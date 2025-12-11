7566 sayılı kanun ile getirilen vergi ve prim düzenlemeleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda 4 Aralık 2025 tari­hinde kabul edilen 7566 sayılı Kanun, Cumhurbaşkanı onayının ardından yürürlüğe girecek. Kanun; vergi mev­zuatında, sosyal gü­venlik primlerin­de ve bazı idari uygulamalarda önemli değişiklikler içeriyor. Bu yazımızda, özellikle vergi ve prim düzenlemelerine ilişkin öne çıkan başlıkları değerlen­dirmeye çalışacağız.

Konut kredi faizleri gider yazılamayacak

Konut kiralarına ilişkin sem­bolik istisnanın kaldırılmasına yönelik düzenleme, kanun met­ninden çıkarıldı. Daha önceki yazılarımızda da belirttiğimiz üzere, bu düzenlemenin gerek­sizliği kamuoyunda geniş kabul görmüştü. Buna karşın, konut edinimi amacıyla kullanılan kredilerin faizlerinin gider yazılamayacağına ilişkin dü­zenleme yasalaşmış oldu.

Dördüncü geçici vergi dönemi geri geldi

Dört yıllık bir aranın ardın­dan dördüncü geçici vergi be­yanı yeniden uygulamaya alın­dı. Bu adımın, bütçe gelirlerinin dengelenmesi amacıyla tercih edildiği değerlendiriliyoruz.

TEFAS dışı özel hisse fonlarında stopaj avantajı sona erdi

Borsa İstanbul’da işlem gör­meyen, TEFAS dışındaki özel fonlara tanınan stopaj avanta­jı kaldırıldı. TEFAS’da kayıtlı olan ve Borsa İstanbul’da işlem gören hisse fonlarındaki stopaj avantajı devam ediyor.

YİKOB’a vergi ve harç istisnası

Kanunla Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na MTV, KDV ve harç istisnası getirildi.

Tapu İşlemlerinde Gerçek Bedel esas Olacak

Tapu işlemlerinde esas alına­cak değer gerçek alım satım bedeli olacağı biraz daha net­leştirildi. Emlak vergisi değe­ri ise yine asgari sınır olacak. Ayrıca, düşük bedel beyanların­da uygulanan %25 vergi ziyaı cezası, yeni düzenlemeyle bir katına yükseltildi.

İkinci el araç satışlarında yeni harç düzeni

İkinci el araçların yetkili ba­yiler dışında satılması duru­munda harç uygulaması dev­reye girecek. Bu düzenlemenin temel amacı:

-ikinci el araç ticaretinin ge­lir ve kurumlar vergisi kapsa­mında yapılması,

-sektördeki kayıt dışılığın azaltılmasıdır.

Yeni ruhsat harçları: Kuyumculuk, rafineri, taşınmaz ve sağlık sektörü

Kanun ile;

-kuyumculuk,

-ikinci el araç ticareti,

-taşınmaz ticareti,

-özel sağlık kuruluşları,

-veteriner sağlık

kuruluşları,

-kıymetli maden rafinerileri

-havacılık işletmeleri

için yeni ruhsat harçları ge­tirdi.

Bu faaliyetlere ilişkin faaliyet harçları her yıl alınacak.

Ayrıca, kuyum, ikinci el araç satış yetki belgesi ve taşın­maz ticareti yetki belgesi harçları; büyükşehir beledi­yesi sınırlarında bulunan ve nüfusu 30.000’i aşan ilçeler­de iki kat olarak uygulanacak.

Emlak vergisinde önemli değişiklikler

2024 yılında takdir komis­yonlarınca yapılan yüksek ar­sa ve arazi değerlemelerinin oluşturduğu tahribatı azaltmak amacıyla önemli bir düzenleme yapıldı. Buna göre:

-2026 yılında uygulana­cak emlak vergisi matrahı, l 2025 matrahının en fazla iki katı fazlası olabilecek.

Bu düzenleme, arazi ve arsa takdir komisyonlarınca yapılan ve geniş bir ihtilafa konu olacak yüksek değer takdirleri hüküm­süz hale getirilmiş oluyor. An­cak iki kat fazlasını aşamaz de­nilmek suretiyle genel olarak emlak vergisi maliyeti 2025’e göre fiilen üç katına çıkarıl­mış oluyor.

Ayrıca, takip eden yıllarda emlak vergisi değerleri artık yeniden değerleme oranının yarısı kadar değil, yeniden de­ğerleme oranı kadar artırıla­cak.

Sosyal sigorta primlerinde maliyet artırıldı

Vergi düzenlemelerinde ol­duğu gibi, sosyal güvenlik prim­lerinde de önemli değişiklikler getirildi:

-Hem işçi hem işveren prim oranları birer puan artı­rıldı.

-Asgari ücretin 7,5 katı ola­rak uygulanan prim tavanı, as­gari ücretin 9 katına çıkarıldı.

-Düzenli beyan ve ödeme yapanlara uygulanan 4 puan­lık prim teşviki, 2 puana dü­şürüldü. Bu düzenleme ile sos­yal güvenlik primlerinde çalı­şanlar ve işletmeler için önemli maliyet artışı geliyor.

Enflasyon düzeltmesi için belirsizlik sürüyor

Kanunda, 2025 yılı kurum­lar vergisi beyannamelerin­de enflasyon düzeltmesinin uygulanıp uygulanmayacağı­na ilişkin bir hüküm yer almı­yor. Bu nedenle, konuya ilişkin düzenleme beklentisi devam ediyor.

Diğer konular

Yasada, bazı istisna uygulama sürelerin uzatıldığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına kapa­site geliştirme, ölçek ekonomisi oluşturma, verimlilik artırma, istihdamı koruma, dayanıklılık kazanma, rekabet gücünü ko­ruma ve sürdürülebilirliği sağ­lama amaçlarıyla destek verme, Kentsel dönüşüm Başkanlığı’na borçlanma yetkisi veriliyor.