geliri de büyür. Bu yüzden Tether’in başarısı sadece “bir stablecoin çıkarması” değil, dünyanın en büyük dijital dolar havuzlarından birini kurmuş olmasıdır.
Tether dışarıdan bakınca sadece “1 dolara sabit bir coin” gibi görünür. Ama gerçekte, bu modelin arkasında dev bir rezerv yönetimi ve faiz geliri makinesi vardır. Onu güçlü yapan şey de tam olarak budur.
Birebir aynı ama katma değeri misli!
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