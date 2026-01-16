Alpler’de sürüş eğitimi

Avusturya Alpleri’nin donmuş pistlerinde gerçekleştirilen Audi kış sürüş eğitimleri, katılımcılara otomobil kullanmanın en zor koşullarından birinde benzersiz bir deneyim sundu. Hava sıcaklığının -14 dereceyi gördüğü eğitimlerde, pist üzerinde ortalama hızlar yalnızca 20–30 km/s seviyesinde kaldı. Çünkü buz üzerinde ayakta durmak bile zorken, bir otomobili kontrol etmek bambaşka bir ustalık gerektiriyor.

Audi’nin verdiği eğitimin merkezinde markanın ef­sanevi “Quattro” dört te­kerlekten çekiş sistemi yer aldı. Artık Formula 1’de de yer alan dört tekerlekten çekişli aktarma sistemi, hem eğlence hem de gü­venlik vaat ediyor.

Eğitmenler, özellikle viraj çı­kışlarında gaz balansının ne ka­dar kritik olduğunu sürekli vur­guladı. İlk başta son derece zor­layıcı olan parkurlar, Audi S5 modeline alıştıkça akıcı bir sürü­şe dönüştü. Otomobilin limitle­rini tanımak, sürücüyü yalnızca daha hızlı değil, daha güvenli ve bilinçli hale getiriyor.

Eğitime katılanlar, pistte oto­mobil kullanmanın doğası gere­ği heyecan verici olduğunu ka­bul etse de, burada temel amacın hız yapmak değil, otomobilin ye­teneklerini güvenli şekilde keş­fetmek olduğunun altını çiziyor. Audi modellerinin “hoşgörülü ve misafirperver” sürüş karakteri, hataları tolere ederken sürücü­yü doğru tekniğe yönlendiriyor. Tamamlanamayan her parkur ise bir sonraki deneme için iştah ka­bartıyor.

Eğitim 1100 Euro

Audi’nin kış sürüşü eğitimi as­lında herkese açık. Fiyatı yakla­şık 1100 Euro.

Kış sürüşünün yanısıra ileri sü­rüş eğitimleri, dönmüş gölde buz pistinde kullanım eğitimleri, Au­di kullanıcılarına özel pist sürüş­leri ve aktivite günleri de mevcut.

Eğitim, Almanya’nın Münih kentine yaklaşık iki saatlik me­safede bulunan Tirol’de gerçek­leştiriliyor. Audi’nin süper dene­yimli, motor sporlarıyla doğmuş kimisi GT3’te şampiyon olmuş eğitmenleri önce size temelden otomobil bilgisi veriyor. Amaç aynı zamanda bazı doğru bilinen yanlışları da göstermek. Otomo­bil bilgisinden şüphe etmeyen insanların da bu eğitimi alması gerekiyor ki bildikleri bazı doğru gözüken yanlışları keşfetsinler.

Teorik eğitimden pratiğe

Tamamen donmuş bir gölde ayağınızdaki ayakkabılar bile ka­yıyorken, hatta Audi ekibi ayak­kabımızın altına takılsın diye çi­vili soketler vermişken bu zemin üzerinde otomobil kullanmak gerçekten akıl karı değil. Zaten Audi de tam da bunu anlatmak is­tiyor. Her koşulda güvenli kulla­nım, keyifli kullanım demek.

Multimedya ekranları, akıllı şarjlar, aydınlatmalı farlar, am­biyans ışıkları ve müzik sistem­leriyle donatılmış otomobiller gözümüzü boyuyor. Ancak Al­man Audi markası bize şunu tek­rar hatırlatıyor: Önemli olan her koşulda güvenle kullanabileceği­niz, iyi lastiklerle donatılmış ve keyif alabileceğiniz bir otomobil sürüşü.

Audi S5 Avant e-Tron kullanıyoruz

Eğitimlerin önemli amaçla­rından biri de markanın mevcut model yelpazesini zenginleştir­diğini göstermek ve değişik mo­dellerin kullanım performansını müşterilere aktarabilmek.

Marka, farklı sürüş deneyim­lerini kendi müşterilerine en de­rinden yaşatmak istiyor. Örne­ğin Audi S5 Avant e-Tron’un 3.0 litrelik 367 HP’lik gücü benzinli, 24 HP’lik ek güç ve 230 Nm tork katkısı da elektrikli motordan geliyor. Bu sisteme MHEV Plus adını vermiş Almanlar. Benzin­li makine sesini özlemişiz. Çivi­li lastiklerimiz yola adeta yapışı­yor. Eğitmenler öncelikle teorik bilgiden başlıyorlar, pratiğe geç­tikten sonra sizi deniyorlar: Ön­ce turu kendileri gösteriyor sonra da sizin en iyisini yapmanız için ellerindeki mikrofonla sizi yön­lendiriyor. Frenleme parkuru, engelden kaçış parkuru, 8 parku­ru, hızlı ve yavaş slalomlar da eği­timin birer parçası.

