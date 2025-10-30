2026 bütçesi ne vadediyor?
2026 bütçesi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet yılmaz tarafından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunuldu. Temel bütçe büyüklükleri şöyle: Gider 18,929 trilyon TL, gelir 16,216 trilyon TL, açık GSYH’nin %3,5’i. Bütçe 29 milyar TL faiz dışı fazla öngörüyor. 2024’te %4,7’lik açık oranından 2025’te %3,6’ya tahmin edilen yıl sonu kapanışının 2026’da %3,5’e gerilemesi öngörülüyor.
Enflasyon cephesinde fotoğraf net değil
2026 için bütçede de enflasyon hedefinin %16 da tutulduğu ifade ediliyor. Eylül 2025 %33,3 olan TÜFE’nin yılın kalan döneminde %30 civarında gerçekleşmesi genel beklenti olduğuna göre 2026 yılında da enflasyonun %20 civarında olması şu anki gidişata göre daha makul görünüyor. Her ne kadar ekonomi yönetimi ve özellikle Merkez Bankası şimdiye kadar gayet serin kanlı bir faiz politikası takip etse de işin önemli bölümünün 2026 ya bırakılması ve muhtemelen 2027’nin seçim yılı olması nedeniyle ekonomi yönetimi üzerine baskının gittikçe daha da hissedilir olması riski de unutulmamalıdır.
Ancak içerisinde bulunduğumuz yılda TL mevduat payı %60,4, olduğunu, brüt rezervin 198,4 milyar $, net rezervin 79,7 milyar $ ulaşması dikkate alındığında iç ve dış şoklara karşı yine de ciddi bir direnme alanı olduğunu söyleyebiliriz. CDS’in uzun zamandır 300 bp seviyesinde olması en güncel haliyle 239 bp ile risk iştahı açısından kötü sayılamaz. Uluslararası yatırımcıların kalıcı olarak gelmesi için şartların daha elverişli hale gelmesi mümkün olur ise o zaman göstergelerde daha hızlı bir iyileşme bekleyebiliriz.
Yatırıma ayrılan pay ve enerji gelişmeleri
Bütçede sermaye giderlerine ayrılan tutar 1,312 trilyon TL, sermaye transferleri 525 milyar TL, yatırımları hızlandırma 169 milyar TL; toplamda 2,007 trilyon TL ve bütçenin %10,6’sı. tutarında. Enflasyonla mücadele yapılırken yatırımlara ayrılan payın sınırlı kalması normal beklentidir. Bazı fiyat ayarlamalarının gecikmesi ve özellikle elektrik ve doğalgaz gibi kalemlerde devlet desteğinin sürmesi orta vadede risk oluşturabilecektir. Enerjide yenilenebilir enerji kurulu gücünün %61,6 paya ulaşması ve Akkuyu’nun 2026’da devreye alınması planı, özellikle elektrik fiyat dalgalanmalarındaki dengesizliğin giderilmesi ve cari denge açısından önemli. Bu nedenle, yenilenebilir enerji yatırımlarının devam ettirilmesi değerlidir.
Dış ticaret ve cari açık
2025 ihracatı 273,8 milyar $, 2026 hedefi 282 milyar $; ithalat 367–378 milyar $ bandında; cari açık/GSYH 2026’da %1,3. Hizmet ihracatının 121 milyar $ hedefi, turizmin ve taşımacılığın toparlanmasına dayanıyor. Küresel talep zayıf kalırsa bu hedeflerin revizyonu gerekebilir; ancak orta-yüksek teknoloji ihracatı ve pazar çeşitlendirmesi vurgusu önemlidir.
Vergi gelirleri
Bütçede vergi gelirleri 13,783 trilyon TL. KDV 3,993 trilyon, ÖTV 2,532 trilyon, gelir vergisi 3,517 trilyon, kurumlar vergisi 1,613 trilyon öngörülmüş. Enflasyonla mücadelede hedeflenen vergi gelirlerine ulaşılabilmesi kadar kayıp kaçağı önleyici ve ülke kalkınmasında verimliliği kalmayan istisna ve muafiyetlerin gözden geçirilmesi önemlidir.
Bütçe harcamaları
Eğitime 2,896 trilyon TL, sağlığa 1,594 trilyon TL (toplam kamu sağlık 3,307 trilyon TL), sosyal yardımlara 917 milyar TL, tarıma 888 milyar TL ayrılması, toplumsal dayanıklılık ve arz kapasitesi açısından destekleyici sayılır. Savunma sanayisinde %82 yerlilik, 2,155 trilyon TL düzeyinde kaynak tahsisi ve ihracat hedefleri, teknolojik yetkinliğin yükselmesini amaçlıyor. Bu alandaki kazanımların sivil sektörlere yayılımı sağlanırsa, toplam faktör verimliliğine katkı kalıcı olabilir
Sonuç
2026 bütçesi, makro istikrar ile yatırım ivmesi arasında bir denge arayışı olarak özetlenebilir.
-Dezenflasyonun ücret-fiyat sarmalına takılmadan sürmesi,
-Kamu yatırımlarının tedarik zincirleri ve teknoloji ekosistemiyle özel sektör verimliliğine kaldıraç etkisi yaratması,
-Vergi kompozisyonunun geniş tabanlı hale gelmesi.
Gerisi, uygulama kalitesine bağlı.
|Borsa
|10.871,08
|0,16 %
|Dolar
|41,9563
|0,02 %
|Euro
|48,8115
|0,24 %
|Euro/Dolar
|1,1603
|0,02 %
|Altın (GR)
|5.299,06
|-0,02 %
|Altın (ONS)
|3.929,55
|-0,57 %
|Brent
|64,2900
|0,08 %