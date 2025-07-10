TGSS araştırması üzerine
Türkiye Genel Sosyal Saha Araştırması (Turkish General Society Survey) harflerinin kısaltmasından oluşan TGSS başlığı altında, Türkiye’de örneklem yoluyla da olsa çok geniş kapsamlı bir araştırma çalışması yapıldı. Bu çalışma 17 Mayıs - 2 Haziran 2024 tarihleri arasında geniş bir saha ekibiyle ve uzman akademisyenlerin desteğiyle bu gerçekleştirildi. Bu kapsamlı araştırmanın benzerleri Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya, Güney Kore, Japonya, Güney Afrika, Avustralya ve Kanada gibi ülkelerde yaygın olarak yapılmakta olduğu gibi; Avrupa Sosyal Araştırması (ESS), Dünya Değerler Araştırması (WVS) ve Uluslararası Sosyal Araştırma Programı (ISSP) gibi uluslararası projelerin dünya genelinde karşılaştırmalı veriler sunduğu bilinmektedir. Türkiye’de bu araştırma kapsamı içerisindeki bazı başlıklara ilişkin konu bazlı birçok araştırma yapıldığı da yine bilinmektedir.
Araştırmanın kapsamı
TGSS araştırmasının Türkiye’de yapılan diğer araştırmalardan farkı, çok kapsamlı konu başlıklarının bir araştırmada birleştirilmiş olmasıdır. Bu araştırma ile; istihdam, gelir, yaşam memnuniyeti, konut, aile, ekonomi, toplum, dindarlık, çevreye ve göçmenlere bakış, sağlık; kurumlara, medya ve dijital araçlara güven, taraftarı olunan takım, geleceğe yönelik beklentiler için hem ülke bazında hem de bölgesel bazda ipuçları bulunabiliyor.
Araştırma çok geniş kapsamlı bir çerçevede olduğundan muhtelif konu başlıkları için bu araştırmadaki veriler kullanılarak değerlendirme yazıları yazılabilmesi mümkün olduğu gibi, toplumsal konularda araştırma faaliyeti yürütenler, saha uzmanları ve akademisyenler için de geniş bir veri kaynağı sağlanmış oluyor. Araştırmanın içindeki bazı konular daha uzun vadede değişime tabi olsa da bazı konular yıllar itibari ile önemli gelişme ve değişim gösterebilir. Örnekleyecek olursak toplumdaki dindarlık alışkanlığının, kurumlara güvenin ve geleceğe yönelik beklentilerin normal şartlarda dünden bugüne bir anda değişmesi elbette beklenemez. Ancak, bu tür araştırmalar tekrarlandıkça temel konularda gidişatın ne yönde olduğu konusunda önemli ipuçları elde edilebilecektir.
Araştırma 2024 yılında yapıldığı için daha güncel konular diyebileceğimiz ekonomik gidişat gibi konularda ancak tekrarlandıkça gidişatın ne yönde olduğunu değerlendirmek daha anlamlı olacaktır. Konuya ilişkin anket araştırma web sitesi analiz.tgss.org.tr adresinden görülebilecektir.
Genel olarak ve geleceğe bakış güvenli
Bu yazımızda sadece araştırmadan örnek vermek anlamında: Toplumumuzda Büyükşehirler dahil asayiş anlamında bir güvenlikli durumunun söz konusu olduğunu bu araştırma da teyit ediyor. Buna göre: Yaşadığınız mahalle veya köyünüzde karanlık çöktükten sonra yalnız yürürken ne kadar güvende veya güvensiz hissedersiniz? Sorusuna; erkeklerin %65’i, kadınların ise %39’u güvende hissederim yanıtı vermiş. Ne güvenli ne güvensiz diyenlerin özellikle katılımcı kadınlar arasında %24 lük bir oranı oluşturduğu dikkate alındığında kadınlar tarafında durumun hemen yarı yarıya olduğunu, erkeklerin ise 3/4 ten fazlasının güvende hissettiklerini görüyoruz.
Genel durum bakımından bir diğer sorudan da bahsetmek isteriz. Ankete katılanların %53’ü önümüzdeki 5 yıllık geleceğe daha ümitle bakıyor. Ankete katılanların sadece %25’i gelecek için karamsar, %23’ü ise değişiklik beklemiyor. Değişiklik beklemeyenleri değerlendirmek bakımından bir başka soruya daha bakmamız gerekiyor, o da: Tüm faktörleri göz önünde bulundurduğunuzda günümüzde hayatınızdan ne kadar memnunsunuz? Sorusuna verilen yanıtlarda görülüyor. Burada da ankete katılanların %53’ünün memnunum dediğini değerlendirdiğimizde, değişiklik beklemeyenleri de ekseriyetle olumlu tarafta değerlendirebiliriz.
Böylesine kapsamlı bir araştırma elbette önemli bir finansman desteğiyle gerçekleştirilebilir.
Araştırmanın Sponsoru
Sağlığında varlığının yaklaşık üçte birini kişi, toplum ve çevre yararına çalışmalar yapmak üzere kurmuş olduğu vakfa bağışlayan Abdullah Tivnikli’yi bu vesileyle rahmetle analım. Bu araştırma Abdullah Tivnikli Vakfı bünyesindeki araştırma enstitüsü İSAR tarafından gerçekleştirilmiş. Araştırmanın koordinasyonu Zübeyir Nişancı ve M. Tahir Kılavuz hocalar tarafından yürütülmüş. Adı geçen akademisyenler başta tüm ekibi tebrik ediyoruz. Araştırma ileriki zamanlarda tekrarlandıkça toplumsal gidişatın yönü ve değerlendirilmesi için daha sağlıklı veriler sağlanmış olacaktır.