Soğuk hava, sıcak rekabet

İstanbul’dan gelen katılımcı­lar için -14 derece alışılmışın dı­şında. Kalın içlikler, eldivenler ve bereler vazgeçilmez olurken, oto­mobillerin koltuk ısıtma sistem­leri konforu sağlıyor. Benzinli Audi S5 ile başlayan eğitimlerde, katılımcılar eğitmenleri dikkatle dinlerken pistte tatlı bir rekabet de yaşanıyor. “Perfekt” kelime­sini duymak, parkuru başarıyla tamamlayan herkes için ayrı bir motivasyon kaynağı oluyor.

Eğitimin dikkat çeken bölüm­lerinden biri de tamamen elekt­rikli RS e-tron GT Performance ile gerçekleştirilen sürüşler ol­du. 680 kW’ye varan gücü, 0-100 km/s hızlanmasını 2,5 saniyede tamamlaması ya da 250 km/s’lik maksimum hızı, bu zeminde ra­kamsal bir veriden öte anlam ta­şımıyor. Çünkü buz üzerinde asıl farkı yaratan, otomobilin yere tu­tunma kabiliyeti.

Düşük hızlara rağmen RS e-tron GT Performance’ın viraj­lara girişteki dengesi, şasi kont­rolü ve quattro aktarımı sürücü­leri şaşırtıyor. Bazı anlarda oto­mobili bilinçli olarak kaydırmak bile zorlaşıyor. Arkadan itişli bir otomobil ile dört tekerlekten çe­kişli bir sistem arasındaki fark, eğitim boyunca adım adım öğre­tiliyor, tekrarlarla pekiştiriliyor.

Programın sonunda katılım­cılara verilen eğitim sertifikası, Audi’nin ileri seviye sürüş eği­timlerine katılım için de bir baş­langıç niteliği taşıyor. Elektrik­li otomobillerin geldiği noktayı göstermesi açısından RS e-tron GT Performance, sadece perfor­mans değil; batarya ağırlığının yere basma hissine katkısı, aktar­ma organlarının verimliliği ve sü­rüş keyfiyle de dikkat çekiyor.

Denizcilik dünyası Düsseldorf’ta buluşuyor

Dünyanın en büyük kapalı alan denizcilik fuarı “Boot Düsseldorf”, 17–25 Ocak tarihleri arasında denizcilik tutkunlarına kapılarını açıyor. Motoryatlardan katamaranlara, deniz oyuncaklarından dalış ekipmanlarına kadar sektörün

Uluslararası denizcilik dünya­sının en önemli buluşma nok­talarından biri olan “Boot Düssel­dorf”, bu yıl da sektör profesyonel­lerini, tekne sahiplerini ve deniz tutkunlarını ağırlamaya hazırlanı­yor. 17–25 Ocak tarihleri arasında Almanya’nın Düsseldorf kentinde düzenlenecek fuara, dünyanın dört bir yanından tekne markaları, üre­ticiler ve yatırımcılar katılacak.

Almanya’nın Hamburg dışında doğrudan deniz kıyısı bulunma­masına rağmen, Düsseldorf’un bu alanda küresel bir merkez haline gelmesi dikkat çekiyor. Marka çe­şitliliği ve ziyaretçi sayısıyla öne çıkan fuar, İstanbul’daki organi­zasyonun ardından, karada düzen­lenen en büyük denizcilik etkinliği olarak kabul ediliyor.

Deniz oyuncaklarından süper yatlara

Boot Düsseldorf’un en önemli özelliği, “tam kapsamlı” bir deniz­cilik fuarı olması. Fuarda yalnız­ca motoryatlar ve yelkenliler değil; balıkçılık ekipmanları, dalış mal­zemeleri, sörf ve su sporları ürün­leri de yer alıyor. Her yıl kurulan devasa kapalı havuz, eğitimlere ve canlı gösterilere ev sahipliği ya­pıyor. Katamaranlar, yelkenliler, günlük tekneler ve motoryatlar bu yıl da ziyaretçilerin en çok ilgi gös­tereceği başlıklar arasında. Türki­ye’den hem marka hem de ziyaret­çi olarak yoğun katılım bekleniyor.

Türk markaları vitrine çıkıyor

Türkiye denizcilik sektörü, son dönemde iç pazarda zorlayıcı ko­şullarla karşı karşıya. Artan vergi­ler, marina ücretleri ve satın alma maliyetleri nedeniyle pazarda satış odaklı bir dönem yaşanırken, ulus­lararası fuarlar Türk üreticiler için daha da kritik hale geliyor.

Bu yıl Düsseldorf’ta Sirena Ya­chts başta olmak üzere birçok Türk markasının yer alması bek­leniyor. Aiata, Nautor Swan, Sola­ris, Saxdor, Yeni Kargo 45 ve yeni markalar radar altında. Uluslara­rası arenada ise Azimut, Prestige ve Sanlorenzo gibi devler yine bü­yük stantlarla fuarın öne çıkanla­rı arasında olacak. Tüm zorluklara rağmen sektör temsilcileri, deniz­ciliğin orta ve uzun vadede potan­siyelini koruduğu görüşünde. Düs­seldorf Fuarı, hem bu potansiyelin vitrine çıktığı hem de küresel eği­limlerin yakından takip edildiği en önemli platformlardan biri olmaya devam ediyor.