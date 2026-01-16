Alpler’de sürüş eğitimi
Avusturya Alpleri’nin donmuş pistlerinde gerçekleştirilen Audi kış sürüş eğitimleri, katılımcılara otomobil kullanmanın en zor koşullarından birinde benzersiz bir deneyim sundu. Hava sıcaklığının -14 dereceyi gördüğü eğitimlerde, pist üzerinde ortalama hızlar yalnızca 20–30 km/s seviyesinde kaldı. Çünkü buz üzerinde ayakta durmak bile zorken, bir otomobili kontrol etmek bambaşka bir ustalık gerektiriyor.
Audi’nin verdiği eğitimin merkezinde markanın efsanevi “Quattro” dört tekerlekten çekiş sistemi yer aldı. Artık Formula 1’de de yer alan dört tekerlekten çekişli aktarma sistemi, hem eğlence hem de güvenlik vaat ediyor.
Eğitmenler, özellikle viraj çıkışlarında gaz balansının ne kadar kritik olduğunu sürekli vurguladı. İlk başta son derece zorlayıcı olan parkurlar, Audi S5 modeline alıştıkça akıcı bir sürüşe dönüştü. Otomobilin limitlerini tanımak, sürücüyü yalnızca daha hızlı değil, daha güvenli ve bilinçli hale getiriyor.
Eğitime katılanlar, pistte otomobil kullanmanın doğası gereği heyecan verici olduğunu kabul etse de, burada temel amacın hız yapmak değil, otomobilin yeteneklerini güvenli şekilde keşfetmek olduğunun altını çiziyor. Audi modellerinin “hoşgörülü ve misafirperver” sürüş karakteri, hataları tolere ederken sürücüyü doğru tekniğe yönlendiriyor. Tamamlanamayan her parkur ise bir sonraki deneme için iştah kabartıyor.
Eğitim 1100 Euro
Audi’nin kış sürüşü eğitimi aslında herkese açık. Fiyatı yaklaşık 1100 Euro.
Kış sürüşünün yanısıra ileri sürüş eğitimleri, dönmüş gölde buz pistinde kullanım eğitimleri, Audi kullanıcılarına özel pist sürüşleri ve aktivite günleri de mevcut.
Eğitim, Almanya’nın Münih kentine yaklaşık iki saatlik mesafede bulunan Tirol’de gerçekleştiriliyor. Audi’nin süper deneyimli, motor sporlarıyla doğmuş kimisi GT3’te şampiyon olmuş eğitmenleri önce size temelden otomobil bilgisi veriyor. Amaç aynı zamanda bazı doğru bilinen yanlışları da göstermek. Otomobil bilgisinden şüphe etmeyen insanların da bu eğitimi alması gerekiyor ki bildikleri bazı doğru gözüken yanlışları keşfetsinler.
Teorik eğitimden pratiğe
Tamamen donmuş bir gölde ayağınızdaki ayakkabılar bile kayıyorken, hatta Audi ekibi ayakkabımızın altına takılsın diye çivili soketler vermişken bu zemin üzerinde otomobil kullanmak gerçekten akıl karı değil. Zaten Audi de tam da bunu anlatmak istiyor. Her koşulda güvenli kullanım, keyifli kullanım demek.
Multimedya ekranları, akıllı şarjlar, aydınlatmalı farlar, ambiyans ışıkları ve müzik sistemleriyle donatılmış otomobiller gözümüzü boyuyor. Ancak Alman Audi markası bize şunu tekrar hatırlatıyor: Önemli olan her koşulda güvenle kullanabileceğiniz, iyi lastiklerle donatılmış ve keyif alabileceğiniz bir otomobil sürüşü.
Audi S5 Avant e-Tron kullanıyoruz
Eğitimlerin önemli amaçlarından biri de markanın mevcut model yelpazesini zenginleştirdiğini göstermek ve değişik modellerin kullanım performansını müşterilere aktarabilmek.
Marka, farklı sürüş deneyimlerini kendi müşterilerine en derinden yaşatmak istiyor. Örneğin Audi S5 Avant e-Tron’un 3.0 litrelik 367 HP’lik gücü benzinli, 24 HP’lik ek güç ve 230 Nm tork katkısı da elektrikli motordan geliyor. Bu sisteme MHEV Plus adını vermiş Almanlar. Benzinli makine sesini özlemişiz. Çivili lastiklerimiz yola adeta yapışıyor. Eğitmenler öncelikle teorik bilgiden başlıyorlar, pratiğe geçtikten sonra sizi deniyorlar: Önce turu kendileri gösteriyor sonra da sizin en iyisini yapmanız için ellerindeki mikrofonla sizi yönlendiriyor. Frenleme parkuru, engelden kaçış parkuru, 8 parkuru, hızlı ve yavaş slalomlar da eğitimin birer parçası.
