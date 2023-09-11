Alışkanlıklar “orta vadede” bırakılır mı?

21 Eylül, 26 Ekim, 23 Kasım, 21 Aralık… Merkez Bankası (MB) Para Politikası Kurulu kararlarının açıklanacağı tarihler…

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Ve… Üreticilerimizin de ihracatçılarımızın da odaklandığı tarihler…

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Odaklanılan tarihler: Eğitimde “bilimin/yeteneğin/ meslekliliğin/araştırmanın/geliştirmenin” ön plana çıkarılacağı yapısal reformların; Hukukta/vergide yapısal reformların; Verimlilik, tasarruf ve kayıt dışılık için çalışma hayatında yapısal reformların açıklanacağı tarihler de olabilirdi!

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Maalesef odak değişmiyor… Ve… Akışkanlıklar “orta vade”de bırakılamıyor!!!

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“Orta vade” demişken… Orta Vadeli Program’da (OVP) 2023 sonu dolar fiyatı tahmini 23.85 TL… Güven tazelemek ve programın inandırıcılığı için, öncelikle bu hedefe yaklaşılması gerekiyor…

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2023 sonu enflasyon hedefi yüzde 65, 2024 sonu yüzde 33 iken… MB faizinin 35-40 bandına çıkarılmasının, enflasyonun tetikleyicilerinden olan döviz fiyatındaki yükseliş trendini kıracağı tahmin ediliyor…

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Ya sonra?

VELHASIL…

Çoğunluk üretimden soğuyorsa/kabiliyet kaybediyorsa… Kalan azınlığın çoğu sanayiden/topraktan kopup, kamuda çalışma arzusundaysa… Onlardan kalanların da çoğu, devlet yardımlarına bel bağlıyorsa… Aşılanan sosyokültürel yapı, insanları bu tür kolaycılıklarda sürüklüyorsa… Siyaset/bürokrasi bu sistemle nemalanıyorsa…

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Tüm bunların dışındaki küçük bir azınlığın çoğunluğu da MB faizine odaklanmışsa…

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TL’ye değer kazandırma politikaları ne kadar sürdürülebilir? Yanıtlayayım: “1 TL, 1 dolar olacak” derken; 1 dolar 27 TL’ye geldiğinde, “kriz yok” diyecek kadar sürdürülebilir….