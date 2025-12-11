7566 sayılı kanun ile getirilen vergi ve prim düzenlemeleri
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda 4 Aralık 2025 tarihinde kabul edilen 7566 sayılı Kanun, Cumhurbaşkanı onayının ardından yürürlüğe girecek. Kanun; vergi mevzuatında, sosyal güvenlik primlerinde ve bazı idari uygulamalarda önemli değişiklikler içeriyor. Bu yazımızda, özellikle vergi ve prim düzenlemelerine ilişkin öne çıkan başlıkları değerlendirmeye çalışacağız.
Konut kredi faizleri gider yazılamayacak
Konut kiralarına ilişkin sembolik istisnanın kaldırılmasına yönelik düzenleme, kanun metninden çıkarıldı. Daha önceki yazılarımızda da belirttiğimiz üzere, bu düzenlemenin gereksizliği kamuoyunda geniş kabul görmüştü. Buna karşın, konut edinimi amacıyla kullanılan kredilerin faizlerinin gider yazılamayacağına ilişkin düzenleme yasalaşmış oldu.
Dördüncü geçici vergi dönemi geri geldi
Dört yıllık bir aranın ardından dördüncü geçici vergi beyanı yeniden uygulamaya alındı. Bu adımın, bütçe gelirlerinin dengelenmesi amacıyla tercih edildiği değerlendiriliyoruz.
TEFAS dışı özel hisse fonlarında stopaj avantajı sona erdi
Borsa İstanbul’da işlem görmeyen, TEFAS dışındaki özel fonlara tanınan stopaj avantajı kaldırıldı. TEFAS’da kayıtlı olan ve Borsa İstanbul’da işlem gören hisse fonlarındaki stopaj avantajı devam ediyor.
YİKOB’a vergi ve harç istisnası
Kanunla Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na MTV, KDV ve harç istisnası getirildi.
Tapu İşlemlerinde Gerçek Bedel esas Olacak
Tapu işlemlerinde esas alınacak değer gerçek alım satım bedeli olacağı biraz daha netleştirildi. Emlak vergisi değeri ise yine asgari sınır olacak. Ayrıca, düşük bedel beyanlarında uygulanan %25 vergi ziyaı cezası, yeni düzenlemeyle bir katına yükseltildi.
İkinci el araç satışlarında yeni harç düzeni
İkinci el araçların yetkili bayiler dışında satılması durumunda harç uygulaması devreye girecek. Bu düzenlemenin temel amacı:
-ikinci el araç ticaretinin gelir ve kurumlar vergisi kapsamında yapılması,
-sektördeki kayıt dışılığın azaltılmasıdır.
Yeni ruhsat harçları: Kuyumculuk, rafineri, taşınmaz ve sağlık sektörü
Kanun ile;
-kuyumculuk,
-ikinci el araç ticareti,
-taşınmaz ticareti,
-özel sağlık kuruluşları,
-veteriner sağlık
kuruluşları,
-kıymetli maden rafinerileri
-havacılık işletmeleri
için yeni ruhsat harçları getirdi.
Bu faaliyetlere ilişkin faaliyet harçları her yıl alınacak.
Ayrıca, kuyum, ikinci el araç satış yetki belgesi ve taşınmaz ticareti yetki belgesi harçları; büyükşehir belediyesi sınırlarında bulunan ve nüfusu 30.000’i aşan ilçelerde iki kat olarak uygulanacak.
Emlak vergisinde önemli değişiklikler
2024 yılında takdir komisyonlarınca yapılan yüksek arsa ve arazi değerlemelerinin oluşturduğu tahribatı azaltmak amacıyla önemli bir düzenleme yapıldı. Buna göre:
-2026 yılında uygulanacak emlak vergisi matrahı, l 2025 matrahının en fazla iki katı fazlası olabilecek.
Bu düzenleme, arazi ve arsa takdir komisyonlarınca yapılan ve geniş bir ihtilafa konu olacak yüksek değer takdirleri hükümsüz hale getirilmiş oluyor. Ancak iki kat fazlasını aşamaz denilmek suretiyle genel olarak emlak vergisi maliyeti 2025’e göre fiilen üç katına çıkarılmış oluyor.
Ayrıca, takip eden yıllarda emlak vergisi değerleri artık yeniden değerleme oranının yarısı kadar değil, yeniden değerleme oranı kadar artırılacak.
Sosyal sigorta primlerinde maliyet artırıldı
Vergi düzenlemelerinde olduğu gibi, sosyal güvenlik primlerinde de önemli değişiklikler getirildi:
-Hem işçi hem işveren prim oranları birer puan artırıldı.
-Asgari ücretin 7,5 katı olarak uygulanan prim tavanı, asgari ücretin 9 katına çıkarıldı.
-Düzenli beyan ve ödeme yapanlara uygulanan 4 puanlık prim teşviki, 2 puana düşürüldü. Bu düzenleme ile sosyal güvenlik primlerinde çalışanlar ve işletmeler için önemli maliyet artışı geliyor.
Enflasyon düzeltmesi için belirsizlik sürüyor
Kanunda, 2025 yılı kurumlar vergisi beyannamelerinde enflasyon düzeltmesinin uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin bir hüküm yer almıyor. Bu nedenle, konuya ilişkin düzenleme beklentisi devam ediyor.
Diğer konular
Yasada, bazı istisna uygulama sürelerin uzatıldığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına kapasite geliştirme, ölçek ekonomisi oluşturma, verimlilik artırma, istihdamı koruma, dayanıklılık kazanma, rekabet gücünü koruma ve sürdürülebilirliği sağlama amaçlarıyla destek verme, Kentsel dönüşüm Başkanlığı’na borçlanma yetkisi veriliyor.
