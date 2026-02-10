ABD’de mızrak çuvala sığmıyor

ABD’de Başkan Donald Trump ve kabinesi­nin, ICE adı verilen göçmen polisinin işle­diği yargısız infaz ve cinayetler başta olmak üze­re yürüttüğü göçmen karşıtı ve kural tanımaz politikaların Amerikan kamuoyunda yarattığı tepki artık bastırılamıyor.Son olarak ABD’de her yıl düzenlenen Amerikan futbolu liginin (Natio­nal Football League) şampiyonluk maçı olan ve pazar günü düzenlenen “Süper Bowl”da sahne­ye çıkan Porto Rikolu “Bad Bunny” adlı şarkıcı, Trump’ın emperyalist ve göçmen karşıtı politi­kalarını hedef alan inanılmaz bir şov yaptı.

Malum Amerikan “Super Bowl” final maçı­nın devre arası gösterisi her yıl büyük sanatçı­ların konserlerine ve sahne gösterilerine sahne olur. Öyle ki Super Bowl’a 1993’te Michael Jack­son, 2000’de Phil Collins, Christina Agulilera ve Enrique Iglesias, 2002’de U2, 2006’da The Rol­ling Stones, 2012’de Madonna, 2013’te Beyon­ce, 2016’da Coldplay, 2017’de Lady Gaga, 2018’de Justin Timberlake, 2020’de Shakira ve Jennifer Lopez, 2023’te Rihanna sahneye çıkmıştı. Bad Bunny ise 2026 Super Bowl devre arası gösteri­sinde Porto Riko kültürünü adeta Kaliforniya’nın Santa Clara kentindeki Levi’s Stadyumu’na taşıdı.

Bad Bunny’nin performansı, Super Bowl ta­rihinde bir ilkti: Porto Rikolu sanatçı devre arası şovunu tamamen İspanyolca gerçekleş­tiren ilk kişi oldu. (Bu tercih, ABD’deki beyaz üstünlükçü (White Supremacist) ve muhafa­zakar çevrelerde epey tartışma yarattı.) En po­litik şarkılarından birini söylerken Bad Bunny, Porto Riko bağımsızlık hareketini yansıtan kır­mızı, beyaz ve bebek mavisi renkli Porto Riko bayrağını elinde tuttu. Bad Bunny ayrıca per­formans sırasında “Tanrı Amerika’yı korusun!” diye bağırdıktan sonra Kanada’dan Paraguay’a ve Uruguay’a kadar Amerika kıtasındaki tüm ülkelerin isimlerini saydı!

Nefretten daha güçlü olan tek şey sevgi

Arkasında, bir ekranda İngilizce olarak “Nef­retten daha güçlü olan tek şey sevgidir” yazı­yordu, bu da 2026 Grammy Ödülleri’nde yaptığı son konuşmalardan birine doğrudan bir gönder­meydi.Öte yandan bu performans, Bad Bunn­y’nin geçen hafta Grammy Ödülleri’nde elde et­tiği tarihi zaferin hemen ardından geldi. “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” ile, Grammy’lerin 68 yıl­lık tarihinde “Yılın Albümü” ödülünü kazanan ilk Latin sanatçı olan Bad Bunny ödül konuşma­sında, kamuoyunda ‘göçmen polisi’ diye tanınan federal kolluk gücü ICE’nin uygulamalarını pro­testo etmiş ve şu sözlerle dikkat çekmişti: “Tan­rı’ya şükretmeden önce ‘ICE dışarı!’ diyeceğim. Biz vahşi değiliz, hayvan değiliz, uzaylı değiliz. Biz insanız ve Amerikalıyız.”

Olimpiyatlarda JD Vance yuhalandı

2026 Kış Olimpiyatları, cuma gecesi İtalya’nın Milanı kentinde düzenlenen bir törenle başladı. Her olimpiyat töreninde olduğu gibi yarışlar baş­lamadan önce katılan ulusların geçit töreni dü­zenlendi. Törende ABD takımı San Siro’ya girdi­ğinde, hız patencisi Erin Jackson, ABD heyetini alkış yağmuruna tutulan bir duvarın önüne ge­tirdi. Ancak birkaç dakika sonra, kameralar ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve eşi Usha Vance’e çevrildiğinde, kalabalığın büyük bir kısmı Van­ce’i yuhalamaya başladı. Üstelik bunlar hafif bir yuhalam şeklinde değil, uzun süreli ve duyulabi­lir yuhalamalar şeklinde oldu. Üstelik olay bu­nunla da bitmedi. ABD’nin Olimpiyat sporcula­rından serbest stil kayak takımı sporcusu Hun­ter Hess, ABD’de iç politikadaki durum nedeniyle uluslararası sahnede ABD’yi temsil etme konu­sunda “karışık duygular beslediğini” ifade etti:

“Şu anda ABD’yi temsil etmek karışık duy­gular uyandırıyor bence. Biraz zor. Açıkçası, (ABD’de) pek hoşlanmadığım birçok şey olu­yor ve bence birçok insan da öyle düşünüyor. (…) Bayrağı giyiyor olmam, ABD’de olan her şeyi temsil ettiğim anlamına gelmez.”

ABD Başkanı Trump’ın ise tüm bu olup bi­tenlere anlamaya yönelik bir çabası bulunmu­yor. Trump, ABD’yi Olimpiyatlar’da temsil eden bir sporcunun kendi ülkesinde olup bitenlerden dolayı neden utanç duyduğunu anlamayı bıra­kın, çözümü yine kendi tarzında hakaret etmek­te buluyor: Sosyal medyada Hess’e sert çıkarak onu “gerçek bir kaybeden” olarak nitelendirdi ve “Böyle birini desteklemek çok zor. AMERİKA’YI TEKRAR BÜYÜK YAPALIM!” diye yazdı.

Aynı şekilde Bad Bunny’nin Süper Bowl’daki şovu için “Şimdiye kadar gördüğüm en kötü Su­per Bowl” değerlendirmesi yaptı ve “Amerika’nın büyüklüğüne bir hakaret” olarak nitelendirdi.

Trump, kendi sosyal medya sitesi Truth Soci­al’dan yaptığı açıklamada da, Bad Bunny için «Bu adamın ne dediğini kimse anlamıyor" diye yaz­dı. Sözün özü ABD’de artık mızrak çuvala sığmı­yor ve ABD Başkanı Donald Trump ve kabinesinin hem içte hem de dıştaki kural tanımaz uygulama­larına, siyasi spektrumun “merkezinde” yer alan Amerikalıların önemli bir kısmı karşı çıkıyor.