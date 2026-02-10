ABD’de mızrak çuvala sığmıyor
ABD’de Başkan Donald Trump ve kabinesinin, ICE adı verilen göçmen polisinin işlediği yargısız infaz ve cinayetler başta olmak üzere yürüttüğü göçmen karşıtı ve kural tanımaz politikaların Amerikan kamuoyunda yarattığı tepki artık bastırılamıyor.Son olarak ABD’de her yıl düzenlenen Amerikan futbolu liginin (National Football League) şampiyonluk maçı olan ve pazar günü düzenlenen “Süper Bowl”da sahneye çıkan Porto Rikolu “Bad Bunny” adlı şarkıcı, Trump’ın emperyalist ve göçmen karşıtı politikalarını hedef alan inanılmaz bir şov yaptı.
Malum Amerikan “Super Bowl” final maçının devre arası gösterisi her yıl büyük sanatçıların konserlerine ve sahne gösterilerine sahne olur. Öyle ki Super Bowl’a 1993’te Michael Jackson, 2000’de Phil Collins, Christina Agulilera ve Enrique Iglesias, 2002’de U2, 2006’da The Rolling Stones, 2012’de Madonna, 2013’te Beyonce, 2016’da Coldplay, 2017’de Lady Gaga, 2018’de Justin Timberlake, 2020’de Shakira ve Jennifer Lopez, 2023’te Rihanna sahneye çıkmıştı. Bad Bunny ise 2026 Super Bowl devre arası gösterisinde Porto Riko kültürünü adeta Kaliforniya’nın Santa Clara kentindeki Levi’s Stadyumu’na taşıdı.
Bad Bunny’nin performansı, Super Bowl tarihinde bir ilkti: Porto Rikolu sanatçı devre arası şovunu tamamen İspanyolca gerçekleştiren ilk kişi oldu. (Bu tercih, ABD’deki beyaz üstünlükçü (White Supremacist) ve muhafazakar çevrelerde epey tartışma yarattı.) En politik şarkılarından birini söylerken Bad Bunny, Porto Riko bağımsızlık hareketini yansıtan kırmızı, beyaz ve bebek mavisi renkli Porto Riko bayrağını elinde tuttu. Bad Bunny ayrıca performans sırasında “Tanrı Amerika’yı korusun!” diye bağırdıktan sonra Kanada’dan Paraguay’a ve Uruguay’a kadar Amerika kıtasındaki tüm ülkelerin isimlerini saydı!
Nefretten daha güçlü olan tek şey sevgi
Arkasında, bir ekranda İngilizce olarak “Nefretten daha güçlü olan tek şey sevgidir” yazıyordu, bu da 2026 Grammy Ödülleri’nde yaptığı son konuşmalardan birine doğrudan bir göndermeydi.Öte yandan bu performans, Bad Bunny’nin geçen hafta Grammy Ödülleri’nde elde ettiği tarihi zaferin hemen ardından geldi. “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” ile, Grammy’lerin 68 yıllık tarihinde “Yılın Albümü” ödülünü kazanan ilk Latin sanatçı olan Bad Bunny ödül konuşmasında, kamuoyunda ‘göçmen polisi’ diye tanınan federal kolluk gücü ICE’nin uygulamalarını protesto etmiş ve şu sözlerle dikkat çekmişti: “Tanrı’ya şükretmeden önce ‘ICE dışarı!’ diyeceğim. Biz vahşi değiliz, hayvan değiliz, uzaylı değiliz. Biz insanız ve Amerikalıyız.”
Olimpiyatlarda JD Vance yuhalandı
2026 Kış Olimpiyatları, cuma gecesi İtalya’nın Milanı kentinde düzenlenen bir törenle başladı. Her olimpiyat töreninde olduğu gibi yarışlar başlamadan önce katılan ulusların geçit töreni düzenlendi. Törende ABD takımı San Siro’ya girdiğinde, hız patencisi Erin Jackson, ABD heyetini alkış yağmuruna tutulan bir duvarın önüne getirdi. Ancak birkaç dakika sonra, kameralar ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve eşi Usha Vance’e çevrildiğinde, kalabalığın büyük bir kısmı Vance’i yuhalamaya başladı. Üstelik bunlar hafif bir yuhalam şeklinde değil, uzun süreli ve duyulabilir yuhalamalar şeklinde oldu. Üstelik olay bununla da bitmedi. ABD’nin Olimpiyat sporcularından serbest stil kayak takımı sporcusu Hunter Hess, ABD’de iç politikadaki durum nedeniyle uluslararası sahnede ABD’yi temsil etme konusunda “karışık duygular beslediğini” ifade etti:
“Şu anda ABD’yi temsil etmek karışık duygular uyandırıyor bence. Biraz zor. Açıkçası, (ABD’de) pek hoşlanmadığım birçok şey oluyor ve bence birçok insan da öyle düşünüyor. (…) Bayrağı giyiyor olmam, ABD’de olan her şeyi temsil ettiğim anlamına gelmez.”
ABD Başkanı Trump’ın ise tüm bu olup bitenlere anlamaya yönelik bir çabası bulunmuyor. Trump, ABD’yi Olimpiyatlar’da temsil eden bir sporcunun kendi ülkesinde olup bitenlerden dolayı neden utanç duyduğunu anlamayı bırakın, çözümü yine kendi tarzında hakaret etmekte buluyor: Sosyal medyada Hess’e sert çıkarak onu “gerçek bir kaybeden” olarak nitelendirdi ve “Böyle birini desteklemek çok zor. AMERİKA’YI TEKRAR BÜYÜK YAPALIM!” diye yazdı.
Aynı şekilde Bad Bunny’nin Süper Bowl’daki şovu için “Şimdiye kadar gördüğüm en kötü Super Bowl” değerlendirmesi yaptı ve “Amerika’nın büyüklüğüne bir hakaret” olarak nitelendirdi.
Trump, kendi sosyal medya sitesi Truth Social’dan yaptığı açıklamada da, Bad Bunny için «Bu adamın ne dediğini kimse anlamıyor" diye yazdı. Sözün özü ABD’de artık mızrak çuvala sığmıyor ve ABD Başkanı Donald Trump ve kabinesinin hem içte hem de dıştaki kural tanımaz uygulamalarına, siyasi spektrumun “merkezinde” yer alan Amerikalıların önemli bir kısmı karşı çıkıyor.
