  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Osman ARIOĞLU
  4. TGSS araştırması üzerine

TGSS araştırması üzerine

Osman ARIOĞLU
Osman ARIOĞLU BENİM PENCEREMDEN osman.arioglu@dunya.com

Türkiye Genel Sos­yal Saha Araştır­ması (Turkish General Society Survey) harf­lerinin kısaltmasından oluşan TGSS başlığı al­tında, Türkiye’de örnek­lem yoluyla da olsa çok geniş kapsamlı bir araş­tırma çalışması yapıldı. Bu çalışma 17 Mayıs - 2 Haziran 2024 tarihleri arasında geniş bir saha ekibiy­le ve uzman akademisyenlerin desteğiyle bu gerçekleştirildi. Bu kapsamlı araştırmanın ben­zerleri Amerika Birleşik Devlet­leri, İngiltere, Almanya, Güney Kore, Japonya, Güney Afrika, Avustralya ve Kanada gibi ülke­lerde yaygın olarak yapılmakta olduğu gibi; Avrupa Sosyal Araş­tırması (ESS), Dünya Değerler Araştırması (WVS) ve Uluslara­rası Sosyal Araştırma Programı (ISSP) gibi uluslararası projele­rin dünya genelinde karşılaştır­malı veriler sunduğu bilinmek­tedir. Türkiye’de bu araştırma kapsamı içerisindeki bazı baş­lıklara ilişkin konu bazlı birçok araştırma yapıldığı da yine bilin­mektedir.

TGSS araştırması üzerine - Resim : 1

Araştırmanın kapsamı

TGSS araştırmasının Türki­ye’de yapılan diğer araştırmalar­dan farkı, çok kapsamlı konu baş­lıklarının bir araştırmada birleş­tirilmiş olmasıdır. Bu araştırma ile; istihdam, gelir, yaşam mem­nuniyeti, konut, aile, ekonomi, toplum, dindarlık, çevreye ve göç­menlere bakış, sağlık; kurumlara, medya ve dijital araçlara güven, taraftarı olunan takım, geleceğe yönelik beklentiler için hem ül­ke bazında hem de bölgesel bazda ipuçları bulunabiliyor.

Araştırma çok geniş kapsamlı bir çerçevede olduğundan muh­telif konu başlıkları için bu araş­tırmadaki veriler kullanılarak değerlendirme yazıları yazılabil­mesi mümkün olduğu gibi, top­lumsal konularda araştırma faa­liyeti yürütenler, saha uzmanları ve akademisyenler için de geniş bir veri kaynağı sağlanmış oluyor. Araştırmanın içindeki bazı konu­lar daha uzun vadede değişime ta­bi olsa da bazı konular yıllar itiba­ri ile önemli gelişme ve değişim gösterebilir. Örnekleyecek olur­sak toplumdaki dindarlık alışkan­lığının, kurumlara güvenin ve ge­leceğe yönelik beklentilerin nor­mal şartlarda dünden bugüne bir anda değişmesi elbette beklene­mez. Ancak, bu tür araştırmalar tekrarlandıkça temel konularda gidişatın ne yönde olduğu konu­sunda önemli ipuçları elde edile­bilecektir.

Araştırma 2024 yılında yapıldı­ğı için daha güncel konular diye­bileceğimiz ekonomik gidişat gibi konularda ancak tekrarlandıkça gidişatın ne yönde olduğunu de­ğerlendirmek daha anlamlı ola­caktır. Konuya ilişkin anket araş­tırma web sitesi analiz.tgss.org.tr adresinden görülebilecektir.

TGSS araştırması üzerine - Resim : 2

Genel olarak ve geleceğe bakış güvenli

Bu yazımızda sadece araştır­madan örnek vermek anlamın­da: Toplumumuzda Büyükşehir­ler dahil asayiş anlamında bir gü­venlikli durumunun söz konusu olduğunu bu araştırma da teyit ediyor. Buna göre: Yaşadığınız mahalle veya köyünüzde karan­lık çöktükten sonra yalnız yürür­ken ne kadar güvende veya gü­vensiz hissedersiniz? Sorusuna; erkeklerin %65’i, kadınların ise %39’u güvende hissederim yanı­tı vermiş. Ne güvenli ne güvensiz diyenlerin özellikle katılımcı ka­dınlar arasında %24 lük bir oranı oluşturduğu dikkate alındığında kadınlar tarafında durumun he­men yarı yarıya olduğunu, erkek­lerin ise 3/4 ten fazlasının güven­de hissettiklerini görüyoruz.

Genel durum bakımından bir diğer sorudan da bahsetmek is­teriz. Ankete katılanların %53’ü önümüzdeki 5 yıllık geleceğe da­ha ümitle bakıyor. Ankete katı­lanların sadece %25’i gelecek için karamsar, %23’ü ise değişik­lik beklemiyor. Değişiklik bekle­meyenleri değerlendirmek ba­kımından bir başka soruya daha bakmamız gerekiyor, o da: Tüm faktörleri göz önünde bulundur­duğunuzda günümüzde hayatı­nızdan ne kadar memnunsunuz? Sorusuna verilen yanıtlarda gö­rülüyor. Burada da ankete katı­lanların %53’ünün memnunum dediğini değerlendirdiğimizde, değişiklik beklemeyenleri de ek­seriyetle olumlu tarafta değer­lendirebiliriz.

Böylesine kapsamlı bir araş­tırma elbette önemli bir finans­man desteğiyle gerçekleştirile­bilir.

Araştırmanın Sponsoru

Sağlığında varlığının yaklaşık üçte birini kişi, toplum ve çev­re yararına çalışmalar yapmak üzere kurmuş olduğu vakfa ba­ğışlayan Abdullah Tivnikli’yi bu vesileyle rahmetle analım. Bu araştırma Abdullah Tivnik­li Vakfı bünyesindeki araştır­ma enstitüsü İSAR tarafından gerçekleştirilmiş. Araştırma­nın koordinasyonu Zübeyir Ni­şancı ve M. Tahir Kılavuz ho­calar tarafından yürütülmüş. Adı geçen akademisyenler baş­ta tüm ekibi tebrik ediyoruz. Araştırma ileriki zamanlarda tekrarlandıkça toplumsal gidi­şatın yönü ve değerlendirilmesi için daha sağlıklı veriler sağlan­mış olacaktır.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
İkinci yarı nasıl olacak 26 Haziran 2025
Yeni teşvik sistemi 12 Haziran 2025
İstikrar için istikrar şart 29 Mayıs 2025
Otoyollarda araç sınıfı kargaşası 15 Mayıs 2025
Yatırımcı olmak kolay değil 01 Mayıs 2025
Yatırım fonları ve asgari vergi uygulaması 17 Nisan 2025
Gelir ve kurumlar vergisi beyanları ve düzenli ödeyenlere indirim 03 Nisan 2025
Teorik gelirler vergisi 20 Mart 2025
Enflasyonda olumlu gelişme 06 Mart 2025
Sporun tanıtıma katkısı 20 Şubat 2025