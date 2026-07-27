Üniversitede en pahalı hata!
Malum YKS sonuçları açıklandı. Bu heyecanın içinde olan gençlerin, ailelerin içi heyecan dolu. Ama sevgili Aday, yeni bir yolculuğun ilk adımındasın, farkındalığını arttırman gereken bir dünya daha var, hele ki ailenden uzakta yaşayacaksan.
Üniversiteye Hoş Geldin… Ama Önce Cüzdanınla Tanış.
Üniversiteye başladığın gün, aslında sadece yeni bir okula başlamıyorsun. Hayatında ilk kez birçok kararı tamamen kendin vermeye başlıyorsun. Hangi derse gireceğin kadar, paranı nasıl yöneteceğin de bundan sonraki hayatını şekillendirecek.
Belki ailenden düzenli harçlık alacaksın, belki burs kazanacaksın, belki de yarı zamanlı çalışacaksın. Kaynağı ne olursa olsun, eline geçen para sınırsız değil, olsaydı ne yapardın da bu yazının konusu.
Senden zengin olmanı bekleyen yok. Ama paranın nereye gittiğini bilen biri olman beklenir, hem de ilk bekleyen sen olmalısın.
İlk tavsiyem çok basit: Her harcamanı bir ay boyunca kaydet. Kahve, yemek, dolmuş, abonelikler, online alışveriş… Hepsi. Bir ayın sonunda büyük ihtimalle “Param buraya mı gitmiş?” diye şaşıracaksın. Çünkü çoğu insan parasını büyük harcamalarla değil, küçük ama sürekli tekrar eden harcamalarla kaybeder.
İkinci konu kredi kartı. Üniversitede birçok bankadan cazip teklifler alacaksın. Limitinin ne olduğu önemli değil, o paranın senin olduğu anlamına gelmez. Kredi kartı gelecekte kazanacağın parayı bugünden harcamaktır. Eğer ay sonunda tamamını ödeyemiyorsan, aslında alışveriş yapmıyor; geleceğini borçlandırıyorsun.
Bir başka önemli alışkanlık ise bütçe yapmak. Bütçe demek kendini kısıtlamak değildir. Tam tersine, paranı senin yönetmen demektir. Ay başında “Bu ay ulaşım için şu kadar, sosyal hayat için bu kadar, eğitim için bu kadar harcayacağım.” diyebilmek, özgürlüğün ta kendisidir.
Ve lütfen tasarrufu erteleme. “Mezun olunca birikim yaparım.” deme.
Finansal disiplin tam da bu yaşta başlar.
Birikim, yüksek maaşla değil; alışkanlıkla başlar. Bugün kenara koyacağın küçük bir miktar bile sana şu mesajı verir: “Ben geleceğimi düşünüyorum.”
Üniversite sana matematik, hukuk, mühendislik ya da tıp öğretecek. Ama büyük ihtimalle sana vergiyi, faizi, yatırımı, bütçeyi, sigortayı ya da emekliliği anlatmayacak. Oysa mezun olduğunda bunların hepsi hayatının bir parçası olacak.
Bu yüzden finansal okuryazarlığı seçmeli bir ders değil, yaşam becerisi olarak gör ve hiç unutma:
Paranın miktarı karakterini göstermez; ama onu yönetme şeklin alışkanlıklarını ve dolayısıyla karakterinin ipuçlarını gösterir.
Üniversite boyunca edineceğin doğru finansal alışkanlıklar, mezuniyet diploman kadar değerli olabilir. Çünkü iyi bir kariyer sana gelir kazandırır; finansal okuryazarlık ise o geliri gerçekten bir değere dönüştürür.
Belki bugün cebindeki para çok fazla değil. Ama doğru alışkanlıkları bugün kazanırsan, gelecekte kazandığın paranın sahibi sen olursun; yoksa paranın peşinden koşan biri değil.
Üniversite’de yapacağın en pahalı hata, hayata sadece diploma ile hazırlanacağını sanmaktır.
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