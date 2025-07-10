TGSS araştırması üzerine

Türkiye Genel Sos­yal Saha Araştır­ması (Turkish General Society Survey) harf­lerinin kısaltmasından oluşan TGSS başlığı al­tında, Türkiye’de örnek­lem yoluyla da olsa çok geniş kapsamlı bir araş­tırma çalışması yapıldı. Bu çalışma 17 Mayıs - 2 Haziran 2024 tarihleri arasında geniş bir saha ekibiy­le ve uzman akademisyenlerin desteğiyle bu gerçekleştirildi. Bu kapsamlı araştırmanın ben­zerleri Amerika Birleşik Devlet­leri, İngiltere, Almanya, Güney Kore, Japonya, Güney Afrika, Avustralya ve Kanada gibi ülke­lerde yaygın olarak yapılmakta olduğu gibi; Avrupa Sosyal Araş­tırması (ESS), Dünya Değerler Araştırması (WVS) ve Uluslara­rası Sosyal Araştırma Programı (ISSP) gibi uluslararası projele­rin dünya genelinde karşılaştır­malı veriler sunduğu bilinmek­tedir. Türkiye’de bu araştırma kapsamı içerisindeki bazı baş­lıklara ilişkin konu bazlı birçok araştırma yapıldığı da yine bilin­mektedir.

Araştırmanın kapsamı

TGSS araştırmasının Türki­ye’de yapılan diğer araştırmalar­dan farkı, çok kapsamlı konu baş­lıklarının bir araştırmada birleş­tirilmiş olmasıdır. Bu araştırma ile; istihdam, gelir, yaşam mem­nuniyeti, konut, aile, ekonomi, toplum, dindarlık, çevreye ve göç­menlere bakış, sağlık; kurumlara, medya ve dijital araçlara güven, taraftarı olunan takım, geleceğe yönelik beklentiler için hem ül­ke bazında hem de bölgesel bazda ipuçları bulunabiliyor.

Araştırma çok geniş kapsamlı bir çerçevede olduğundan muh­telif konu başlıkları için bu araş­tırmadaki veriler kullanılarak değerlendirme yazıları yazılabil­mesi mümkün olduğu gibi, top­lumsal konularda araştırma faa­liyeti yürütenler, saha uzmanları ve akademisyenler için de geniş bir veri kaynağı sağlanmış oluyor. Araştırmanın içindeki bazı konu­lar daha uzun vadede değişime ta­bi olsa da bazı konular yıllar itiba­ri ile önemli gelişme ve değişim gösterebilir. Örnekleyecek olur­sak toplumdaki dindarlık alışkan­lığının, kurumlara güvenin ve ge­leceğe yönelik beklentilerin nor­mal şartlarda dünden bugüne bir anda değişmesi elbette beklene­mez. Ancak, bu tür araştırmalar tekrarlandıkça temel konularda gidişatın ne yönde olduğu konu­sunda önemli ipuçları elde edile­bilecektir.

Araştırma 2024 yılında yapıldı­ğı için daha güncel konular diye­bileceğimiz ekonomik gidişat gibi konularda ancak tekrarlandıkça gidişatın ne yönde olduğunu de­ğerlendirmek daha anlamlı ola­caktır. Konuya ilişkin anket araş­tırma web sitesi analiz.tgss.org.tr adresinden görülebilecektir.

Genel olarak ve geleceğe bakış güvenli

Bu yazımızda sadece araştır­madan örnek vermek anlamın­da: Toplumumuzda Büyükşehir­ler dahil asayiş anlamında bir gü­venlikli durumunun söz konusu olduğunu bu araştırma da teyit ediyor. Buna göre: Yaşadığınız mahalle veya köyünüzde karan­lık çöktükten sonra yalnız yürür­ken ne kadar güvende veya gü­vensiz hissedersiniz? Sorusuna; erkeklerin %65’i, kadınların ise %39’u güvende hissederim yanı­tı vermiş. Ne güvenli ne güvensiz diyenlerin özellikle katılımcı ka­dınlar arasında %24 lük bir oranı oluşturduğu dikkate alındığında kadınlar tarafında durumun he­men yarı yarıya olduğunu, erkek­lerin ise 3/4 ten fazlasının güven­de hissettiklerini görüyoruz.

Genel durum bakımından bir diğer sorudan da bahsetmek is­teriz. Ankete katılanların %53’ü önümüzdeki 5 yıllık geleceğe da­ha ümitle bakıyor. Ankete katı­lanların sadece %25’i gelecek için karamsar, %23’ü ise değişik­lik beklemiyor. Değişiklik bekle­meyenleri değerlendirmek ba­kımından bir başka soruya daha bakmamız gerekiyor, o da: Tüm faktörleri göz önünde bulundur­duğunuzda günümüzde hayatı­nızdan ne kadar memnunsunuz? Sorusuna verilen yanıtlarda gö­rülüyor. Burada da ankete katı­lanların %53’ünün memnunum dediğini değerlendirdiğimizde, değişiklik beklemeyenleri de ek­seriyetle olumlu tarafta değer­lendirebiliriz.

Böylesine kapsamlı bir araş­tırma elbette önemli bir finans­man desteğiyle gerçekleştirile­bilir.

Araştırmanın Sponsoru

Sağlığında varlığının yaklaşık üçte birini kişi, toplum ve çev­re yararına çalışmalar yapmak üzere kurmuş olduğu vakfa ba­ğışlayan Abdullah Tivnikli’yi bu vesileyle rahmetle analım. Bu araştırma Abdullah Tivnik­li Vakfı bünyesindeki araştır­ma enstitüsü İSAR tarafından gerçekleştirilmiş. Araştırma­nın koordinasyonu Zübeyir Ni­şancı ve M. Tahir Kılavuz ho­calar tarafından yürütülmüş. Adı geçen akademisyenler baş­ta tüm ekibi tebrik ediyoruz. Araştırma ileriki zamanlarda tekrarlandıkça toplumsal gidi­şatın yönü ve değerlendirilmesi için daha sağlıklı veriler sağlan­mış olacaktır.