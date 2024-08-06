Suzanne Collins romanı için, kanallarda gezerken bir reality show’da yarışan in­sanlar ile Irak Savaşı görüntülerini görünce yazmaya karar verdi yazar. Paris Olimpiyat­ları ile eşzamanlı olarak İngiltere, Ortadoğu, Uzakdoğu piyasaları ile ABD borsalarını rea­litede görünce, Roma gladyatörleri ve Yunan mitolojisinden esinlenen ‘Açlık Oyunlar’ı, tam dönemi anlatan başlık oldu.

Tarihin en kötü Olimpiyat açılışından skandalları ile en kötü Olimpiyatı olmaya kayan Paris için açılış törenindeki skandal­larına; Le Figaro, Le Soir gibi gazete haber­leri ile “Seine nehrinden koli basili kapıp hastanelik olan Belçikalı triatlon atleti” ek­lendi. Olimpiyat ateşinin söndüğü yer, un­vanını çoktan aldı bile.

Mavi “Şirin Baba” konseptli Fransız şar­kıcı bile yaşananlar için özür dilerken, Me­lenchon bile hoşuma gitmedi derken, açılış törenine “işte sanat, kültür, tarih” diyen­lere cevap, bizzat Olimpiyat resmi hesa­bından Yusuf Dikeç paylaşımı ile geliyor­du; ‘Aradığımız gerçek kahramanı sonunda bulduk’ diye. Belki de çöken Japon piyasa­ları öncesinde Japonların Dikeç’e bu kadar sahip çıkması bu yüzdendi.

Geçen hafta “Değişim Rüzgârları” yazımda “Bu aralar konser, grup, şarkılara iyi bakmak lazım. Dünya Coldplay dinlemede, şu anda soğuk oynanıyor yani. Her ekonomik kuşa­ğın bir sanatsal karşılığı var” demiştim. İş­te Olimpiyatlardaki şarkılar ve görseller, bu haftaki piyasalardaki çöküşün karşılığıydı.

Aynı yazımda bir diğer cümlem şuydu: “Güneş batmayan krallıkta fırtınalar kopar­sa kopsun şarkısı çalmaktadır.” İngiltere’de artık sokaklar çok karışık ve endişeliyiz. İş Avrupa’da açlık oyunları seviyesinde artık. Sadece 3 gün arayla Olimpiyatlar ve İngilte­re yazımı takip etti.

Alaycı kuş

Ana akım neoklasik iktisat yorumları, yine tezatları ile köşe yazılarımıza eşsiz ve sürdü­rülebilir kaynak olmaya devam etti. Reel faiz hesabında bir türlü karar veremiyorlar; bek­lenene göre mi, gerçekleşen enflasyona gö­re mi hesaplanır diye. İngiltere ve ABD enf­lasyonunda en son yine bir yorumda gerçek­leşen ile hesaplandı çünkü. Türkiye özelinde de gözden kaçırdıkları husus reel faiz yabancı yatırımcı için var. Ayrıca ABD ve AB’de mev­duat faizleri uzun zamandır negatif reel faiz.

Sosyal medyada bir kullanıcı “Çin’de hu­kuk yok ama yatırımlar gidiyor neden” soru­suna “çünkü Çin merkez bankasına faiz in­dir veya arttır diye talimat verilmiyor” ceva­bı gelmişti; Wikipedia PBC sayfasında bile “Çin Komünist Partisi’nin Merkezi Finans Komisyonu talimatları ile çalışır” yazarken.

Wang (2017) bildirisinde Çin merkez ban­kasının düşük bağımsızlığını incelerken, 2021 WSJ makalesinde Wei PBC için hiç di­ğer merkez bankaları gibi bağımsız olmadı yazıyordu. Mayıs 2024 OMFIF yazısında Po­enisch yine PBC bağımsızlığının kaybolma­sına dikkat çekiyordu.

KKM’yi hala dolarizasyon seviyesine da­hil ederlerken (?!) döviz dönüşümlü KKM sona kaldı diye bunu yapıyorlarsa şayet, ni­ye swap hariç net rezervlerden düşmüyor­lar sorusunu anlayabilen anlatırsa bir te­zatı daha en azından aydınlatmış oluruz. Swap hariç net rezerv (?!) 3 ayda kur sabit­ken artıya döndüyse peki sormazlar mı, ni­ye bu kadar köpürtüldü bu diye.

Ateşi yakalamak

Enflasyonun nedeni geçmişte döviz kuruy­muş ama şimdi kur tutulmasına rağmen enf­lasyon sarmalına girilmiş. Burada yine yaz­dım. Çünkü kur hiçbir zaman enflasyonun nedeni olmadı, asgari ücret gibi inanışı oldu. Enflasyonda esas sebep finansman giderleri ve ekonometrik olarak satışların maliyetinde­ki tek anlamlı değişken. Reel sektör istatistik­ler sayfasından isteyenler analizini yapabilir.

Nitekim kur sabitken, asgari ücrete zam gelmemesine rağmen Temmuz ayı enflas­yonu 2005 yılından bu yana en yüksek ikin­ci seviyesini gördü. Diğeri de geçen sene Temmuz ayıydı. Mayıs 2023 sonrasında ay­lık enflasyon gerçekleşmeleri sadece 2 ay hariç “epistemolojik kopuş” diye adlandır­dıkları dönemin hep üzerinde.

Fed piyasalar çöktüğü için acil toplanıyor. Muhteşem iletişimle piyasaları hazırlayıp yu­muşak inişi sizlere ömür. Faiz indirimleri ve(­ya) parasal genişleme kaçınılmaz artık. Para politikası faizi doğası itibarı ile nötr reel fai­zin, mevcut enflasyonun, enflasyonun hedef­ten sapmasının, potansiyel üretimin cari üre­timden sapmasının fonksiyonu değilmiş, içsel (endojen) bir değişken değilmiş, eksojenmiş.