Soğuk hava, sıcak rekabet
İstanbul’dan gelen katılımcılar için -14 derece alışılmışın dışında. Kalın içlikler, eldivenler ve bereler vazgeçilmez olurken, otomobillerin koltuk ısıtma sistemleri konforu sağlıyor. Benzinli Audi S5 ile başlayan eğitimlerde, katılımcılar eğitmenleri dikkatle dinlerken pistte tatlı bir rekabet de yaşanıyor. “Perfekt” kelimesini duymak, parkuru başarıyla tamamlayan herkes için ayrı bir motivasyon kaynağı oluyor.
Eğitimin dikkat çeken bölümlerinden biri de tamamen elektrikli RS e-tron GT Performance ile gerçekleştirilen sürüşler oldu. 680 kW’ye varan gücü, 0-100 km/s hızlanmasını 2,5 saniyede tamamlaması ya da 250 km/s’lik maksimum hızı, bu zeminde rakamsal bir veriden öte anlam taşımıyor. Çünkü buz üzerinde asıl farkı yaratan, otomobilin yere tutunma kabiliyeti.
Düşük hızlara rağmen RS e-tron GT Performance’ın virajlara girişteki dengesi, şasi kontrolü ve quattro aktarımı sürücüleri şaşırtıyor. Bazı anlarda otomobili bilinçli olarak kaydırmak bile zorlaşıyor. Arkadan itişli bir otomobil ile dört tekerlekten çekişli bir sistem arasındaki fark, eğitim boyunca adım adım öğretiliyor, tekrarlarla pekiştiriliyor.
Programın sonunda katılımcılara verilen eğitim sertifikası, Audi’nin ileri seviye sürüş eğitimlerine katılım için de bir başlangıç niteliği taşıyor. Elektrikli otomobillerin geldiği noktayı göstermesi açısından RS e-tron GT Performance, sadece performans değil; batarya ağırlığının yere basma hissine katkısı, aktarma organlarının verimliliği ve sürüş keyfiyle de dikkat çekiyor.
Denizcilik dünyası Düsseldorf’ta buluşuyor
Dünyanın en büyük kapalı alan denizcilik fuarı “Boot Düsseldorf”, 17–25 Ocak tarihleri arasında denizcilik tutkunlarına kapılarını açıyor. Motoryatlardan katamaranlara, deniz oyuncaklarından dalış ekipmanlarına kadar sektörün
Uluslararası denizcilik dünyasının en önemli buluşma noktalarından biri olan “Boot Düsseldorf”, bu yıl da sektör profesyonellerini, tekne sahiplerini ve deniz tutkunlarını ağırlamaya hazırlanıyor. 17–25 Ocak tarihleri arasında Almanya’nın Düsseldorf kentinde düzenlenecek fuara, dünyanın dört bir yanından tekne markaları, üreticiler ve yatırımcılar katılacak.
Almanya’nın Hamburg dışında doğrudan deniz kıyısı bulunmamasına rağmen, Düsseldorf’un bu alanda küresel bir merkez haline gelmesi dikkat çekiyor. Marka çeşitliliği ve ziyaretçi sayısıyla öne çıkan fuar, İstanbul’daki organizasyonun ardından, karada düzenlenen en büyük denizcilik etkinliği olarak kabul ediliyor.
Deniz oyuncaklarından süper yatlara
Boot Düsseldorf’un en önemli özelliği, “tam kapsamlı” bir denizcilik fuarı olması. Fuarda yalnızca motoryatlar ve yelkenliler değil; balıkçılık ekipmanları, dalış malzemeleri, sörf ve su sporları ürünleri de yer alıyor. Her yıl kurulan devasa kapalı havuz, eğitimlere ve canlı gösterilere ev sahipliği yapıyor. Katamaranlar, yelkenliler, günlük tekneler ve motoryatlar bu yıl da ziyaretçilerin en çok ilgi göstereceği başlıklar arasında. Türkiye’den hem marka hem de ziyaretçi olarak yoğun katılım bekleniyor.
Türk markaları vitrine çıkıyor
Türkiye denizcilik sektörü, son dönemde iç pazarda zorlayıcı koşullarla karşı karşıya. Artan vergiler, marina ücretleri ve satın alma maliyetleri nedeniyle pazarda satış odaklı bir dönem yaşanırken, uluslararası fuarlar Türk üreticiler için daha da kritik hale geliyor.
Bu yıl Düsseldorf’ta Sirena Yachts başta olmak üzere birçok Türk markasının yer alması bekleniyor. Aiata, Nautor Swan, Solaris, Saxdor, Yeni Kargo 45 ve yeni markalar radar altında. Uluslararası arenada ise Azimut, Prestige ve Sanlorenzo gibi devler yine büyük stantlarla fuarın öne çıkanları arasında olacak. Tüm zorluklara rağmen sektör temsilcileri, denizciliğin orta ve uzun vadede potansiyelini koruduğu görüşünde. Düsseldorf Fuarı, hem bu potansiyelin vitrine çıktığı hem de küresel eğilimlerin yakından takip edildiği en önemli platformlardan biri olmaya devam ediyor.
